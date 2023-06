Cristofor Columb, descoperitorul și exterminatorul Lumii Noi

Cristofor Columb a fost un explorator spaniol (de origine italiană) care a pornit, la data de 3 august 1492 din orașul Cadiz (aflat în sudul Spaniei) și care a debarcat la data de 12 octombrie 1492 în Insula Guanahani (Bahamas din zilele noastre), fiind primul european a descoperit Lumea Nouă (în mod oficial, în cele ce urmează vom vedea că America mai fusese vizitată și de alți exploratori, doar că expedițiile acelor temerari nu fuseseră înregistrate în vreun jurnal sau act politic oficial).

Copilăria lui Cristofor Columb

Cristofor Columb se naște în anul 1451, în orașul Genova (din nord-vestul Italiei), fiind fiul Domenico Colombo, un comerciant de lână , care totodată deținea și o mică prăvălie de brânzeturi în orașele Genova și Savona și al Susannei Fontanarossa. Cu privire la originile lui Cristofor Columb există foarte multe controverse.

Astfel, unii istorici, precum istoricul spaniol Salvador de Madariaga, afirmă în anul 1940 faptul că Cristofor Columb ar fi fost de origine marrano (adică un evreu care în urma cuceririi ultimului teritoriu aflat în stăpânirea musulmanilor, regiunea Al-Andalaus, Andaluzia din sudul Spaniei, de către regii Ferdinand și Isabela de Castilia, în ianuarie 1492, astfel că familia putea. . . fie să se convertească la religia catolică, fie să plece în altă parte a Europei, ceea ce s-a și întâmplat până la urmă, tatăl lui Domenico plecând la Genova), sprijinită pe faptul că cele mai multe fonduri financiare obținute pentru finanțarea primei lui călătorii, în anul 1492 le-a obținut de la 3 bancheri evrei conversos (convertiți): Luis Santangel, Gabriel Sanchez (trezorierul Coroanei de Aragon) și Don Isaac Abarbanel1 sau sefardi (idée susținută de scriitorul evreu Simon Wiesenthal).

Mai mult decât atât, alți istorici afirmă faptul că originea lui Columb ar fi putut fi catalană (idée susținută de istoricul peruvian Luis Ulloa) sau portugheză, teorii bazate pe faptul că numele Colom (așa cum voia Cristofor să-l știe ceilalți din jur) era un nume de familie foarte răspânditîn Regatele Cataloniei și Portugaliei în secolul al-XV-lea (când s-a născut el).2

Însă toate aceste teorii sunt speculații și nu au putut fi demonstrate științific și istoric, nici atunci și nici acum (ce știm sigur e că dacă certificatul lui de naștere a fost emis la Genova, e clar că el a fost, aplicând conceptul de cetățenie, italian). O altă controversă cu privire la viața lui Cristofor Columb este data de naștere a acestuia, unii istorici susținând că s-ar fi născut pe 26 august,1451, iar alții pe 30 octombrie, cei mai mulți acceptând această a doua dată cu privire la momentul nașterii sale.

Așadar, cel mai probabil el s-a născut la sfârșitul lui octombrie, în acel an. Totodată, el a mai avut 3 frați și o soră:Bartolomeo, Giovanni Pellegrino, Giacomo și Bianchinetta. Bartolomeo a avut un magazin de cartografie în Lisabona (un magazin de unde,practic, marinarii își comandau și cumpărau hărți, întrucât în contextul acelei Perioade a Marilor Descoperiri Geografice, în care marinarii genovezi,spanioli sau portughezi citiseră bestseller-ul lui Marco Polo, ,,Milionul”, în cadrul căreia Polo prezintă, într-o notă hiperbolică și cel puțin îndoielnică, bogăția anumitor orașe din sudul Chinei pe care le-a văzut în cadrul călătoriei pe care a realizat-o între 1271-1295, când se reîntoarce la Veneția sau auziseră legende despre călătoria lui Polo, despre ,,Părintele Ioan”, un rege foarte bogat dintr-un ținut necunoscut al Africii, cel mai probabil Etiopia, voiau să-i cumpere hărțile pentru a călători în acele ținuturi și a vedea cu mâna lor, ce e adevărat și ce nu. Cartografia era în acea perioadă, secolele XIV-XV, o afacere extrem de profitabilă, din care puteai face o grămadă de bani, fiindcă era foarte greu să realizezi acele hărți).

