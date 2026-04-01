Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Afis expoziția „160 de ani de la fondarea Casei Regale a României” jpg

Expoziția „160 de ani de la fondarea Casei Regale a României” la MNAR

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 1 aprilie 2026

Muzeul Național de Artă al României (MNAR), în parteneriat cu Asociația Casa Majestății Sale și Agenția Națională de Presă Agerpres, organizează expoziția „160 de ani de la fondarea Casei Regale a României”, dedicată aniversării a 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României (1866).

Vernisajul are loc joi, 2 aprilie 2026, de la ora 12:00, în prezența Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române și a Alteței Sale Regale Principele Radu al României, informează un comunicat al MNAR.

Conform sursei citate, expoziția reunește o selecție valoroasă de fotografii de arhivă, alături de lucrări de sculptură, acuarelă și artă decorativă. Printre piesele de referință se numără o cupă realizată în anul 1900 de Émile Gallé, decorată cu semnătura Reginei Elisabeta, precum și o pafta ornamentată cu pietre prețioase, purtată de Principesa Ileana la ceremonia Încoronării de la Alba Iulia din 1922.

Publicul va avea ocazia să redescopere, în același spațiu expozițional, reprezentări ale tuturor regilor și reginelor României. Sunt expuse, între altele, bustul în bronz al Principelui Carol I realizat de artistul german Carl Cauer, bustul Reginei Elisabeta de Wladimir Hegel, bustul în marmură al Regelui Mihai I realizat de Oscar Han, precum și acuarele semnate de Carol Popp de Szathmári și de Costin Petrescu, ilustrându-i pe regii Ferdinand și Maria.

Selecția de fotografii documentează momente semnificative din cele două domnii ale Regelui Mihai I, continuând cu imagini din perioada revenirii sale în țară, în anul 1997, și din activitatea contemporană a Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei.

Expoziția poate fi vizitată până la data de 30 mai 2026, în Sălile Kretzulescu ale Muzeului Național de Artă al României. Accesul publicului se face prin Strada Valter Mărăcineanu.

