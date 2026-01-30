Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Lansarea volumului „Istoriile Ploieștiului în benzi desenate” (© Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale”)

Volumul „Istoriile Ploieștiului în benzi desenate”, lansat la Ploiești

📁 Carte
Autor: Redacția
🗓️ 30 ianuarie 2026

Volumul „Istoriile Ploieștiului în benzi desenate”, proiect prin care se urmărește aducerea istoriei mai aproape de tinerele generații, a fost lansat vineri, de Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești.

Directorul instituției, Marian Dragomir, a precizat că acesta este primul dintr-un total de patru volume care vor fi dedicate istoriei Ploieștiului.

„Ne-am gândit că istoria Ploieștiului este nemaipomenită și ar fi un beneficiu să evidențiem și partea aceasta prin benzi desenate pentru că targetul inițial și care cred că va fi și cel mai interesat sunt tinerii pentru că una este să asculți din partea unui istoric ce reprezintă Ploieștiul din punct de vedere istoric și alta este să și vezi cu ajutorul unor benzi desenate, frumos creionate de către niște artiști nemaipomeniți, istoria Ploieștiului. Este foarte interesant pentru că la baza acestei istoriei stau niște fotografii reale ale unor personaje ale vremii, ceea ce înseamnă că, dacă veți încerca să vedeți cum arăta primarul Ploieștiului de acum 100 de ani, puteți regăsi anumite nuanțe chiar în caricatura pe care au făcut-o artiștii în cadrul acestui volum”, a explicat Marian Dragomir, conform Agerpres.

Potrivit istoricului Dorin Stănescu, volumul lansat vineri reflectă istoria Ploieștiului în cele mai relevante momente ale sale.

„Discutăm de episodul fondării acestei așezări, vorbim de legendarul Moș Ploaie, după aceea vorbim de Mihai Viteazul și transformarea acestui sat într-un târg domnesc, iar apoi propunem un salt în secolul al XIX-lea în momentele relevante ale istoriei orașului. Să nu uităm că în secolul al XIX-lea Ploieștiul este un oraș aparte în peisajul românesc. Nu întâmplător se spunea că Bucureștiul nu este decât un oraș de la marginea Ploieștiului. Să nu uităm că la 1870 aici, la Ploiești, a avut loc un eveniment eveniment pe care istoria și istoria literaturii l-au reținut ca fiind evenimentul Republicii de la Ploiești. După aceea, avem momentul 1877 în care Ploieștiul îl găzduiește pe țarul Rusiei și devine, între ghilimele, o capitală imperială”, a declarat istoricul Dorin Stănescu.

Lansarea volumului „Istoriile Ploieștiului în benzi desenate” (© Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale”)

În acest volum de benzi desenate se îmbină rigoarea istorică și ficțiunea pentru ca istoria să ajungă mai aproape de tinerele generații.

„Ce am dorit noi prin acest prim volum, pentru că ne-am gândit să realizăm patru volume, am dorit să aducem istoria mai aproape de tinerele generații, să coborâm istoria la firul ierbii și să o spunem într-un mod amuzant, pentru că veți găsi în carte rigoarea istorică, dar și ficțiunea care face ca să fie citită și percepută mai ușor de către tânăra generație. Am folosit un limbaj care este apropiat de tânăra generație, în același timp am încercat să respectăm și adevărul istoric și cred că acesta este cel mai mare câștig”, a adăugat Dorin Stănescu.

Volumul este editat de Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești și este disponibil în regim gratuit pentru toți cei interesați. De asemenea, în fiecare școală din oraș vor fi duse câteva zeci de exemplare.

