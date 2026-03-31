Catalogul expoziției „Domnii Mavrocordați în patrimoniul Muzeului Municipiului București”, disponibil gratuit online

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 31 martie 2026

Catalogul expoziției „Domnii Mavrocordați în patrimoniul Muzeului Municipiului București” este acum disponibil gratuit online, anunță Muzeul Municipiului București.

„Descoperă fascinanta poveste a domnilor Mavrocordați din secolul al XVIII-lea - Nicolae, Ioan și Constantin Mavrocordat - care au condus Moldova și Țara Românească și au lăsat urme profunde în istoria noastră”, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, în catalog se găsesc documente originale pe pergament și hârtie din timpul domniilor; sigilii domnești în ceară roșie și monograme cu aur; istoria familiei Mavrocordat, originară din insula Chios; reformele importante ale lui Constantin Mavrocordat; legături cu Mănăstirea Văcărești.

Citește catalogul aici: https://muzeulbucurestiului.ro/cataloage-expozitionale.html!

Expoziția „Domnii Mavrocordați în patrimoniul Muzeului Municipiului București” este deschisă la Palatul Suțu (bd. I.C. Brătianu, nr. 2, București) până pe 24 mai 2026. Program: Miercuri - Duminică, 10:00 – 18:00. Ultima intrare: 17:30.

