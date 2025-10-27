„Repertoriul movilelor de pământ din județul Timiș” - o parte uitată a istoriei Banatului

Șapte ani de cercetare și peste 200 de movile documentate în teren. Sunt elementele care stau la baza unei cărți inedite, o apariție editorială esențială. Este vorba despre primul volum dedicat tumulilor funerari din județul Timiș: Movilă, Gomilă, Humka, Halom sau Hügel ? Repertoriul movilelor de pământ din jud. Timiș (vol.I), carte semnată de arheologii: Dragoș Diaconescu și Victor Bunoiu și apărută sub egida Muzeului Național al Banatului și a Direcției Județene pentru Cultură Timiș.

Cei doi cercetători readuc la lumină în cele peste 560 de pagini ale acestui volum, o parte uitată a istoriei Banatului: movilele de pământ, acele monumente tăcute care, de mii de ani, veghează peste câmpiile Timișului. Lucrarea aduce laolaltă hărți istorice, fotografii, fișe descriptive, analize arheologice și modele 3D și se constituie astfel într-un instrument indispensabil pentru arheologi, istorici, muzeografi și toți cei preocupați de protejarea patrimoniului național, informează un comunicat al Direcției Județene pentru Cultură Timiș.

„Primul pas în protejarea movilelor de pământ, pentru o dorită și necesară cercetare arheologică a lor, este repertorierea cât mai acribică cu putință, intrând astfel (…) pe direcția unei linii de cercetare schițată în 1872.”, explică Dragoș Diaconescu, conform sursei citate.

„Banatul este presărat cu urme vizibile ale trecutului, dar multe dintre ele riscă să dispară sub plug sau excavator. Această carte este nu doar o cercetare științifică, ci și un apel la protejarea unui patrimoniu tăcut, dar esențial pentru identitatea noastră culturală. Tocmai de aceea am efectuat o cercetare amplă și minuțioasă. În cei 7 ani de muncă, am efectuat cercetări în peste 25 de U.A.T.-uri, totalizând o arie de peste 1800 de km pătrați”, subliniază Victor Bunoiu.

„Inventarierea tumulilor din judeţul Timiş va deveni, de fapt, un model de bune practici în evidenţa arheologică, aşa cum şi efortul de repertoriere a siturilor arheologice sau de cercetare sistematică pe care această echipă a făcut‑o arată că în arheologie încă mai există oameni de vocaţie. Sper ca următoarele volume să conţină cercetări mai bine finanţate, aparatură mai performantă şi un interes mai mare al diverselor administraţii pentru ce contează cu adevărat. Doar citez autorii: în 153 de ani de cercetare arheologică, în Banatul de câmpie au fost cercetate, cu metode ştiinţifice, doar 4 movile de pământ. Cu atât mai mult, această carte este esenţială pentru specialişti şi pasionaţi,

constituie un manual şi un inventar şi este o lecţie de metodă şi un ghid practic care va deveni un document peste care nu se va putea trece.” – spune Sorin Vlad Predescu, directorul Direcției Județene pentru Cultură Timiș

Volumul poate fi consultat gratuit, online, atât pe pagina Muzeului Național al Banatului, cât și pe cea a Direcției Județene pentru Cultură Timiș. De asemenea, poate fi achiziționat în format fizic de la Muzeul Național al Banatului.