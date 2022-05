Vilayetul Irak - cum au stăpânit otomanii Irakul

Al treilea ╚Öi ultimul vilayet pe care vreau s─â-l prezint ├«n cadrul acestui capitol cu privire la Adminstra╚Ťia Otoman─â asupra Orientului Mijlociu ╚Öi importan╚Ťa unor vilayete ├«n dezvoltarea Na╚Ťionalismul Arab este unul cu o istorie ╚Öi civiliza╚Ťie extrem de bogat─â,fiind format dintr-un creuzet fascinant de minorit─â╚Ťi etnice ╚Öi religioase(kurzi,turci ╚Öi arabi pe deoparte, musulmani suuni╚Ťi, ╚Öii╚Ťi ╚Öi cre╚Ötini ortodoxi de rit oriental, pe de alta), fapt care ├«i creeaz─â o identitate cultural─â aparte, dar pe de alta, duce la apari╚Ťia a numeroase conflicte socio-politice ├«ntre comunit─â╚Ťi ├«n lupta pentru putere, ce vor influen╚Ťa evolu╚Ťia regiunii de la domina╚Ťia otoman─â, din secolul al-XVI-lea ╚Öi p├ón─â ├«n prezent.

O hart─â ce ilustreaz─â toate eyaletele Imperiului Otoman din Orientul Mijlociu, inclusiv Irakul. Hart─â realizat─â de cartograful francez Jean-Baptiste Bourguignon DÔÇÖAnville(1697-1782, Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_Iraq )

Primul moment ce va marca evolu╚Ťia acestei regiuni ├«n raport cu puterea politic─â otoman─â este chiar confruntarea dintre Imperiul Otoman ╚Öi cel Safavid pentru controlarea acestei regiuni, ├«n secolele XVI-XVII. Safavizii( cei care declar─â, de altfel, primii, Islamismul ╚śiit drept religiei de stat ├«n Iran) doresc s─â controleze Irakul,din 2 motive foarte simple:├«n primul r├ónd, pentru c─â acolo se afl─â locurile sfiinte pentru musulmanii ╚Öii╚Ťi, An Najaf ╚Öi Karbala(cel de al doilea reprezent├ónd locul martiriului pentru Husayn, liderul musulmanilor ╚Öii╚Ťi ╚Öi nepotul profetului Mahomed, ce moare ├«n B─ât─âlia de Karbala,din 10 octombrie, 680 contra Califului Omeiazilor, Yazid I) ╚Öi ├«n al doilea r├ónd pentru a captura Bagdadul, sediul puterii m─âre╚Ťului Califat Abbasid din Evul Mediu.[1] La r├óndul lor, otomanii se temeau c─â, Islamismul ╚śiit s-ar putea extinde c─âtre Anatolia(Asia Mic─â) caut─â s─â-l controleze pentru a-l transforma ├«ntr-un ,,buffer stateÔÇŁ (stat tampon) sunnit, astfel ├«nc├ót s─â aib─â o baz─â,at├ót terestr─â,c├ót ╚Öi maritim─â(├«ntruc├ót Irak-ul Otoman va avea ie╚Öire la Golful Persic p├ón─â la sf├ór╚Öitul secolului al-XIX-lea, odat─â cu apari╚Ťia Protectoratului Britanic al Kuweit-ului, ├«n 1899) , pentru a contracara at├ót, atacurile Safavizilor, c├ót ╚Öi pe cele ale Portughezilor(├«ntruc├ót ace╚Ötia aveau un post comercial ├«n ora╚Öul Manama, ├«n Bahrein-ul de ast─âzi).[2]

A╚Öadar, prima mutare semnificativ─â din cadrul acestui conflict este realizat─â de Imperiul Safavid, condus la acea vreme de ╚śahul Ismail(1501-1524) ce reu╚Öe╚Öte s─â cucereasc─â Bagdadul, ├«n 1508 (pe care ├«l va st─âp├óni p├ón─â ├«n 1534) care se va ad─âuga celorlalte ora╚Öe ╚Öi provincii cucerite d├ęj├á:Azerbaidjan, Gilan, Mazanderan, Hamadan, Esfahan, Yazd, Kirman, Fars, ajung├ónd p├ón─â la Dyarbakir(├Än centrul Turciei moderne de ast─âzi), statalitatea otoman─â fiind, astfel, direct amenin╚Ťat─â.[3]

