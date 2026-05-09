Mlaștinile istorice din Irak revin la viață după ani de secetă / VIDEO

După ani de secetă care au lăsat întinderi vaste ale mlaștinilor istorice din Irak crăpate și pustii, creșterea nivelului apei începe să readucă la viață zonele umede, atrăgând înapoi crescătorii de bivoli și pescarii în regiuni odinioară abandonate.

În mlaștinile Chibayish din sudul Irakului, canoele alunecă din nou pe canale care se secaseră în ultimii ani, în timp ce bivolii de apă se afundă prin mlaștinile refăcute, iar petice de pășune verde au reapărut, informează Reuters.

„Cu ceva timp în urmă, toate animalele noastre au murit și nu mai era deloc apă”, a spus Haidar Qassem, un fermier care crește bivoli de apă în zona centrală a mlaștinilor.

„Mulți dintre oamenii noștri au migrat din cauza secetei”, a spus Qassem, adăugând că apa s-a întors anul acesta, efectivele de animale își revin, iar unele familii s-au întors acasă.

Schimbarea situației din regiune vine după ploile abundente din timpul iernii, care au crescut nivelul rezervoarelor de apă și au permis Ministerului Resurselor de Apă din Irak să elibereze volume tot mai mari de apă în mlaștini.

Expertul irakian în ecosisteme de mlaștină, Jassim al-Assadi, a declarat că zona Ishan Hallab, parte a mlaștinilor Irakului, considerată de unii drept Grădina Edenului biblică și inclusă în patrimoniul mondial UNESCO în 2016, s-a uscat complet între 2021 și 2025, obligând crescătorii de animale să o abandoneze.

În ultimele luni, condițiile mai umede au contribuit la refacerea zonei Ishan Hallab, readucând la viață pășunile și permițând unor locuitori să se întoarcă în regiune.

Al-Assadi a spus că proporția mlaștinilor acoperite de apă a crescut la între 32% și 36%, comparativ cu maximum 8% în ultimii cinci ani — afirmație confirmată și de oficialii irakieni din domeniul resurselor de apă.

Nivelurile mai ridicate ale apei sprijină și o recuperare treptată a biodiversității, inclusiv a populațiilor de pești, a vegetației și a stufului folosit de localnici pentru construirea locuințelor tradiționale.

Mlaștinile sunt locuite de mii de ani de către arabii din mlaștini, ale căror mijloace de trai și tradiții sunt strâns legate de apă.

Mlaștinile Irakului, care odinioară se întindeau pe mai mult de 9.500 de kilometri pătrați, au fost drenate masiv în anii 1990 de Saddam Hussein, care i-a acuzat pe arabii din mlaștini de trădare în timpul războiului dintre Irak și Iran din 1980–1988, într-o încercare de a elimina insurgenții.

Mulți locuitori au fugit, însă după înlăturarea lui Saddam în 2003, o parte dintre zonele umede au fost re-inundate de guvern, iar aproximativ 250.000 de locuitori s-au întors treptat.

Foto sus : Zonă mlăștinoasă din Irak (© Wikimedia Commons)