Acesta, fascinat din copilărie de poveștile marinărești pe care Bartolomeo, fratele lui mai mare i le spunea, decide, la 15 ani, să se alăture Marinei Comerciale Portugheze. Mai mult decât atât, acesta își face ucenicia de marinar în Marea Ligurică și Marea Tireniană, iar mai apoi navighează pentru prima dată în largul Oceanului Atlantic (spre insula Madeira), acel moment fiind probabil crucial în dorința sa de a găsi o nouă rută către Asia, iar în 1476, după ce a supraviețuit unui naufragiu întâmplat în apropierea Capului Sf. Vicențiu (cel mai sudic punct al Portugaliei), acesta se stabilește în Lisabona. 3

Acolo, amândoi sunt angajați în calitate de cartografi, însă Columb va lucra în principal, ca antreprenor maritim (el fiind cel care se ocupa de realizarea unei expediții, era manager-ul ei și aflând de la clienții săi marinara unde voiau să plece, spre ce destinație, el calcula… câte kilograme de carne aveai nevoie,câte kilograme de pesmeți,câte butoaie cu apă și vin ți-ar fi trebuit ca oamenii tăi să supraviețuiască și apoi, să cinstească cum se cuvine, ajungerea în acel loc și nu în ultimul rând… cam câte tunuri trebuia să aibă corabia în caz că te întâlneai cu pirații în călătoria ta. Cam asta era meseria lui). 4

În anul 1477, el călătorește în Islanda și Irlanda cu ajutorul marinei comerciale, iar în anul următor, începe să cumpere zahăr, în calitate de agent comercial, al firmei genoveze ,,Centurioni” (care îl rafinași apoi îl vindea în Florența, Lucca, Pisa, celelalte principate italiene și în Imperiul Bizantin). 5

La vârsta de 28 de ani, în 1479, o întâlnește pe Felipa Moniz (al cărui tată, Bartolomeo Perestrello, fusese guvernator al insulei Porto Santo din Arhipelagul Madeira și care, deși murise cu 20 de ani înainte de nunta Felipei cu Cristofor Columb, în 1459, zestrea pe care i-o lăsă Felipei includea și hârtiile lui personale, printre care se găseau niște instrucțiuni de navigație, precum și portulane ale Atlanticului , adică niște hărți ce prezentau marile porturi europene de pe Coasta Atlanticului).

Conform biografului lui Columb, istoricul spaniol Bartolome de las Casas, acesta relatează următoarele cu privire la acele portulane ale lui Perestrello și anume :,, lumea fremăta de tot felul de descoperiri care să făceau de-a lungul Coastei Guineei și prin arhipeleagurile din Atlantic,iar Bartolomeu Perestrello spera să facă și el niște descoperiri folosind ca bază Porto Santo. Astfel de descoperiri erau într-adevăr apropiate… și, prin urmare, Bartolomeu Perestrello pesemne că avea instrumente, hârtii și hărți de navigație și că acestea i-au fost încredințate lui Cristofor Columb de soacra lui. El s-a bucurat foarte mult văzându-le și se pare că acest dar… l-a făcut să cerceteze mai amănunțit practicile și lecțiile pe care le putea învăța din experiența portughezilor ca să navigheze spre Mina Del Oro (Elmina) și spre Coasta Guineei, unde aceștia au întreprins mai multe călătorii. ”6

Ulterior, între 1482 și 1485, Columb călătorește și face negoț pe Coasta Guineei și Coasta de Aur (la acea vreme, sfârșitul secolulului a-XV-lea, portughezii au denumit-o astfel, deoarece în 1482, când au ajuns în această zonă,au descoperit foarte mult aur în zonă, ca atare, au decis să construiască un fort în zonă, numit Elmina, care mai există și în ziua de astăzi, iar englezii când vor ajunge acolo, în secolul al-XVIII-lea, pentru a face comerț cu sclavi și apoi îi vor alunga pe olandezi de Coasta de Aur, vor păstra denumirea zonei) și se întâlnește cu marinarii portughezi, care… îi oferă cunoștiințele lor de navigație și despre felul cum poate folosi sistemul de vânturi din Atlantic, acest moment trezind în el și mai tare dorința de a găsi o rută spre Țara Chitailor (adică China) și prevestind… Călătoria spre America.

