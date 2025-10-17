14 muzee și colecții din satele Banatului, incluse în proiectul „Muzeul – de pe uliță pe ecran. Banat”

Începând cu luna octombrie 2025, 14 muzee și colecții din satele Banatului vor fi incluse în proiectul „Muzeul – de pe uliță pe ecran. Banat”, o nouă ediție a platformei naționale www.muzeedelasat.ro, prin care patrimoniul cultural rural devine accesibil publicului larg în format 3D interactiv, integrat în Google Street View, Google Maps și Google Earth.

Proiectul este realizat de Real Tour Ro și cofinanțat de [www.afcn.ro]Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), în cadrul ariei tematice Proiecte cu caracter repetitiv, continuând astfel seria dedicată digitalizării muzeelor din Oltenia, Maramureș, Dobrogea, Muntenia și Moldova, informează un comunicat al platformei Muzee de la sat.

Obiectivele culturale incluse în ediția Banat

Conform sursei citate, etapa de culegere a datelor de pe teren a debutat pe 14 octombrie 2025 și se va încheia pe 21 octombrie 2025, perioadă în care echipa proiectului documentează patrimoniul rural bănățean prin tururi virtuale 3D, fotografii profesionale și materiale video.

→ Imaginea 1/10: Sanctuarul Neolitic de la Parța (© Muzee de la sat)

Ulterior, materialele vor fi editate, traduse și integrate pe platforma Muzee de la sat, urmând ca lansarea oficială a ediției Banat să aibă loc spre finalul acestui an.

Obiectivele culturale incluse în proiect sunt:

Sanctuarul Neolitic de la Parța, Parța – județul Timiș

Muzeul Traian Vuia, comuna Traian Vuia – județul Timiș

Colecția de Mineralogie Estetică a Fierului, Ocna de Fier – județul Caraș-Severin

Schwabenland – Muzeul Șvabilor și Românilor din Banat și Ardeal, Charlottenburg – județul Timiș

Muzeul Minorității Bulgare, Dudeștii Vechi – județul Timiș

Casa Memorială „Nikolaus Lenau”, Lenauheim – județul Timiș

Situl Roman Tibiscum, Jupa – județul Caraș-Severin

Muzeul Silvic și Cinegetic Charlottenburg – județul Timiș

Muzeul Satului din Gherteniș – județul Caraș-Severin

Muzeul de Etnografie „Dorin Ioan Ciocănel”, Răcășdia – județul Caraș-Severin

Muzeul „Almăjul, vatră strămoșească”, Bozovici – județul Caraș-Severin

Casa Memorială „Muzeu Novacovici”, Gârbovăț – județul Caraș-Severin

Muzeul Satului Eftimie Murgu, Eftimie Murgu – județul Caraș-Severin

Casa Cehească, Gârnic – județul Caraș-Severin

Ce oferă proiectul

Fiecare muzeu va beneficia de un tur virtual 3D interactiv, completat de materiale vizuale și textuale documentate la fața locului, disponibile gratuit pe platforma www.muzeedelasat.ro și pe Google Maps.

Componenta centrală a ediției Banat o reprezintă lansarea, în premieră națională, a aplicației mobile „Muzee de la sat”, disponibilă gratuit pentru Android și iOS.

Este prima și singura aplicație mobilă dedicată exclusiv promovării patrimoniului cultural material din România, oferind o modalitate modernă și interactivă de explorare a muzeelor rurale.

Aplicația va reuni peste 100 de obiective culturale din regiunile parcurse de proiect — Moldova, Muntenia, Dobrogea, Maramureș, Oltenia și Banat — oferind utilizatorilor acces la tururi virtuale 3D, texte documentate, hărți interactive și rute de vizitare.

Prin această platformă, patrimoniul local devine accesibil oricui, oriunde s-ar afla, contribuind la o nouă formă de educație culturală și turism responsabil.

O punte între comunități

„Muzeul – de pe uliță pe ecran. Banat” promovează valorile multiculturale ale regiunii, punând în lumină identitatea rurală bănățeană, diversitatea etnică și tradițiile locale.

Scopul proiectului este creșterea vizibilității muzeelor și colecțiilor rurale, stârnirea curiozității vizitatorilor virtuali și transformarea acestora în vizitatori fizici care susțin activ cultura locală.

Motto-ul proiectului:

„Conservăm digital patrimoniul cultural material și îl transmitem următoarelor generații!”

Despre proiect

„Muzeul – de pe uliță pe ecran. Banat” este parte a seriei naționale Muzee de la sat, care, din 2021 până în prezent, reunește 105 tururi virtuale interactive 3D, realizate la 92 de obiective culturale din 89 de sate din 27 de județe ale României.

Ediția dedicată Banatului adaugă încă 14 tururi virtuale 3D realizate la 14 obiective culturale din 14 sate, contribuind astfel la extinderea hărții digitale a patrimoniului rural românesc.

Proiectul este implementat de o echipă multidisciplinară formată din expert scanare 3D, videograf, fotograf, dezvoltator aplicații mobile, UI/UX designer, copywriter și traducător, specializați în promovarea digitală a patrimoniului cultural.