La r├óndul s─âu, Sultanul Selim I(1512-1520) atac─â ╚Öi ├«nfr├ónge for╚Ťele militare ale lui Ismail ├«n B─ât─âlia de la Chaldiran (23 august, 1514), cucere╚Öte Mosulul ├«n 1515, iar ├«n 1534, otomanii, condu╚Öi de aceast─â dat─â, de marele sultan Suleyman Magnificul(1520-1566) dau o a doua lovitur─â crucial─â pentru augmentarea expansiunii otomane ├«n Orientul Mijlociu(dup─â ce cuceriser─â Siria ╚Öi Libanul ├«n 1516, respectiv, Egiptul ├«n 1517), captur├ónd Bagdadul din m├óinile Imperiului Safavid.[4]

Astfel, prin cucerirea Siriei,Libanului, Egiptului ╚Öi nu, ├«n ultimul r├ónd, a Irakului, la ├«nceputul secolului al-XVI-lea, otomanii reu╚Öesc s─â aduc─â toate ora╚Öele sfinte, cu o semnifica╚Ťie religioas─â deosebit─â pentru musulmani(Mecca, Medina, Najaf ╚Öi Karbala) sub controlul lor, devenind, pe drept cuv├ónt, conduc─âtorii absolu╚Ťi ai lumii musulmane sunnite, a╚Öadar ╚Öi ai Irakului.[5] Cu toate c─â, potenta╚Ťii locali din sudul Irakului se bucur─â, ├«n continuare de o influen╚Ť─â local─â deosebit─â ╚Öi prestigiu ├«n domeniul comercial, ei tind, ├«n continuare, s─â se identifice cu ╚Öii╚Ťi din Iran ╚Öi s─â resping─â administra╚Ťia otoman─â predominant suunit─â. Mai mult dec├ót at├ót, controlarea Irakului reprezenta...controlarea tuturor rutelor comerciale ce treceau de la Marea Ro╚Öie ╚Öi p├ón─â ├«n fluviile Tigru ╚Öi Eufrat ╚Öi din Iran p├ón─â ├«n Anatolia, Siria ╚Öi Marea Mediteran─â, reprezent├ónd un element economic de o importan╚Ť─â capital─â ├«n ├«ncercarea sultanului de a se asigura c─â tranzitul comercial vest-est va continua s─â treac─â prin teritoriile sale, ├«n ciuda noilor rute comerciale deschise de europeni ├«n jurul Africii( prin circumnavigarea acesteia ).[6]

Totodat─â, din punct de vedere administrativ, impunerea controlului direct de c─âtre Imperiul Otoman asupra Irakului implic─â practici administrative otomane tradi╚Ťionale precum numirea de guvernatori ╚Öi judec─âtori(cadii) turci direct de la Istanbul, sta╚Ťionarea ienicerilor(solda╚Ťii de elit─â ai Infanteriei Otomane) ├«n capitalele eyalete-lor(provinciilor) din Irak, precum ╚Öi realizarea de m─âsur─âtori cadastrale. ├Än ceea ce prive╚Öte sistemul militar, timarurile(p─âm├ónturile acordate de c─âtre sultan celor ce-╚Öi ├«ndeplineau serviciul militar ├«n mod admirabil) erau pu╚Ťine, cu excep╚Ťia celor acordate nobililor ├«n anumite zone. Din punct de vedere administrativ, un fapt important de men╚Ťionat este c─â de╚Öi Pa╚Öa de la Bagdad se bucur─â de o anumit─â importan╚Ť─â ├«n raporturile sale cu autorit─â╚Ťile politice otomane, ├«n calitate de guvernator(vali) al celui mai important ora╚Ö din Irak-ul Otoman, puterea sa absolut─â nu va garanta niciodat─â unitatea celor 4 eyalete: Baghdad, Shahrizor, Mosul ╚Öi Basra. Nu ├«n ultimul r├ónd, ├«n ciuda desf─â╚Öur─ârii impresionante de for╚Ťe militare ├«n zon─â, controlul otomanilor asupra Bagdadului, ╚Öi implicit a Irakului nu va dura prea mult.Astfel, ├«n 1623, Safavii, de aceast─â dat─â sub conducerea ╚śahului Abbas (supranumit ╚Öi ,,Cel MareÔÇŁ, 1587-1629) reu╚Öind s─â reia controlul asupra acestui ora╚Ö,control care va fi ├«ns─â ╚Öi mai scurt,doar 15 ani,otomanii recucerind definitiv ora╚Öul Bagdad ├«n 1638(acesta r─âm├ónd sub controlul Imperiului Otoman p├ón─â la pr─âbu╚Öirea sa, ├«n noiembrie, 1918), fapt reglementat prin Tratatul de la Zuhab din 1639, ce va pune cap─ât celor 150 de ani de r─âzboaie intermitente ├«ntre otomani ╚Öi safavizi ╚Öi va stabili,totodat─â, grani╚Ťa dintre cele 2 imperii(ce ├«ntre timp, vor deveni, ├«n secolul al-XX-lea, Republicile Turcia ╚Öi Iran) r─âm├ón├ónd complet nemodificat─â din acel moment ╚Öi p├ón─â ├«n ├«n zilele noastre.[7]