Pregătirile pentru Călătoria în America și cele 4 călătorii ale lui Columb

Perioada în care Columb voia să descopere o nouă rută spre Țara Chitailor, secolul al-XV-lea era începutul marilor descoperiri geografice și al progreselor în domeniul navigației , una în care prințul Henric Navigatorul (un bărbat foarte ambițios,cu un formidabil simț practic și curajos), fiul Regelui Joao I al Portugaliei (1385-1433) a întemeiat o școală de navigație la Sagres (un orășel din sudul Portugaliei), a pornit o cruciadă împotriva Regatului Marocului, reușind astfel să cucerească Ceuta în 1415 și a inițiat colonizarea insulelor Madeira și Azore (ce ajung teritorii ale Regatului Portugaliei în anii 1430).

Mai mult decât atât, tot în timpul lui Henric Navigatorul, portughezii trec în 1434, de Capul Bojador (limita geografică până la care europenii credeau că se putea naviga în siguranță), iar în 1445, o altă expediție portugheză alcătuită din 26 de corăbii pornește spre Rio de Oro (Sahara Occidentală de astăzi), iar câteva trec de această zonă și ajung în zona Capului Verde și a fluviului Senegal(extinzând astfel zona navigației sigure a europenilor până… în Africa de Vest). 7

Nu în ultimul rând, marinarul venețian (dar care va naviga sub pavilionul Regatului Portugaliei), Alvise Da Cadamosto, va fi primul european care ajunge în insulele Capului Verde (un arhipeleag de insule din Africa de Vest) și înGuineea, luând contact cu africanii de acolo (wolofii, un grup etnic din Africa de Vest) și cu regele lor, Budomel care i-a oferit lui Cadamosto 100 de sclavi în schimbul a 7 cai și l-a invitat la reședința sa (acest moment putând fi considerat practic începutul infamului comerț cu sclavi realizat de europenii din Europa Occidentală, care va dura până în secolul al-XIX-lea). 8

Mai mult decât atât, în 1482, exploratorul Diogo Cao ajunge până la Golful Walvis (din Namibia de astăzi), iar în decembire 1488, un alt explorator portughez , Bartolomeo Dias ajunge la Capul Furtunilor (un nume foarte sugestiv pentru acel loc din sudul Africii, având în vedere cât de multe furtuni se petreceau în acea perioadă, mai ales primăvara și toamna), dar pe care Dias îl va reboteza… Capul Bunei Speranțe, în speranța că activitatea comercială cu Indiile de Est (India și Asia de Sud-Est) urma să fie realizabilă, acesta fiind cel mai îndepărtat punct din Africa în care portughezii reușiseră să ajungă!9 Era Marilor Descoperire Geografice era pe cale să înceapă…

Astfel, Cristofor Columb,motivat de… succesele maritime ale portughezilor, de faptul că el și marinarii lui au întâlnit un bărbat care le spusese că, în urmă cu 40 de ani, el navigase până în Marea Sargaselor, un vast sector din Oceanul Atlantic acoperit de sargase (un fel de alge), de care i-a spus să nu se teamă și că văzuse în acele ape obiecte aduse de curenți dinspre vest: copaci și plante necunoscute, pirogi și bărci, bucăți de lemn cioplite ciudat, chiar cadavre de oameni care nu erau nici de origine europeană, nici africană (ceea ce-i demonstra că și alții au navigat prin Oceanul Atlantic și că… dacă ei au făcut-o el de ce nu ar face-o). 10

