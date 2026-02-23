Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
AFIȘ expoziția Tronuri domnești și regale MNIR jpg

Expoziția „Tronuri domnești și regale”, la Muzeul Național de Istorie a României

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 23 februarie 2026

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) deschide în această săptămână, expoziția tematică Tronuri domnești și regale”, al cărei vernisaj va avea loc joi, 26 februarie, începând cu ora 13:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, București.

Printre bunurile culturale de mare importanță din patrimoniul MNIR se află și șase tronuri, obiecte cu o încărcătură istorică, simbolică și artistică deosebită, care ne amintesc de momente de referință și personalități de seamă ale trecutului nostru. În expoziție veți descoperi poveștile acestor tronuri, care încearcă să reconstituie „traseele” pe care acestea le-au urmat și „încercările” la care au fost supuse de-a lungul timpului, informează un comuniact al MNIR.

Impunătorul tron folosit de Grigore Dimitrie Ghica, primul domnitor pământean al Țării Românești după încheierea domniilor fanariote (1822-1828), se remarcă prin elementele decorative de sorginte diversă (neo-Renaștere italiană, neoclasicism etc.), specifice eclectismului european al primei jumătăți a secolului al XIX-lea.

Tronul lui Gheorghe Bibescu, al doilea domnitor regulamentar al Țării Românești (1842-1848), cel care a abdicat în urma izbucnirii Revoluției de la 1848, a fost realizat, cel mai probabil, într-un atelier austriac, prezentând caracteristici ale așa-numitului „stil Blondel”, în vogă la Viena, după 1840.

Tronurile domnitorului Alexandru Ioan Cuza și al Doamnei Elena Cuza ce prezintă, din punct de vedere stilistic, caracteristicile stilului Napoleon III (Second Empire), au fost folosite, pentru o bună perioadă de timp, și de principele/regele Carol I și de principesa/regina Elisabeta. Astfel, aceste tronuri sunt legate de două momente de importanță majoră ale istoriei moderne: Unirea Principatelor române (1859) și proclamarea Regatului (fiind prezente la ceremoniile Încoronării, din 10 mai 1881).

Spectaculosul tron al reginei Elisabeta, realizat de Casa Krieger din Paris, în anul 1884, prezintă particularitățile stilistice ale stilului neo-bizantin, cu decor caracteristic unui „revival” al artei medievale românești.

În expoziție se mai află și impozantul tron din lemn masiv, cu spătar înalt de doi metri, al regilor României din Palatul Adunării Deputaților, realizat la începutul secolului XX, și care era considerat, în epocă, „o minune a artei decorative”.

Expoziția Tronuri domnești și regale”, deschisă la MNIR din 26 februarie până pe 15 aprilie 2026,  poate fi vizitată de miercuri până duminică (9:00 – 17:00, conform orarului de iarnă, respectiv 10:00-18:00, program de vară).

