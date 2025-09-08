Lansarea publică a proiectului cultural „Muzee de la sat. Oltenia”

Pe 5 septembrie 2025, a avut loc lansarea oficială a proiectului „Muzee de la sat. Oltenia”, prin care patrimoniul cultural rural din județele Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt și Mehedinți devine accesibil publicului larg într-un format digital interactiv. Inițiat în 2021 cu ediția dedicată Moldovei, proiectul a continuat în 2022 cu Muntenia, în 2023 cu Dobrogea și în 2024 cu Maramureș, ajungând astăzi la cea de-a cincea ediție, dedicată Olteniei.

Cele 19 tururi virtuale 3D interactive realizate în Oltenia sunt acum disponibile pe platforma www.muzeedelasat.ro, unde pot fi explorate gratuit alături de:

• fotografii profesionale și videoclipuri de prezentare;

• texte documentate la fața locului, care redau istoria și specificul fiecărui obiectiv;

• informații utile pentru vizitare – date de contact, program și tarife.

Obiectivele culturale incluse în ediția Oltenia:

1. Cula Gheorghe Tătărescu și Casa Muzeu Constantin Negreanu – Muzeul Arhitecturii Populare, sat Curtișoara, Gorj

2. Casa Muzeu „Constantin Brâncuși” – sat Hobița, comuna Peștișani, Gorj

3. Casa Memorială „Tudor Vladimirescu” – comuna Vladimir, Gorj

4. Casa Memorială „Ion Popescu Voitești” – sat Voiteștii din Vale, comuna Bălănești, Gorj

5. Casa Muzeu „Maria Lătărețu” – sat Bălcești, comuna Bengești-Ciocadia, Gorj

6. Peștera Muierilor – Baia de Fier, Gorj

7. Cula Cernăteștilor – sat Cernătești, Dolj

8. Cula Izvoranu-Geblescu – sat Brabova, Dolj

9. Muzeul Satului Vâlcean – comuna Bujoreni, Vâlcea (școala primară rurală, hanul și patru case muzeu)

10. Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu” – sat Rotărești, comuna Nicolae Bălcescu, Vâlcea

11. Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” – monument istoric în cadrul Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”, Vâlcea

12. Colecția Etnografică și de Artă Populară „Nicolae M. Nica” – sat Chilia, comuna Făgețelu, Olt

13. Muzeul „Gheorghe Ionescu-Șișești” – comuna Șișești, Mehedinți

https://muzeedelasat.ro/muzee/cat/muzee-oltenia/

În total, platforma Muzee de la sat reunește acum 105 tururi virtuale interactive 3D, realizate la 92 de obiective culturale din 89 de sate din 27 de județe ale României. Toate resursele sunt disponibile gratuit, în limba română și limba engleză, pentru un acces facil atât al publicului din țară, cât și al celui din diaspora sau al turiștilor străini.

Proiectul este realizat de Real Tour Ro și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Echipa este formată din patru membri: Cosmin Murarașu – manager de proiect și specialist în scanare 3D, Alexandru Boicu – videograf și fotograf profesionist, Radu Gubernicu – fotograf și videograf profesionist și Ionela Murarașu – copywriter și traducător.

Eveniment important: Mâine, 6 septembrie 2025, are loc Noaptea Muzeelor la Sate. Multe dintre muzeele incluse pe platforma noastră iau parte la eveniment, iar noi vă invităm să vă stârniți curiozitatea online, explorând tururile virtuale pe muzeedelasat.ro, și apoi să le treceți fizic pragul.

Declarație Cosmin Murarașu, manager de proiect:

„Cultura creează conexiuni – umane, neuronale, educaționale, emoționale, digitale, comunitare, intergeneraționale și interculturale – transformând modul în care ne raportăm la patrimoniu și aducând oamenii mai aproape unii de ceilalți. Ea devine astfel o punte între trecut și viitor, între tradiție și inovație, între experiența individuală și memoria colectivă.”