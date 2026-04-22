Directorul MNIR respinge speculațiile privind autenticitatea coifului de la Coțofenești recuperat din Olanda

Autor: Redacția
🗓️ 22 aprilie 2026

Directorul Muzeului Național de Istorie a României (MNIR), Cornel Ilie, a declarat, marți, că nu există nicio îndoială în privința autenticității coifului de la Coțofenești și a celor două brățări dacice recuperate din Olanda.

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice de aur recuperate după furtul comis anul trecut la Muzeul Drents din Assen au ajuns, marți, în România, fiind prezentate la MNIR, în cadrul unei conferințe de presă.

„Ceea ce vă pot spune, că din punctul nostru de vedere, al profesioniștilor, noi nu avem în momentul de față absolut nicio îndoială că aceste obiecte sunt obiectele originale”, a explicat Cornel Ilie.

Potrivit directorului MNIR, artefactele au fost analizate în detaliu, inclusiv microscopic, și comparate cu datele existente anterior furtului.

„După ce au fost făcute inclusiv analize microscopice pe acest obiect, după ce au fost verificate absolut toate particularitățile acestui obiect, inclusiv partea de restaurare, nu avem nicio îndoială asupra autenticității”, a subliniat Constantin Ilie.

„Și vă dau doar un singur element care să vă convingă, că deja s-a mai vorbit despre obiecte ca fiind copii sau ce se mai vehiculează, este deja absurd. Acea bucată de obrăzar care s-a desprins atunci când a fost scos din vitrină, scăpat din mână, ce s-a întâmplat cu el, deci s-a desprins pe urma veche de restaurare. Dacă priviți și în vitrină, pentru că noi am făcut exact această operațiune, acea zonă care este restaurată se potrivește perfect (...). Dacă cineva poate să-mi spună că s-a replicat coiful din aur, dar au fost atât de maniaci, ca să zic așa, încât au restaurat și urma veche de restaurare a coifului, atunci dați-mi voie să am mari îndoieli că se putea întâmpla acest lucru. Deci, ca să fie foarte clar, din punctul nostru de vedere, după ce am văzut foarte clar și am analizat și am stabilit toate detaliile, toate elementele, acestea sunt obiectele originale și noi nu avem absolut nicio îndoială asupra autenticității”, a adăugat Cornel Ilie.

Începând cu data de 22 aprilie și până pe 3 mai 2026, aceste piese excepționale, recuperate, vor putea fi admirate de publicul larg, la Muzeul Național de Istorie a României, în timpul programului de vizitare, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00 – 18:00.

Foto sus: Coiful de la Coțofenești a fost prezentat la MNIR, în cadrul unei conferințe de presă (© Adevărul)

Mai multe pentru tine...
Imaginea Coifului de la Coțofenești, în Fototeca Institutului de Studii Social-Politice (© Facebook / Arhivele Naționale ale României)
Cum a ajuns Coiful de aur de la Coțofenești în patrimoniul național
Coif Cotofenesti (Profimedia) jpg
Comoara care înfruntă timpul: Coiful de la Coțofenești
Brățările spiralate dacice
Cum au fost descoperite faimoasele brățări dacice de aur
Osul sculptat în formă de penis, descoperit în depozitele Muzeului Valkhof (© Provincie Gelderland)
📁 Muzee
Un obiect neobișnuit, descoperit ascuns într-o cutie de depozitare uitată într-un muzeu
Stadionul roman din orașul Perga (© Arkeoloji Haber)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
„Ușile Morții”: Cum au modificat romanii un stadion pentru spectacole sângeroase
4000 png
📁 Istorie recentă
Comoara ascunsă de sub apele Gibraltarului. Peste 130 de epave, descoperite între Europa și Africa
O reconstrucție artistică a dublei înmormântări anglo-saxone ( © Neil Max Emmanuel / Time Team)
📁 Istorie Medievală Universală
O înmormântare neobișnuită de acum 1.400 de ani: O soră care își ține în brațe fratele mai mic
Altarul zeului Sol (© National Museums Scotland)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Un monument rar, dedicat zeului roman al luminii, folosit într-un ritual subteran secret
Cap de marmură din Smyrna antică (© Denver Art Museum)
📁 Muzee
Un cap de marmură din Smyrna antică, repatriat dintr-un muzeu din SUA
Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice au ajuns la Muzeul Național de Istorie a României
📁 Muzeele României
Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice au ajuns la Muzeul Național de Istorie a României
Cercetări arheologice în apropierea Castelului Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Noi descoperiri arheologice în apropierea Castelului Corvinilor
Cum a apărut temuta tactică germană «Blitzkrieg» jpeg
📁 Al Doilea Război Mondial
Cum a apărut temuta tactică germană «Blitzkrieg»