„Sarajevo Safari”: „Turismul de lunetiști” din timpul războiului bosniac, anchetat de procurorii italieni

Procurorii din Milano au deschis o anchetă privind cetățeni italieni care ar fi plătit membri ai armatei sârbo-bosniace pentru excursii la Sarajevo, în timpul asediului de patru ani al orașului din anii 1990, pentru a ucide civili.

Peste 10.000 de persoane au fost ucise la Sarajevo din cauza bombardamentelor constante și a focurilor de lunetist între 1992 și 1996, în ceea ce a fost cel mai lung asediu din istoria modernă, după ce Bosnia și Herțegovina și-a declarat independența față de Iugoslavia, informează publicația britanică The Guardian.

Lunetiștii au fost poate cel mai temut element al vieții sub asediu în Sarajevo, deoarece trăgeau asupra oamenilor de pe străzi – inclusiv asupra copiilor – la întâmplare, ca într-un joc video sau într-un safari.

Se presupune că grupuri de italieni și alte naționalități, așa-numiții „turiști-lunetiști”, au participat la masacru după ce au plătit sume mari de bani soldaților din armata lui Radovan Karadžić (fostul lider sârb-bosniac care, în 2016, a fost găsit vinovat de genocid și alte crime împotriva umanității) pentru a fi transportați pe dealurile din jurul Sarajevo, unde puteau trage asupra populației civile „de plăcere”.

Procurorii din Milano, conduși de Alessandro Gobbi, au lansat o investigație menită să identifice italienii implicați, sub acuzația de omor voluntar agravat de cruzime.

Ancheta a pornit de la o plângere depusă de Ezio Gavazzeni, un scriitor din Milano care a adunat dovezi legate de aceste acuzații, precum și de la un raport trimis procurorilor de fosta primăriță a Sarajevo, Benjamina Karić.

Gavazzeni a spus că a citit pentru prima dată relatări despre presupușii turiști-lunetiști în presa italiană din anii 1990, dar abia după ce a vizionat Sarajevo Safari, un documentar din 2022 realizat de regizorul sloven Miran Zupanič, a început să investigheze mai în detaliu.

În documentar, un fost soldat sârb și un contractor afirmau că grupuri de occidentali trăgeau asupra populației civile de pe dealurile din jurul orașului Sarajevo. Aceste afirmații au fost negate vehement de veteranii sârbi ai războiului.

„Sarajevo Safari a fost punctul de plecare. Am început o corespondență cu regizorul și, de acolo, mi-am extins cercetarea până am adunat suficiente materiale pentru a le prezenta procurorilor din Milano”, a spus Gavazzeni.

Gavazzeni a afirmat că „mulți, foarte mulți italieni” ar fi fost implicați, fără a oferi o cifră exactă.

„Au fost germani, francezi, englezi... oameni din toate țările occidentale care au plătit sume mari de bani pentru a fi duși acolo să tragă asupra civililor”, susține Gavazzeni.

„Nu au existat motivații politice sau religioase. Erau oameni bogați care mergeau acolo pentru distracție și satisfacție personală. Vorbim despre persoane pasionate de arme, care poate merg la poligoane de tragere sau la safariuri în Africa”, a adăugat Ezio Gavazzeni.

Gavazzeni a susținut că suspecții italieni se întâlneau în orașul Trieste și călătoreau apoi la Belgrad, de unde soldații sârbo-bosniaci îi duceau pe dealurile din jurul orașului Sarajevo. „

Exista un trafic de turiști de război care mergeau acolo ca să tragă în oameni. Eu numesc asta o indiferență față de rău”, a spus el.

Gavazzeni a declarat că a identificat câteva dintre persoanele italiene suspectate că ar fi fost implicate, care urmează să fie audiate de procurori în următoarele săptămâni.

Probabil cele mai cunoscute victime ale lunetiștilor au fost Boško Brkić și Admira Ismić, un cuplu prezentat în filmul Romeo and Juliet in Sarajevo, uciși de un lunetist în 1993 în timp ce încercau să traverseze un pod. Corpurile lor au rămas câteva zile în zona „nimănui” dintre pozițiile bosniace și cele sârbo-bosniace. Fotografiile au fost publicate pe scară largă și au devenit simboluri ale cruzimii și ale caracterului arbitrar al războiului.

Strada principală care duce în Sarajevo, Bulevardul Meša Selimović, a fost poreclită „Aleea Lunetiștilor” deoarece era extrem de periculoasă, dar nu putea fi evitată – era drumul spre aeroportul din Sarajevo. Tramvaiele și autobuzele aveau geamurile ciuruite de gloanțe, iar peste tot erau semne de avertizare privind lunetiștii.

F oto sus: Trupele ONU în drum spre „Aleea lunetiștilor” din Sarajevo (© Wikimedia Commons)

Mai multe pentru tine...