Rețete pentru „vindecarea” bolilor cu fecale umane și capete de șopârlă, descoperite în urmele lăsate pe o carte din perioada Renașterii

Practicanții medicinei populare din Europa secolului al XVI-lea au lăsat ingrediente și amprente pe cărțile lor, în timp ce încercau să facă remedii pentru afecțiuni minore. Acum, cercetătorii studiază urmele chimice lăsate de oamenii Renașterii pentru a înțelege cum experimentau tratamente noi.

Două manuale medicale germane - „Cum să vindeci și să alungi toate afecțiunile și bolile corpului uman” și „O mică și esențială carte de medicină, utilă pentru omul de rând” - au fost publicate în 1531 de medicul oftalmolog Bartholomäus Vogtherr. Cărțile sale de rețete, adunate sistematic pentru afecțiuni comune precum căderea părului și respirația urât mirositoare, au devenit rapid bestseller-uri în medicina populară a Renașterii, relatează Live Science.

Un exemplar al lucrărilor lui Vogtherr, aflat în colecția John Rylands Research Institute and Library de la Universitatea din Manchester, este acoperit cu adnotări și notițe din secolele al XVI-lea și al XVII-lea, care sugerează că utilizatorii au testat rețetele din manual și au făcut propriile completări. Aceste amprente conțineau urme chimice invizibile de proteine, iar pentru prima dată cercetătorii au reușit să stabilească modul de analizare a acestor reziduuri.

Într-un studiu publicat în revista American Historical Review, cercetătorii au raportat succesul utilizării analizei proteomice pentru a identifica materialele pe care cititorii le foloseau în timp ce răsfoiau cartea lui Vogtherr cu secole în urmă.

„Oamenii lasă întotdeauna urme moleculare pe paginile cărților și ale altor documente atunci când intră în contact cu hârtia”, a declarat pentru Live Science coautorul studiului, Gleb Zilberstein, expert în biotehnologie și inventator, într-un e-mail.

„Aceste urme includ componente ale transpirației, uneori salivă, metaboliți, contaminanți și elemente din mediul înconjurător.” Proteinele și peptidele fac parte din acest amestec și sunt „adesea invizibile cu ochiul liber”, a adăugat Zilberstein.

În total, cercetătorii au secvențiat 111 proteine din manualul lui Vogtherr, multe asociate cu plante sau animale menționate în rețetele de vindecare.

„Urme de peptide de fag european, năsturel și rozmarin au fost recuperate lângă rețete care recomandă folosirea acestor plante pentru tratarea căderii părului și pentru întărirea creșterii părului facial și de pe cap”, au scris cercetătorii, iar „lipocalina recuperată lângă o rețetă care recomandă utilizarea zilnică a fecalelor umane pentru spălarea capului chel, în scopul combaterii căderii părului, indică faptul că cititorii-practicanți au urmat astfel de instrucțiuni”.

Alte peptide de colagen au fost mai greu de identificat. O proteină extrasă ar putea corespunde fie carapacei de broască țestoasă, fie șopârlelor. Deși literatura medicală din secolul al XVI-lea menționează că carapacea de țestoasă era folosită pentru tratarea edemelor (retenției de lichide), capetele de șopârlă măcinate erau utilizate pentru prevenirea căderii părului. Proteina a fost însă descoperită pe o pagină alăturată rețetelor lui Vogtherr pentru creșterea părului, sugerând că utilizatorul manualului ar fi putut experimenta șopârlele ca terapie pentru îngrijirea părului.

O altă descoperire surprinzătoare a fost identificarea unor peptide de colagen care ar putea corespunde hipopotamului, găsite lângă rețete care discută afecțiuni ale gurii și scalpului. Hipopotamii erau o curiozitate populară în Europa începutului de epocă modernă, iar dinții lor erau considerați remedii pentru chelie, probleme dentare grave și pietre la rinichi. Urmele de proteine de hipopotam pot sugera că cititorii lui Vogtherr se confruntau cu probleme dentare, au scris cercetătorii, deoarece rețetele pentru tratarea respirației urât mirositoare, ulcerelor bucale și dinților înnegriți sunt îndoite la colțuri și adnotate în manual.

Cercetătorii speră ca analiza lor inovatoare a proteinelor invizibile aderente la cărți vechi de secole să contribuie la o mai bună înțelegere a științei din epoca modernă timpurie.

„În viitor, plănuim să extindem această muncă și să examinăm și alte cărți istorice”, a spus Zilberstein, precum și „să identificăm cititori individuali pe baza datelor lor proteomice”.

Foto sus: Pagina de titlu a unei colecții de rețete medicale germane din perioada Renașterii, publicată în 1531 de Bartholomäus Vogtherr. (© The John Rylands Research Institute and Library, The University of Manchester )

