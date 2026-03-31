Catalogul expoziției „Domnii Mavrocordați în patrimoniul Muzeului Municipiului București”, disponibil gratuit online
Catalogul expoziției „Domnii Mavrocordați în patrimoniul Muzeului Municipiului București” este acum disponibil gratuit online, anunță Muzeul Municipiului București.
„Descoperă fascinanta poveste a domnilor Mavrocordați din secolul al XVIII-lea - Nicolae, Ioan și Constantin Mavrocordat - care au condus Moldova și Țara Românească și au lăsat urme profunde în istoria noastră”, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.
Conform sursei citate, în catalog se găsesc documente originale pe pergament și hârtie din timpul domniilor; sigilii domnești în ceară roșie și monograme cu aur; istoria familiei Mavrocordat, originară din insula Chios; reformele importante ale lui Constantin Mavrocordat; legături cu Mănăstirea Văcărești.
Citește catalogul aici: https://muzeulbucurestiului.ro/cataloage-expozitionale.html!
Expoziția „Domnii Mavrocordați în patrimoniul Muzeului Municipiului București" este deschisă la Palatul Suțu (bd. I.C. Brătianu, nr. 2, București) până pe 24 mai 2026. Program: Miercuri - Duminică, 10:00 – 18:00. Ultima intrare: 17:30.