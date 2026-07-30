Expoziția „Ocupații tradiționale din Moldova: Vânătoarea”, la Muzeul Viei și Vinului din Hârlău

Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizează, în perioada 19 iulie – 11 octombrie 2026, la Muzeul Viei și Vinului din Hârlău, expoziția temporară „Ocupații tradiționale din Moldova: Vânătoarea”.

Evenimentul marchează aniversarea a douăzeci de ani de la deschiderea Muzeului Viei și Vinului din Hârlău și propune publicului o incursiune în universul unei ocupații tradiționale care a completat, de-a lungul timpului, activitățile specifice comunităților rurale din Moldova, informează un comuniat al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Recunoscută drept una dintre principalele zone viticole ale Moldovei, regiunea Hârlăului a fost și continuă să fie una dintre cele mai întinse suprafețe împădurite din județul Iași. În acest context, expoziția evidențiază legătura dintre om și mediul natural, punând în valoare vânătoarea, ca ocupație secundară a țăranului român, prin intermediul patrimoniului Muzeului Etnografic al Moldovei.

Vizitatorii vor putea descoperi o selecție de bunuri culturale reprezentative, între care recipiente pentru păstrarea și măsurarea prafului de pușcă, curse și capcane utilizate în vânătoarea tradițională, baltage și alte obiecte specifice. Aceste piese ilustrează ingeniozitatea tehnicilor tradiționale și păstrează memoria unei îndeletniciri care a modelat, timp de secole, relația dintre comunitățile rurale și pădure, reflectând adaptarea la mediul înconjurător și respectul față de resursele naturale.

„Aniversarea celor 20 de ani de la deschiderea Muzeului Viei și Vinului din Hârlău reprezintă un prilej de a valorifica patrimoniul muzeal într-un dialog firesc între istoria locului și memoria comunităților care l-au locuit, aducând în atenția publicului o dimensiune mai puțin cunoscută a patrimoniului etnografic al Moldovei, vânătoarea tradițională”, declară, în comunicatul citat, Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

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