Un atelier roman îngropat dezvăluie un comerț cu ceramică la scară largă

În urmă cu câțiva ani, primele descoperiri ceramice au ieșit la lumină în timpul unor lucrări de construcție realizate în satul Burg din comuna austriacă Hannersdorf. Investigațiile geomagnetice efectuate în anii următori au indicat existența a numeroase cuptoare de olărit ascunse sub câmp.

În cadrul unei săpături arheologice cu caracter educațional, conduse de Basema Hamarneh de la Universitatea din Viena, arheologii au descoperit două cuptoare de olărit. Se estimează că alte aproximativ 100 de cuptoare se află încă îngropate — o descoperire fără precedent a unui centru local de producție a ceramicii utilitare din perioada romană. Descoperirile sunt datate între mijlocul secolului I și mijlocul secolului al II-lea d.Hr., informează un comunicat al Universității din Viena.

Câmpurile situate la nord de lacul Burger Badesee sunt cunoscute de mult timp ca situl arheologic Asten, datorită descoperirilor de suprafață datând din perioada Imperiului Roman. În 2021, în timpul lucrărilor de construcție pe drumul B56 Geschriebenstein Straße, aflat la est de sit, au fost descoperite numeroase fragmente de ceramică romană și vestigii ale unor cuptoare de olărit.

În anii următori, investigațiile geomagnetice au arătat că sub câmp se află numeroase structuri arheologice: cuptoare, fundații de clădiri și movile funerare nivelate. Săpăturile actuale urmăresc să clarifice dimensiunea și importanța reală a sitului, iar rezultatele de până acum au depășit toate așteptările.

În primele două săptămâni de lucru, la numai aproximativ 40 cm sub suprafață, au fost documentate vestigiile a două cuptoare de olărit cu gropile lor de lucru, precum și alte gropi considerate a fi fost folosite pentru extragerea argilei și pentru depozitarea deșeurilor. Cuptoarele și gropile din jur sunt pline de ceramică.

„Descoperirile noastre sugerează că acesta a fost un important centru de producție a ceramicii”, spune, în comunicatul citat, coordonatoarea săpăturilor, Basema Hamarneh, de la Universitatea din Viena.

Vase întregi, excepțional de bine păstrate

Printre obiectele produse se numărau castroane, farfurii, căni și vase de depozitare. Săpăturile actuale au scos deja la iveală o serie de descoperiri remarcabile.

„Există un număr surprinzător de mare de vase păstrate intacte, lucru destul de rar întâlnit. În plus, au fost găsite numeroase piese defecte, adică obiecte care au eșuat în timpul procesului de fabricație. Pe de o parte, acest lucru sugerează că producția avea loc aici la scară largă și nu era destinată doar consumului local. Pe de altă parte, astfel de piese defecte ne oferă informații fascinante despre procesele de producție”, explică Hamarneh.

Arheologii au descoperit și bunuri importate, precum ceramica de tip terra sigillata (ceramică romană fină, de culoare roșie, marcată des prin ștampila (sigilla) olarului -n.r.), ceea ce susține și mai mult ipoteza existenței unui centru de producție de mari dimensiuni.

Un alt aspect remarcabil este faptul că în imediata apropiere a sitului nu este cunoscută existența unei așezări de consum. Cea mai apropiată așezare romană importantă este orașul roman Savaria (actualul Szombathely, în Ungaria), întemeiat la începutul secolului I și aflat la aproximativ 16 km în linie dreaptă. Acest lucru indică, de asemenea, că situl reprezenta un centru regional sau chiar supraregional de producție a ceramicii.

Descoperiri neolitice

Amplasarea sitului nu pare să fie întâmplătoare. În zonă au fost identificate și descoperiri de suprafață din perioada neolitică, fragmente de ceramică și urme ale unor case lungi construite din stâlpi de lemn, datând din mileniul al VI-lea î.Hr.

„Avem de-a face cu ceea ce numim un sit multistratificat, ocupat în mai multe perioade istorice. Descoperirile din Neolitic și cele din perioada romană nu sunt direct legate între ele, dar arată că locul era deja locuit cu mii de ani înainte și că oferea, aparent, condiții foarte bune pentru activități de producție”, afirmă Hamarneh.

Datele obținute prin investigațiile geomagnetice au mai arătat că, la aproximativ 1,5 km distanță, se află extensii ale binecunoscutului câmp de movile funerare de la Schandorf, datând din perioada Hallstatt și din epoca romană.

„Aceasta reprezintă o dovadă suplimentară că zona a fost un important centru al activității umane timp de mii de ani”, explică Hamarneh.

Săpăturile vor continua până pe 7 august, iar echipa descoperă noi artefacte în fiecare zi.

„Fiecare descoperire — de la vase intacte și ceramică defectă până la ceramica importată de tip terra sigillata — contribuie la conturarea unei imagini tot mai clare a unei economii romane dinamice și puternic conectate în ceea ce este astăzi Burgenland (unul din cele nouă landuri federale ale Austriei, situat în estul țării, de-a lungul frontierei cu Ungaria – n.r.). Totodată, aceste descoperiri demonstrează încă o dată că regiunea a fost mult mai mult decât o simplă «provincie periferică» a Imperiului: a fost un factor activ și important în producție și comerț”, concluzionează Hamarneh.

Foto sus: Rămășițe ale unui cuptor de olărit din perioada romană (© IKA_Burg_2026, photo L. Schlamp)

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