Mai mult decât atât , el va beneficia și de sprijinul lui Paolo dal Pozzo Toscanelli, un bancher,geograf și cartograf florentin, care i-a scris noului rege al Portugaliei (Joao al-II-lea al Portugaliei, rege al Portugaliei prima dată, timp de 4 zile, între 11-15 noiembrie, 1477 și a doua oară, între 1481 și 1495, că între Portugalia și China erau doar 5. 000 de mile și că Senior Columb ar putea face escale în insulele Antilia și Cipangu pentru a ajunge la destinația dorită) și în ultimă instanță… . de ajutorul regilor Ferdinad și Isabela de Castilia, convinși de trezorierul vistieriei regelui Ferdinand, Luis de Santangel să-i susțină inițiativa lui Columb (întrucât acesta prezentase ideea pe rând,regelui Portugaliei, Joao al-II-lea, apoi regelui Angliei, Henric al-VII-lea și Curții Franceze, dar toți îl refuzaseră), întrucât cheltuielile Regatului Castiliei și Aragonului erau modeste (Reconquista, șirul de conflicte dintre spanioli și mauri dintre secolele VII-XV se terminaseră la 1 ianuarie,1492, când regele Ferdinand intră triumfător în Palatul Alhambra din Emiratul Granadei, ultimul bastion al Spaniei Musulmane),iar profiturile unei asemenea întreprinderi puteau fi colosale, în timp ce pierderile economice, în cazul în care Columb făcea o descoperire pentru un alt regat erau irecuperabile.

Astfel, Regina Isabel îi oferă, în urma unui contract realizat între acestași Coroana Spaniolă funcțiile ereditarede amiral,vicerege șiguvernator general al tuturor insulelor și teritoriilor pe care le-ar fi descoperit, plus dreptul de a-și numi proprii guvernatori în teritoriilor descoperite și 10% din profiturile realizate din negoț. 11

La 3 august,1492, Columb pleacă din Cadiz, cu cele 3 corăbii ale sale (Nina,Pinta și Santa Maria) sperând să calce pe urmele lui Marca Polo, ajungând în Țara Chitailor. Din fericire pentru el, va realiza un lucru mai măreț decât Polo și anume… va descoperi un nou continent:America. Epoca Marilor Descoperiri Geografice, tocmai începuse…

Călătoria lui Columb fusese marcată de numeroase furtuni, iar în ciuda faptului că între 2-6 octombrie ajunseseră destul de aproape de uscat încât să urmărească zborul păsărilor care se îndreptau spre sud-vest, echipajul navei Pinta se revoltă tocmai pentru că nu văzuseră pământul. Cu toate acestea, în dimineața zilei de 12 octombrie, căpitanul navei Pinta, Martin Alonso Pinzon este cel care observă uscatul și îi comunică rapid observația lui Columb. Acesta fremăta de bucurie, crezând că descoperise Țara Chitailor.

De fapt… descoperise America (un pământ, pe care îl mai vizitaseră și vikingul Leif Eriksson, în secolul al-IX-lea sau amiralul chinez Zheng He, în secolul al-XV-lea după cum ar susține amiralul american Gavin Menzies în cartea sa, ,,1421. The year when The Chinese reached America”, însă întrucât nici în cazul lui Eriksson și nici al lui Zheng He nu avem documente care să ateste acest fapt istoric, Columb este creditat drept… descoperitorul oficial al Americii) și tocmai debarcase pe insula Guanahani, locuită de populația taino (o populație din zona Caraibelor), insulă pe care Columb a revendicat-o în numele Spaniei, numind-o San Salvador.

Navigând timp de 2 săptămâni prin Bahamas, au luat la bord 7 băștinași taino (care-l vor însoți la întoarcerea din prima călătorie în Spania,ca să fie învățați limba castiliană, astfel încât să contribuie la convertirea celorlalți locuitori ai Insulei, când se vor întoarce pe insulă). De asemenea, băștinașii îl îndrumă spre un loc numit Cuba, ,,care cred că trebuie să fie Cipango, după câte spun acești oameni despre mărimea și bogățiile sale”12.

Chiar și așa, Cipango (Japonia) și China aveau să rămână doar niște miraje, pâlpâitoare la un orizont care nu putea fi atins niciodată, iar nerăbdarea lui de a descoperi și a căpăta bogății cât mai repde este déjà evidentă dintr-o însemnaredin jurnalul său personal (adresată regelui și reginei), din 19 octombrie,1492: ,,Nu mă străduiesc foarte tare să văd totul amănunțit pentru că vreau să descopăr și să cercetez cât mai mult, astfel încât să mă întorc la Înălțimile Voastre, în aprilie, cu voia Domnului. E adevărat că, aflând unde se găsesec o grămadă de aur saumirodenii, voi rămâne până ce voi căpăta cât mai mult din acestea.

