Directorul MNIR respinge speculațiile privind autenticitatea coifului de la Coțofenești recuperat din Olanda

Directorul Muzeului Național de Istorie a României (MNIR), Cornel Ilie, a declarat, marți, că nu există nicio îndoială în privința autenticității coifului de la Coțofenești și a celor două brățări dacice recuperate din Olanda.

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice de aur recuperate după furtul comis anul trecut la Muzeul Drents din Assen au ajuns, marți, în România, fiind prezentate la MNIR, în cadrul unei conferințe de presă.

„Ceea ce vă pot spune, că din punctul nostru de vedere, al profesioniștilor, noi nu avem în momentul de față absolut nicio îndoială că aceste obiecte sunt obiectele originale”, a explicat Cornel Ilie.

Potrivit directorului MNIR, artefactele au fost analizate în detaliu, inclusiv microscopic, și comparate cu datele existente anterior furtului.

„După ce au fost făcute inclusiv analize microscopice pe acest obiect, după ce au fost verificate absolut toate particularitățile acestui obiect, inclusiv partea de restaurare, nu avem nicio îndoială asupra autenticității”, a subliniat Constantin Ilie.

„Și vă dau doar un singur element care să vă convingă, că deja s-a mai vorbit despre obiecte ca fiind copii sau ce se mai vehiculează, este deja absurd. Acea bucată de obrăzar care s-a desprins atunci când a fost scos din vitrină, scăpat din mână, ce s-a întâmplat cu el, deci s-a desprins pe urma veche de restaurare. Dacă priviți și în vitrină, pentru că noi am făcut exact această operațiune, acea zonă care este restaurată se potrivește perfect (...). Dacă cineva poate să-mi spună că s-a replicat coiful din aur, dar au fost atât de maniaci, ca să zic așa, încât au restaurat și urma veche de restaurare a coifului, atunci dați-mi voie să am mari îndoieli că se putea întâmpla acest lucru. Deci, ca să fie foarte clar, din punctul nostru de vedere, după ce am văzut foarte clar și am analizat și am stabilit toate detaliile, toate elementele, acestea sunt obiectele originale și noi nu avem absolut nicio îndoială asupra autenticității”, a adăugat Cornel Ilie.

Începând cu data de 22 aprilie și până pe 3 mai 2026, aceste piese excepționale, recuperate, vor putea fi admirate de publicul larg, la Muzeul Național de Istorie a României, în timpul programului de vizitare, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00 – 18:00.

Coiful de la Coțofenești a fost prezentat la MNIR, în cadrul unei conferințe de presă

