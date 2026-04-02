Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice, furate din Olanda, au fost recuperate

Coiful de aur de la Coțofenești și două brățări dacice, furate anul trecut din Muzeul Drents din Olanda, au fost recuperate, informează presa olandeză.

UPDATE ora 15.00 Autoritățile olandeze au anunțat, într-o conferință de presă, că au găsit coiful dacic de la Coțofenești, furat în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drents, precum și două din cele trei brățări dacice sustrase de hoți în urma jafului.

UPDATE ora 14.00 Ca urmare a unor noi evoluții în ancheta privind furtul unor comori de artă românești din Muzeul Drents din Assen, Parchetul din Olanda organizează joi după-amiază, la ora locală 14.00 (15.00 ora României) o conferință de presă la Muzeul Drents din Assen. Conferința de presă va putea fi urmărită mai jos.

Surse din Olanda și România au raportat acest lucru publicației Dagblad van het Noorden. Poliția din Nordul Olandei și Parchetul din Nordul Olandei au fost solicitate să confirme recuperarea bunurilor furate însă nu au comentat până acum informația. Un purtător de cuvânt al Parchetului din Olanda a anunțat o conferință de presă programată joi după-amiază la Muzeul Drents din Assen. La această întâlnire cu jurnaliștii vor fi „comunicate evoluții” legate de ancheta privind furtul de artă din muzeu.

În noaptea de 25 ianuarie 2025, liniștea orașului Assen din Olanda a fost spartă de un jaf spectaculos: patru artefacte dacice de aur – celebrul coif de la Coțofenești și trei brățări spiralice – au fost sustrase din Muzeul Drents, în timpul expoziției „Dacia – Rijk van goud en zilver” („Dacia – Regatul aurului și argintului”). Obiectele, aduse din România, reprezentau unele dintre cele mai prețioase relicve ale lumii antice.

Comoara care înfruntă timpul: Coiful de la Coțofenești? Incredibila poveste a unui obiect de patrimoniu

Coiful de la Coțofenești – simbolul regalității dacice

Descoperit întâmplător în 1929, în satul Poiana Coțofenești din Prahova, coiful de aur masiv (aprox. 1,5 kg) este una dintre cele mai impresionante piese de aur antic păstrate până astăzi. Realizat în secolul al IV-lea î.Hr., piesa este lucrată dintr-o singură foaie de aur și decorată cu scene mitologice, figuri de animale fantastice și motive geometrice, tipice artei traco-getice.

Interpretările istoricilor îl plasează drept un obiect cu valoare dublă: pe de o parte, coif de paradă, purtat probabil de un conducător local în cadrul ceremoniilor religioase și militare; pe de altă parte, un simbol al puterii și al legăturii dintre conducător și divinitate. Scenele reprezentate – printre care sacrificiul unui berbec – amintesc de cultul solar și de tradițiile indo-europene,

Pentru a pătrunde în muzeu, hoții au detonat o bombă artizanală la intrarea de marfă, apoi au fugit cu mașina care a fost ulterior incendiată sub un viaduct. Ancheta a scos la iveală un grup de patru suspecți, însă Parchetul olandez a anunțat recent că trei dintre ei nu vor fi urmăriți penal, considerând că rolul lor secundar nu poate fi dovedit ca fiind legat direct de furt.

Foto sus: Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice au fost recuperate (© captură video RTV Drenthe)

Mai multe pentru tine...