Iar din această pricină nu fac decât să merg tot înainte, ca să văd dacă dau de ele. 13 În cele ce urmează, spaniolii explorează coasta nord-estică a Cubei timp de 6 săptămâni, iar la începutul lunii noiembrie, Columb trimite o solie, în satul Indian Holguin, sperând că acesta se va dovedi o mare capitală asiatică, însă… a fost foarte dezamăgit să afle când interpretul său (care știa inclusiv limbile ebraică, aramaică și arabă) nu s-a putut înțelege cu băștinașii. Mai mult decât atât, un alt aspect psihologic interesant cu privire la prima călătorie a lui Columb în America este… exaltarea acestuia cu privire la abundența bogățiilor pe care le găsea. Acesta spunea că teritoriile noi descoperite erau de o fertilitate extraordinară, ce nu putea fi comparată cu altele, în care mirodeniile se găseau din abundență, că existau mine de aur și alte metale, ce așteptau să fie exploatate.14

Bumbacul, masticul, lemnul de aloe, rubarba, condimentele, sclavii și ,,încă o mie de lucruri de preț” se puteau găsi toate din belșug. În realitate… exploratorul fusese complet indus în eroare de ceea ce găsise. În locul populației educate și cu maniere alese. . . dăduse peste neamuri care umblau despuiate și care i se păreau incredibil de primitive. Cu toate că erau ,,bine clădiți, cu trupuri arătoase și chipuri atrăgătoare”,după cum nota acesta, indienii erau, totodată. . . creduli, încântați că li se ofereau tichii roșii, mărgele,bucăți de sticlă și cioburi de oale.15

Nu știau nimic despre arme, așadar se tăiaseră când apucaseră săbiile de lamă, din pricina ignoranței și rosteau orice rugăciune pe care spaniolii le-o cereau.16

De fapt, scrisoarea în care povestea atât de intens extraordinarele sale descoperiri-și ale cărei copii au fost răspândite cu o asemenea iuțeală, astfel încât ajunseseră la Roma, Basel, Paris și Anvers înainte că echipajul lui Columb să se întoarcă. . . erau un fals grosolan , o înșiruire surprinzătoare de exagerări și minciuni, întrucât mine de aur nu găsise, iar plantele identificate drept scorțișoară,rubarbă și aloe. . . nu erau nici pe departe așa ceva.17

În timpul acestei călătorii, Columb și echipajul său descoperiseră insulele Cuba (la 28 octombrie, 1492) și Hispanola (la 5 decembrie, 1492, actuala Republica Dominicană), însăcum câștigurile materiale fuseseră relative mici, iar Santa Maria (nava amiral a lui Columb) fusese distrusă pe 24 decembrie, în acel an, el și oamenii săi de pe Pinta și Nina au trebuit să se întoarcă acasă.

În luna februarie, Columb se duce îmtr-o scurtă audiență la regele Joao al-II-lea (întrucât el și marinarii lui naufragiaseră pe 15 februarie pe insula Santa Maria din Arhipelagul Azore, de unde fuseseră preluați de o navă Marina Regală Portugheză, portughezii dorind să se arate binevoitori, dar și să-l iscodească pe Columb, să vadă ce secrete din călătoria sa le putea divulga, însă el nu le-a făcut jocul), căruia îi spusese scurt și sec că… descoperise Asia, din câte se pare încălcând termenii Tratatul de la Alcacovas din 1479 (în cadrul căruia se stipula că, cu excepția insulelor Canare , controlate de spanioli, insulele Azore, Guinea și minele ei de aur, precum și insulele Madeira și Azore rămâneau în posesia portughezilor și mai mult decât atât că… ei aveau dreptul de a revendica și face comerț în toate teritoriile de la sud de Canare.

Cum însă, în 1494, la Roma ajunsese papă Alexandru al-VI-lea (faimosul Alessandro Borgia, ce a ajuns și subiectul unui serial pe Netflix), un spaniol, spaniolii s-au gândit să strângă fonduri pentru o nouă expediție și să-l și convingă pe papă să schimbe tratatul, ceea ce. . s-a și întâmplat.

