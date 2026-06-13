Structuri arheologice spectaculoase din piatră, descoperite la castrul roman de la Arcobara

Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud marchează Zilele Europene ale Arheologiei, desfășurate în perioada 12–14 iunie 2026, prin continuarea cercetărilor arheologice non-invazive la castrul roman de la Arcobara.

În ultimele zile, specialiștii au efectuat noi prospectări geofizice la sud de castru, într-o zonă cu o densitate ridicată de vestigii aparținând vechiului vicus (așezarea civilă dezvoltată în jurul fortificației romane). Prin măsurători de rezistență electrică a solului au fost identificate structuri arheologice spectaculoase din piatră: clădiri compartimentate în mai multe încăperi, conectate între ele printr-un drum pietruit, scrie Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, pe pagina de Facebook a instituției.

Rezultatele recente oferă informații valoroase despre organizarea așezării civile din jurul castrului roman de la Arcobara, densitatea locuirii și modul în care era configurat spațiul comunității care gravita în jurul garnizoanei romane.

Cercetările au fost realizate în cadrul Proiectul Național Limes, sub coordonarea Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei.

→ Imaginea 1/4: Cercetări arheologice non-invazive la castrul roman de la Arcobara (© Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)

Castrul roman de la Arcobara (astăzi în satul Ilișua, județul Bistrița-Năsăud) a fost construit de romani în secolul al II-lea d.Hr., după cucerirea Daciei de către împăratul Traian. Fortificația făcea parte din sistemul defensiv al provinciei romane Dacia și avea rolul de a supraveghea zona nordică a provinciei și importantele căi de comunicație.

Inițial, castrul a fost ridicat din lemn și pământ, fiind ulterior extins și reconstruit din piatră. Aici au staționat unități auxiliare ale armatei romane, printre care Ala I Tungrorum Frontoniana, o unitate de cavalerie recrutată inițial din provincia romană Belgica. În jurul castrului s-a dezvoltat o așezare civilă (vicus), unde trăiau familiile militarilor, meșteșugari și negustori.

Cercetările arheologice au scos la iveală numeroase inscripții, monede, arme și obiecte de uz cotidian, care oferă informații valoroase despre viața militară și civilă din Dacia romană. Astăzi, situl de la Arcobara reprezintă unul dintre cele mai importante monumente romane din nordul Transilvaniei și o mărturie a prezenței romane în această regiune.

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