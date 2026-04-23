Coiful de la Coțofenești, expus în poziție orizontală, pe o pernă de conservare specială

Specialiștii Muzeului Național de Istorie a României au decis să expună Coiful de la Coțofenești în poziție orizontală, pe o pernă de conservare realizată special pentru a-i asigura stabilitatea și protecția.

„Coiful de la Coțofenești adaugă, astăzi, un nou episod îndelungatei sale istorii: acela al unui furt violent, care a lăsat urme asupra integrității sale fizice. În perioada următoare, piesa va fi supusă unor serii de investigații de specialitate, menite să stabilească etapele necesare readucerii sale la forma inițială.

În acest context, specialiștii Muzeului Național de Istorie a României au decis ca excepționala piesă să fie expusă în poziție orizontală, pe o pernă de conservare realizată special pentru a-i asigura stabilitatea și protecția, fără a exercita presiune asupra unor zone care, în acest moment, pot prezenta fragilități.

Se cunoaște deja faptul că procesul de restaurare va include reatașarea obrăzarului drept, desprins în zona unei intervenții anterioare efectuată chiar de specialiștii muzeului în anul 2019, aceasta fiind o operațiune frecvent întâlnită în restaurarea obiectelor din metal. O a doua etapă, însă, va necesita o abordare mai atentă și o strategie complexă: readucerea coifului la diametrul său inițial, având în vedere că, în prezent, piesa prezintă o ușoară aplatizare.

Considerăm important ca publicul să aibă ocazia de a vedea această piesă în starea sa actuală, înainte ca ea să intre în procesul de restaurare. Ne dorim ca, în cel mai scurt timp, să putem readuce coiful de la Coțofenești în cadrul expoziției Tezaur Istoric, cu înfățișarea sa completă, redobândită prin intervenții de conservare și restaurare bine documentate”, scrie Muzeul Național de Istorie a României, pe pagina de Facebook a instituției.

→ Imaginea 1/6: Coiful de la Coțofenești, expus în poziție orizontală (© Facebook / Muzeul Național de Istorie a României)

Începând cu data de 22 aprilie și până pe 3 mai 2026, coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice recuperate din Olanda pot fi admirate de publicul larg, la Muzeul Național de Istorie a României, în timpul programului de vizitare, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00 – 18:00.

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice de aur recuperate după furtul comis anul trecut la Muzeul Drents din Assen au ajuns, marți, în România. Obiectele de patrimoniu au fost transportate de la Aeroportul „Henri Coandă” din Otopeni către Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) sub escorta jandarmilor de la Batalionului 9, batalion de protecție instituțională, pază, transporturi, bunuri cu caracter special, aceștia fiind antrenați pentru protecția unor astfel de bunuri de patrimoniu.