Astfel, la 7 iunie,1494 este semnat Tratatul de la Tordesillas, prin intermediul căruia s-a convenit următorul lucru: teritoriile de la vest de paralela de 31° vest (la care se afla insula Capului Verde), puteau fi explorate și revendicate de Regatul Spaniei, iar cele aflate la est de această paralelă. . . puteau fi explorate și revendicate de Regatul Portugaliei).

În cele din urmă, Columb se întoarce, în aprilie, la Curtea Spaniolă, aducând în fața regilor Ferdinand și Isabel, câțiva indieni taino,papagali multicolori,ardei,cartofi,cacao și nu în ultimul rând, câteva pepite de aur, astfel încât, având în vedere noul tratat semnat și faptul că cei 2 regi voiau să vadă dacă poate aduce și mai mult aur și alte bogății acasă, Columb este trimis într-o altă expediție

În cadrul celei de a-2-a călătorii (1493-1496), Cristofor Columb pleacă din insulele Canare cu o flotă alcătuită din 17 nave care ajung până în insula Dominica. Navigând spre sud, el se întâlnește cu caraibii, un trib de canibali care luau adesea prizonieri dintr-un grup rival indigen numit arawak, ca aceia pe care spaniolii îi văzuseră cu un an înainte.18

Totuși, când s-a întors la Navidad (așezarea pe care marinarii lui o fondaseră pe insula Hispanola în 1492)și-a dat seama că cei din tribul arawak erau mai puțin supuși și prietenoși decât susținuse el și asta pentru că… majoritatea , dacă nu chiar toți fuseseră omorâți de indigeni fiindcă furaseră aur și femei, deși motivul real nu ne este cunoscut.19

Principala lui responsabilitate din cadrul acestei a doua expediții a fost aceea de a întemeia o colonie viabilă, dar din aprilie și până în septembrie, 1494, tot ce a făcut el nu a fost decât să exploreze Cuba și Jamaica și să-și pună echipajul să jure că ele făceau parte din Asia Continentală.

Întors în Hispanola, el refuză convocarea regilor de a se întoarce acasă, însă rămâne în grațiile acestora, care îl însărcinează să conducă o altă expediție, în cadrul căreia descoperă gura fluviului Orinoco (din Venezuela, pe care în loc să-l considere un afluent al Amazonului, el crede că acesta este ,,un paradis terestru… din care izvorăsc 4 dintre cele mai mari fluvii ale lumii”Gangele, Tigrul, Eufratul și Nilul , fapt ce ne arată mai mult o intensificare a spiritualității lui, decât o maturizare a percepției sale geografice). 20

Totuși, în momentul în care se întoarce în Hispanola, Columb descoperă… că situația se agravase, iar nesfârșitele rapoarte negative privind administrație a insulei, o răscoală a coloniștilor europeni împotriva administrației lui și refuzul lor de a mai înceta să înrobească sclavi, toate acestea îi fac pe Ferdinand și Isabela să inițieze o anchetă, una care se termină… cu arestarea și trimiterea în lanțuri a lui Columb, care va fi eliberat de abia după 2 ani. 21

Ca atare, în cea de a treia expediție pe care Columb o va întreprinde, în Peninsula Paria (din nordul Venezuelei, 1498-1499) acesta va descoperi acolo și apoi, într-un șirag de insulițe din apropierea Venezuelei… mulțimi de perle mari cât nucile, frumoase și lucioase, pe care el și oamenii lui și le-au burdușit în saci și le-au trimis în Spania. În cea de a patra și ultima sa călătorie (dintre 1502-1503), Columb a vrut să descopere o strâmtoare prin care să treacă șisă colonizeze teritoriile de astăzi ale statelor Panama și Costa Rica, dar acest plan… a fost un eșec total.

