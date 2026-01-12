Noi descoperiri importante în situl arheologic din orașul antic Aquae Calidae

Fragmente dintr-o baie romană din marmură, ruinele unei biserici medievale și zeci de artefacte valoroase, printre care sigilii, monede și ceramică decorată se numără printre descoperirile realizate în cursul anului 2025 în cadrul săpăturilor arheologice din zona băilor romane din orașul antic Aquae Calidae, conform Municipalității Burgas, care a finanțat aceste săpături.

În cadrul săpăturilor au fost descoperite trei trepte din marmură lustruită, conservate, dintr-o baie romană, situată sub modificări ulterioare antice și medievale, potrivit Muzeului Regional de Istorie din Burgas. Aceste elemente corespund unei instalații care a fost studiată parțial în 2015, informează Agerpres.

În zona excavațiilor, cercetătorii au descoperit structuri dintr-o biserică medievală și un bogat strat cultural, cu o varietate largă de obiecte. Echipa a identificat celadon persan importat din secolul al XII-lea. De asemenea, ca o descoperire rară pentru regiune, muzeul a indicat o monedă bătută de împăratului bizantin Leon al VI-lea (Hazarul). Arheologii au găsit cantități mari de monede antice din Mesembria și Apollonia Pontica. De asemenea, a existat o concentrație notabilă de monede din domnia împăratului biantin Alexie I Comnenul (1081-1118), precum și emisiuni monetare din anii 1220 și 1230.

Etapa principală a excavațiilor a avut loc între iulie și septembrie, continuând lucrările arheologice începute în cadrul complexului în cursul anului 2022.

Pe lângă lucrările principale, între octombrie și începutul lunii decembrie, a fost examinat un sit legat de planul de investiții al municipalității pentru construcția unei piscine în aer liber. Studiul a confirmat existența unui strat cultural medieval dens din secolul al XI-lea până în secolul al XIII-lea, similar cu ceea ce au descoperit săpăturile anterioare.