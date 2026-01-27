Simpozionul „Când arta îmbrățișează medicina – ecorșeul și lucrările de tinerețe ale lui Constantin Brâncuși”, la Academia Română

Academia Română organizează miercuri, 28 ianuarie 2026, simpozionul „Când arta îmbrățișează medicina − ecorșeul și lucrările de tinerețe ale lui Constantin Brâncuși”. Manifestarea va avea loc în Aula Academiei Române, începând cu ora 10.

Evenimentul va fi onorat de prezența acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, care va omagia personalitatea lui Constantin Brâncuși la celebrarea celor 150 de ani de la nașterea sculptorului. Valențele estetice ale primelor creații brâncușiene și influența studiilor de anatomie asupra întregii sale opere vor fi evidențiate în prezentările acad. Irinel Popescu, inițiatorul simpozionului, dr. Doina Lemny, Muzeul Național de Artă Modernă – Centre Pompidou din Paris, prof. univ. Cristian Velescu, Universitatea Națională de Arte din București, Sever Voinescu, redactorul-șef al Revistei „Dilema”, lector univ. Elena Dumitrescu, Universitatea Națională de Arte din București, prof. univ. Andy Chirculescu, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, informează un comunicat al Academiei Române.

Simpozionul propune o analiză a primelor lucrări din opera lui Brâncuși, mai puțin cunoscute publicului, care abordează minuțios corpul uman atât din perspectiva artistică, cât şi din cea anatomică.

Constantin Brâncuși (1876-1957), cel mai faimos sculptor român și unul dintre exponenții sculpturii abstracte moderne, este absolvent al Școlii de Belle-Arte din București și al Școlii Superioare de Arte Frumoase din Paris. Influențat de creația lui Auguste Rodin, Brâncuși a căutat esențializarea mesajului artistic și exprimarea ideilor în forme estetice simplificate. Operele sale se găsesc în muzee celebre din toată lumea și în prestigioase colecții private. Constantin Brâncuși a fost ales membru post-mortem al Academiei Române în anul 1990.

Prin decret oficial, anul 2026 a fost declarat „Anul Național Constantin Brâncuși”, iar simpozionul este parte integrantă din manifestările academice dedicate artistului.

