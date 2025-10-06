Cine a descoperit, de fapt, America?

Cristofor Columb nu a fost nici pe departe primul om care a ajuns în America. De fapt, nu a fost nici măcar primul european.

Când a ajuns Cristofor Columb în America, în 1492, amerindienii erau deja acolo de zeci de mii de ani. Vikingii fuseseră și ei acolo cu aproximativ 500 de ani în urmă, și este posibil ca și polinezienii să fi ajuns în emisfera vestică înainte de călătoriile lui Columb, notează Live Science.

Primii oameni care au ajuns în emisfera vestică au fost amerindienii (popoarele indigene ale Americilor), descendenți ai unui grup străvechi de siberieni nordici antici și est-asiatici. Probabil au călătorit pe uscat sau pe mare, traversând podul terestru Beringia, care a legat Asia de America de Nord în diferitele perioade glaciare din timpul Pleistocenului.

Când au sosit primii americani este încă subiect de dezbatere. Mai multe studii arată că o serie de urme fosilizate de pași umani, descoperite în Parcul Național White Sands din New Mexico, au o vechime între 21.000 și 23.000 de ani. Aceasta le plasează în cea mai rece perioadă a ultimei ere glaciare, când partea nordică a continentului era acoperită de ghețari și calote de gheață.

Alte studii controversate sugerează date chiar mai timpurii. De exemplu, un studiu a datat artefacte de piatră descoperite în Peștera Chiquihuite, din Mexic, la mai mult de 30.000 de ani. Totuși, nu este clar dacă oamenii au creat aceste obiecte sau dacă s-au format natural, ceea ce face ca descoperirea să fie incertă.

Alte cercetări merg și mai departe în trecut. În 2017, un studiu controversat publicat în revista Nature a raportat descoperirea unor oase de mastodont în California care ar fi putut fi modificate de oameni în urmă cu aproximativ 130.000 de ani. Totuși, alți arheologi și-au exprimat îngrijorarea cu privire la modul în care a fost realizată săpătura și au arătat că anumite evenimente naturale sau animale ar fi putut modifica oasele. Pentru a pune în context această dată de 130.000 de ani, cele mai vechi dovezi pentru Homo sapiens datează de aproximativ 300.000 de ani, fiind descoperite în Maroc, în timp ce cele mai timpurii dovezi ale unei migrații umane reușite în Asia sunt mai vechi de 100.000 de ani, iar în Europa – în jur de 55.000 de ani.

Vikingii în emisfera vestică

Vikingii au ajuns în emisfera vestică în secolul al XI-lea – cu aproximativ 500 de ani înainte de Columb – și au construit chiar un avanpost la L'Anse aux Meadows, în nordul insulei Newfoundland.

Nu se cunoaște numele primului viking care a ajuns în America de Nord. Totuși, există indicii în povestirile islandeze (saga), scrise de urmași ai vikingilor în secolele XIII și XIV.

Saga lui Erik cel Roșu, spune că un negustor numit Bjarni Herjólfsson și echipajul său ar fi fost primii vikingi care au ajuns în America de Nord la sfârșitul secolului al X-lea, potrivit lui Kevin McAleese, curator la muzeul provincial The Rooms din St. John's, Newfoundland și Labrador, care a studiat pe larg istoria vikingilor.

Saga spune că echipajul a fost deviat de la cursul spre Groenlanda și a ajuns să navigheze de-a lungul coastei a ceea ce probabil era America de Nord. Herjólfsson a decis să nu debarce, ci a navigat pe lângă coastă, apoi s-a îndreptat spre Groenlanda.

În schimb, Saga groenlandezilor spune că Leif Erikson ar fi fost primul viking care a ajuns în America de Nord, la sfârșitul secolului al X-lea, și că a făcut mai multe călătorii acolo, a spus McAleese pentru Live Science.

Indiferent de care viking a ajuns primul în America de Nord, poveștile nordice spun că orice tentativă de colonizare a fost împiedicată de relațiile ostile cu grupurile de amerindieni, care erau mult mai numeroase.

Călătoriile polineziene?

Este posibil ca polinezienii să fi ajuns în emisfera vestică cu secole înainte de Columb. În 2020, un studiu ADN a arătat că polinezienii și amerindienii – probabil din ceea ce este astăzi Columbia – au avut contacte în urmă cu aproximativ 800 de ani. Totuși, nu este clar dacă acea întâlnire a fost rezultatul unei călătorii a polinezienilor spre emisfera vestică sau a unor oameni din emisfera vestică care au ajuns pe insulele polineziene.

Culturi originare din Americi, precum cartoful dulce, au fost găsite în multe situri polineziene, ceea ce a dus la dezbateri dacă au fost aduse de oameni sau de curenții oceanici. Un studiu din 2024 care a analizat plantele de pe Rapa Nui (cunoscută și ca Insula Paștelui) a arătat că locuitorii insulei consumau plante provenite din America de Sud în urmă cu aproximativ 1.000 de ani.

Cristofor Columb

Deși Cristofor Columb este faimos pentru călătoriile sale în emisfera vestică, el a susținut că teritoriile vizitate de el făceau parte din Asia.

„Și-a construit reputația pe ideea că va ajunge în Asia. Asta a fost motivul pentru care oamenii au investit în călătoriile lui, iar acest lucru i-a făcut dificil să recunoască contrariul”, a spus Ida Altman, profesor emerit de istorie la Universitatea din Florida, pentru Live Science într-un email.

Poziția lui Columb ar fi putut fi și de natură financiară. Spania îi promisese titluri nobile și o parte din averea obținută din comerțul cu Asia, dar numai dacă într-adevăr găsise o nouă rută spre Asia.

Spre finalul vieții, poziția lui Columb pare să se fi schimbat într-o oarecare măsură.

„Poziția lui nu a fost întotdeauna consecventă, iar în unele dintre scrierile sale târzii, se referea la Americi ca la un fel de ‘paradis’ pe care l-a descoperit, sugerând că era o regiune nouă pentru europeni”, a spus Anna Suranyi, profesoară de istorie la Endicott College din Massachusetts, într-un email către Live Science.

Indiferent de convingerile personale ale lui Columb, impactul călătoriei sale asupra lumii a fost imens, cu populațiile indigene din emisfera vestică decimate de boli și cu europeni colonizând America de Nord și de Sud.

Foto sus: Prima debarcare a lui Cristofor Columb în America. Pictură de Dióscoro Puebla, din anul 1862 (© Wikimedia Commons)

Mai multe pentru tine...