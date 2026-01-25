Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Povestea unei fotografii

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
🗓️ 25 ianuarie 2026

La Lugoj, în jurul anului 1910, tihna avea o coregrafie clară. Sufrageria devenea centrul vieții domestice.

Se citea în liniște, se cosea cu mișcări egale, se stătea la masă fără un scop precis, doar pentru plăcerea prezenței. Obiectele spuneau povestea stabilității: mobilier ales cu grijă, dantelă, flori, ceasuri care marcau timpul discret. Fotografia surprinde exact această stare suspendată. Două figuri, o masă de salon, lumina așezată blând peste interior. O zi dintre ani în care ritmul orașului se retrage în spatele pereților, iar viața se concentrează în gesturi mici și elegante.

Foto: Interior de sufragerie, Lugoj, cca. 1910. Foto nr. 10, din expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă (1800–1947)” - din colecția Cristian-Oliviu Gaidoș, la Muzeul Național al Banatului.