Columb ,,eroul”vs. Columb ,,criminalul”

În cele din urmă, pe 20 mai,1504, din ce în ce mai slăbit de febra tropicală și guta pe care le contractase în timpul celei a-3-a și de a-4-a călătorii (care de fapt, medicii din zilele noastre, spun că nu ar fi gută, ci de fapt… artrită reactivă, o inflamație cauzată de bacteriile intestinale pe care le avea în corp, probabil după ce căpătase o boală cu transmitere sexual, chlamydia sau gonoree, datorită multelor contacte sexuale neprotejatepe care le avusese cu fetele tinere indigene), Columb moare… trist și dezamăgit fiind că nu primise acel procent de 10% din toți banii pe care i-a obținut din expedițiile pe care le întreprinsese și tranzacția pe care o făcuse cu Regatul Spaniei (Regii Ferdinand și Isabela, considerau că din moment ce îi retrăseseră titlul de amiral deoarece nu mai aveau nevoie de el,dată fiind starea lui de sănătate precară, au considerat că nu are dece să-și mai primească banii), dar mai presus de toate… pentru că unul dintre rivalii săi, exploratorul spaniol (de origine venețiană) Amerigo Vespucci, care explorase la rândul său, în anii 1499-1500,coasta Venezuelei… primise laurii, zona descoperită de el (și apoi tot continentul sud-american și zona Caraibilor), fiind numită America, deși nu el fusese primul care le descoperise,ci doar… oferise mai multe relatări scrise cu privire la ceea ce văzuse.

În concluzie, putem spune că este greu să judecăm masca, personalitatea personajului Columb și asta pentru că el poatefi văzut prin 2 lentile diferite. Columb,,exploratorul”a fost un temerar prin excelență, o persoană extrem de curajoasă,ambițioasă și încrezătoare (poate prea încrezătoare în ideile sale, întrucât nu ajunsese în Țara Chitailor așa cum crezuse, dar tot descoperise un ținut fertil) în planul său, având în vedere argumentele geografice și sprijinul cartografilor și al bancherilor pe care se baza, care a pus degetul în Oceanul Atlantic, a înfruntat furtuna și nemulțumirea oamenilor săi, reușind să descopere o nouă lume.

Pe de altă parte, Columb ,,colonizatorul” a fost o persoană lipsită de scrupule, dură, violentă și insensibilă, capabilă de a face orice, a aplica orice supliciu ca să obțină ce voia, punându-și soldații să-i biciuiască, să le omoare famiile și prietenii și să le distrugă satele indigenilor pe care îi întâlnise în timpul celei de a-3-a călătorii (dintre 1498-1499, din Venezuela) sau să le permit soldaților din subordinea sa… că pot să violeze sau să se culce cu câte fete vor, atâta timp cât fiecare îi aduce un sac de perle albe. În primii anii ai secolului al-XVI-lea, Columb este descris drept ,,eroul care a învins oceanul”de istoriografia imperial spaniolă, ca mai apoi, de la istoricul spaniol Bartolome de Las Casas și până la istoricul englez Peter Frankopan, toți istoricii să-l condamne pentru distrugerile și crimele comise împotriva indigenilor, putând fi considerat pe drept cuvânt. . . ,,Columb Criminalul”!

Note:

https://en. wikipedia. org/wiki/Origin_theories_of_Christopher_Columbus#Crypto-Judaism

Ibidem

https://www. britannica. com/biography/Christopher-Columbus

Ibidem

Ibidem

Pentru citat vezi Lincoln Paine, Marea și Civilzația, Capitolul 14 (,,Înconjurul lumii”),Subcapitolul ,,Cristofor Columb, p. 328 (apud Las Casas, On Columbus, p. 31)

Peter Frankopan, Drumurile Mătăsii, Capitolul 11 (,,Drumul Aurului”), pp. 225-229, Editura Trei, Colecția Istorie, București, 2019

Ibidem

Ibidem

Ibidem

Ibidem

Pentru citat vezi vezi Lincoln Paine, Marea și Civilzația, Capitolul 14 (,,Înconjurul lumii”), Subcapitolul ,,Cristofor Columb”, p. 330 (apud Philips, Worlds of Christopher Columbus, p. 163)

Pentru citat vezi Marea și Civilzația, Capitolul 14 (,,Înconjurul lumii”), Subcapitolul ,,Cristofor Columb”, p. p. 330 (apud Philips, Worlds of Christopher Columbus, p. 164)

Peter Frankopan, Op. cit, pp. 230-231

Ibidem

Ibidem

Ibidem

Lincoln Paine, Op. cit, pp. 331-333

Ibidem

Ibidem

Ibidem

Mai multe pentru tine...