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Trei bărbați, condamnați la închisoare în Țările de Jos pentru furtul Coifului de la Coțofenești

📁 Istorie recentă
Autor: Redacția
🗓️ 5 iunie 2026

Un tribunal din Țările de Jos a condamnat, vineri, la închisoare trei bărbați găsiți vinovați de furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice de la Muzeul Drents din Assen, în ianuarie 2025.

Instanța i-a condamnat pe cei trei la pedepse de aproape patru ani de închisoare (47 de luni), informează AFP, conform France24.

„Având în vedere natura și gravitatea infracțiunilor, doar o pedeapsă semnificativă cu închisoarea este adecvată”, a declarat instanța din Assen, în nordul Țărilor de Jos.

Jaful și căutările ulterioare pentru recuperarea obiectelor furate au captat atenția publicului din Țările de Jos și au ocupat frecvent primele pagini ale ziarelor.

Într-o evoluție spectaculoasă a cazului, în aprilie, autoritățile au anunțat că au recuperat Coiful de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări, după ce au ajuns la un acord cu doi dintre suspecți.

Sub o presiune considerabilă din partea României, poliția olandeză a oferit reducerea pedepselor hoților dacă aceștia dezvăluiau locul unde se aflau bunurile furate.

Cea de-a treia brățară este însă încă dispărută, iar căutările continuă.

Coiful de la Coțofenești a suferit doar avarii minore și a fost returnat la București, unde a fost expus la Muzeul Național de Istorie a României, înainte de a intra într-un proces de restaurare.

Descoperit întâmplător în 1929, în satul Poiana Coțofenești din Prahova, coiful de aur masiv (aprox. 1,5 kg) este una dintre cele mai impresionante piese de aur antic păstrate până astăzi. Realizat în secolul al IV-lea î.Hr., piesa este lucrată dintr-o singură foaie de aur și decorată cu scene mitologice, figuri de animale fantastice și motive geometrice, tipice artei traco-getice.

Interpretările istoricilor îl plasează drept un obiect cu valoare dublă: pe de o parte, coif de paradă, purtat probabil de un conducător local în cadrul ceremoniilor religioase și militare; pe de altă parte, un simbol al puterii și al legăturii dintre conducător și divinitate. Scenele reprezentate – printre care sacrificiul unui berbec – amintesc de cultul solar și de tradițiile indo-europene,

Pentru a pătrunde în muzeu, hoții au detonat o bombă artizanală la intrarea de marfă, apoi au fugit cu mașina care a fost ulterior incendiată sub un viaduct. Ancheta a scos la iveală un grup de patru suspecți, însă Parchetul olandez a anunțat recent că trei dintre ei nu vor fi urmăriți penal, considerând că rolul lor secundar nu poate fi dovedit ca fiind legat direct de furt.

Foto sus: Coiful de la Coțofenești a fost prezentat la MNIR, în cadrul unei conferințe de presă (© Adevărul)

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