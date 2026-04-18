Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Templul dedicat lui Pelusius a fost complet excavat în ultimii ani în nordul Sinaiului (© Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt)

Un templu egiptean antic perfect circular, descoperit de arheologi în Sinai

📁 Egiptul Antic
Autor: Redacția
🗓️ 18 aprilie 2026

Arheologii au descoperit o structură circulară rară dedicată unei divinități egiptene locale numite Pelusius. Clădirea religioasă, veche de 2.200 de ani, include o infrastructură complexă de apă și a fost cândva conectată la Nil, ceea ce arată că sanctuarul era folosit pentru ritualuri sacre legate de apă.

Templul a fost descoperit de arheologi care lucrau la situl Tell el-Farama din orașul antic Pelusium, aflat la marginea estică a Deltei Nilului, în guvernoratul Sinaiul de Nord, au declarat reprezentanții Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt, într-un comunicat citat de Live Science.

Datorită poziției sale strategice aproape de gurile Nilului, orașul-port Pelusium a fost folosit ca fortăreață în perioada faraonică și ulterior ca punct vamal în timpul ascensiunii Imperiului Roman. În 2022, arheologii au descoperit la acest sit un templu dedicat lui Zeus, realizat din granit roz.

Experții au descoperit inițial templul dedicat lui Pelusius în 2019. O excavare parțială a aproximativ un sfert din zonă a scos la iveală o structură circulară din cărămidă roșie, pe care arheologii au interpretat-o ca fiind casa senatului orașului, a declarat Hesham Hussein, șeful Administrației Centrale pentru Antichități din Egiptul de Jos și Sinai, în comunicat. Însă, după finalizarea unei excavări complete a templului și expunerea integrală a clădirii, această interpretare s-a schimbat.

O vedere de sus a templului (© Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt)

Complexul sanctuarului era centrat în jurul unui bazin circular cu un diametru de aproximativ 35 de metri, având în mijloc un piedestal pătrat. Acesta ar fi susținut cândva o statuie colosală a zeului Pelusius, al cărui nume provine din cuvântul grecesc antic pentru „noroi” sau „mâl”. Canale de apă și rezervoare înconjurau bazinul. În interiorul bazinului, care era conectat la o ramură a Nilului, arheologii au găsit apă și mâl de Nil, ceea ce presupune o asociere simbolică cu Pelusius.

Pe baza straturilor stratigrafice de la sit, experții consideră că templul dedicat lui Pelusius a fost construit în secolul al II-lea î.Hr. și a fost utilizat continuu până în secolul al VI-lea d.Hr.

Designul arhitectural unic al templului, care îmbina tradițiile egiptene antice cu stiluri grecești și romane, reflecta schimbul cultural dintre Egipt și lumea mai largă, a declarat Hisham El-Leithy, secretar general interimar al Consiliului Suprem al Antichităților din Egipt. El-Leithy a descris descoperirea ca fiind „deosebit de semnificativă”, deoarece arată că Pelusium a fost cândva un oraș important într-o lume antică din ce în ce mai cosmopolită.

