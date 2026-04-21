Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice au ajuns la Muzeul Național de Istorie a României

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice de aur recuperate după furtul comis anul trecut la Muzeul Drents din Assen au ajuns, marți, în România.

Obiectele de patrimoniu au fost transportate de la Aeroportul „Henri Coandă” din Otopeni către Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) sub escorta jandarmilor de la Batalionului 9, batalion de protecție instituțională, pază, transporturi, bunuri cu caracter special, aceștia fiind antrenați pentru protecția unor astfel de bunuri de patrimoniu, informează Agerpres.

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice au fost prezentate marți seară, la Muzeul Național de Istorie a României, în cadrul unei conferințe de presă.

Începând cu data de 22 aprilie și până pe 3 mai 2026, aceste piese excepționale, recuperate, vor putea fi admirate de publicul larg, la Muzeul Național de Istorie a României, în timpul programului de vizitare, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00 – 18:00.

Un artefact unic: coiful de aur al aristocrației geto-dacice

Descoperit în anul 1929, în localitatea Coțofenești din județul Prahova, coiful din aur masiv, datat în secolele V–IV î.Hr., este considerat una dintre cele mai spectaculoase realizări ale artei geto-dacice. Decorat cu scene ritualice și simboluri solare, obiectul reflectă nu doar măiestria tehnică a meșteșugarilor antici, ci și universul spiritual al elitelor războinice din acea epocă.

Specialiștii au interpretat iconografia sa ca fiind legată de ritualuri de inițiere sau de cultul strămoșilor, ceea ce îl transformă într-un document vizual de o importanță rară pentru înțelegerea mentalităților preistorice din spațiul carpato-danubian.

Brățările dacice: simboluri ale puterii și identității

Alături de coif, cele două brățări dacice recuperate completează imaginea unei societăți sofisticate, în care aurul nu era doar un simbol al bogăției, ci și al statutului social și al apartenenței la o elită războinică.

Astfel de artefacte, descoperite în special în zona Munților Orăștiei, au fost adesea victime ale braconajului arheologic după 1990, fiind scoase ilegal din țară și tranzacționate pe piața neagră internațională. Recuperarea lor a devenit o prioritate pentru statul român, implicând colaborări complexe cu organisme internaționale și case de licitații.

Drumul anevoios al recuperării

Repatrierea acestor piese nu este un gest izolat, ci face parte dintr-un efort mai amplu început în ultimele două decenii, prin care România a reușit să recupereze zeci de artefacte dacice exportate ilegal. Ani de zile bratari si alte artefacte dacice au implicat anchetele ale polițiilor din mai multe state europene, experți în artă și instituții muzeale, într-un proces care a demonstrat cât de vulnerabil este patrimoniul în fața rețelelor de trafic.

Mai mult decât atât furtul de anul trecut din Olanda, arata ca e nevoie de securitate sporita in ceea ce priveste aceste artefacte. Si aici a fost nevoie de o munca asidua dusa de politie si de experti.

În acest context, revenirea coifului și a brățărilor reprezintă nu doar o victorie juridică, ci și una morală.

Revenirea acasă: patrimoniul reîntregit

Pentru prima dată după recuperare, aceste obiecte vor putea fi admirate de public în cadrul unei expoziții organizate la Muzeul Național de Istorie a României, în data de 21 aprilie. Evenimentul marchează nu doar reîntoarcerea fizică a artefactelor, ci și reintegrarea lor în circuitul cultural național.

Ulterior, piesele vor fi incluse într-un program de expunere itinerantă, menit să le aducă mai aproape de publicul din diferite regiuni ale țării.

O memorie recuperată

Dincolo de valoarea lor materială, aceste artefacte sunt purtătoare ale unei memorii colective. Ele evocă o lume dispărută, dar esențială pentru identitatea istorică a României. Într-o epocă în care trecutul este adesea fragmentat sau reinterpretat, recuperarea unor astfel de simboluri capătă o importanță aparte.

Revenirea coifului de la Coțofenești și a brățărilor dacice nu este doar o știre culturală, ci un act de reparație simbolică – o reconectare la rădăcinile unei istorii care continuă să fie descoperită, piesă cu piesă.

