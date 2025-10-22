Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
O mașină Enigma M4 (© Magnus Manske / Wikimedia Commons)

O mașină de criptat Enigma, scoasă la licitație la Paris

📁 Al Doilea Război Mondial
Autor: Redacția
🗓️ 22 octombrie 2025

O mașină Enigma, care a permis criptarea comunicațiilor flotei de submarine germane în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și care a stat la baza activității lui Alan Turing, va fi scoasă la licitație, la Paris, la 18 noiembrie 2025.

Mașina, cu o valoare estimată la 200.000 - 300.000 de euro, a fost proiectată în 1941 la cererea amiralului Karl Donitz, „pentru a contracara succesele repetate ale Aliaților împotriva submarinelor”, a declarat, într-un comunicat, casa de licitații londoneză Christie's.

„Cu cele patru rotoare ale sale, modelul ENIGMA M4 scos la licitație are un nivel de criptare mult mai ridicat comparativ cu toate mașinile precedente. Datorită complexității, el s-a aflat la originea eforturilor Aliaților de a sparge codul M4 - un cifru mult mai robust din punct de vedere criptografic -, sub conducerea lui Alan Turing și a lui Joe Desch”, se precizează în text. Aceste eforturi „au condus la dezvoltarea primului computer programabil”, potrivit comunicatului, citat de Agerpres.

Activitatea lui Alan Turing și a echipei de matematicieni de la Bletchley Park a devenit celebră datorită cărții lui Robert Harris, „Enigma”, ecranizată în 2001, și datorită unui alt film, „Imitation Game”, lansat în 2014.

Inventată de germanul Arthur Scherbius pentru companiile comerciale care doreau să-și stabilească un sistem codat de comunicație, mașina electrică pe rotor „Enigma” a fost repede construită de germani pentru transmiterea de mesaje codate. Deși germanii credeau ca mesajele codate nu vor putea fi descifrat de inamici, mașina a fost reconstruită și de polonezi care au oferit-o spărgătorilor de coduri britanici pentru a descifra semnalele Germaniei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Mașina „Enigma” permitea unui operator să tasteze un mesaj care apoi era bătut după înțeles de 3 sau 5 rotițe zimțate care arătau litere diferite din alfabet. Cel care primea mesajul trebuia să cunoască foarte bine mecanismul acestor rotițe pentru a putea descifra mesajul. După ceva timp germanii au îmbunătățit mașina adăugându-I un rotor cu circuit electric.

Foto sus: O mașină Enigma M4 (© Magnus Manske / Wikimedia Commons)