Un al doilea moment semnificativ pentru evolu╚Ťia regiunii Irak ├«n raporturile sale cu Imperiul Otoman este reprezentat de instalarea unei conduceri interne a Mamelucilor la putere ├«n Irak, la ├«nceputul secolului al-XVIII-lea. Aceasta este considerat─â o perioad─â de numeroase schimb─âri sociale,culturale ╚Öi politice, at├ót pentru Istanbul,c├ót ╚Öi pentru Bagdad, domnia sultanului Ahmed al-III-lea(1703-1730), fiind privit─â ca o perioad─â de relativ─â stabiltate politic─â la Istanbul ╚Öi numeroase reforme(unele dintre ele fiind dezvoltate dup─â modelele europene), implememtate ├«n timpul a╚Öa numitei ,,Perioade a lalelelorÔÇŁ( ,,Lale devriÔÇŁ, 1718-1730), de c─âtre marele vizir Ibrahim Pa╚Öa.[8]

Astfel,profit├ónd de relativa stabilitate politic─â ╚Öi economic─â ├«n care se afla Imperiului Otoman ├«n acea perioad─â, Hasan Pa╚Öa, guvernatorul otoman de origine georgian─â al Bagdadului(numit de la Istanbul) ╚Öi fiul s─âu, Ahmed Pa╚Öa(1724-1747), decid s─â impun─â o clas─â de mameluci georgieni la conducere, prin intermediul c─ârora s─â-╚Öi exercite autoritatea ╚Öi s─â conduc─â Irak-ul.[9] Ace╚Öti mameluci sunt, ├«n mare parte sclavi cre╚Ötini, captura╚Ťi din Caucaz, converti╚Ťi la Islam ╚Öi antrena╚Ťi ├«ntr-o ╚Öcoal─â special─â,unde li se atribuie diverse sarcini militare ╚Öi administrative, acestea av├ónd rolul de a-i preg─âti pentru diverse func╚Ťii de conducere ├«n cadrul Imperiului Otoman. Odat─â ajuns la putere, Hasan reu╚Öe╚Öte s─â devin─â indispensabil ├«n privin╚Ťa gestion─ârii bunului mers al treburilor ├«n regiune Guvernului de la Istanbul, prin dispersarea triburilor nesupuse ╚Öi ob╚Ťinerea tributului necesar Trezoreriei de la Istanbul, ├«n timp ce, Ahmed reu╚Öe╚Öte s─â apere foarte bine grani╚Ťele provinciei Irak de orice amenin╚Ťare militar─â iranian─â.[10] Mai mult dec├ót at├ót, aceste pa╚Öe ├«╚Öi extind autoritatea peste grani╚Ťele eyalet-ului Bagdad, captur├ónd sub conducerea lor ╚Öi ora╚Öele Urfa, Mardin ╚Öi o mare parte a ora╚Öului Shahrizur(primele 2 afl├óndu-se acum, pe teritoriul statului turc,iar cel de al treilea ├«n regiunea autonom─â Kurdistan) domin├ónd, astfel, rutele comerciale din nordul regiunii ╚Öi securiz├óndu-╚Öi o surs─â adi╚Ťional─â de venit. Totodat─â, ei controleaz─â ╚Öi ora╚Öul Basra ╚Öi rutele comerciale ce duc spre Golful Persic, Arabia ╚Öi India.

├Än ceea ce prive╚Öte Irak-ului din aceast─â perioad─â, o situa╚Ťie interesant─â o reg─âsim ├«n ora╚Öul Mosul, care reu╚Öe╚Öte s─â-╚Öi men╚Ťin─â statutul de provincie separat─â din 1726 p├ón─â ├«n 1834, fiind condus ├«n aceast─â perioad─â de familia Jalil, ale c─ârei rela╚Ťii cu sultanul de la Istanbul au anumite caracteristici specifice uneia de vasalitate(precum efectuarea unor servicii militare regulate ├«n cadrul campaniilor Imperiului Otoman ├«n afara frontierelor provinciei), ├«n timp ce pa╚Öalele din Bagdad nu realizeaz─â astfel de servicii, multe dintre for╚Ťele militare necesare r─âm├ón├ónd la dispozi╚Ťia lor ├«n Irak, p─âzindu-i ├«mpotriva r─âscoalelor tribale ╚Öi a amenin╚Ť─ârilor militare din Iran.

Chiar ╚Öi a╚Öa, ├«n ciuda extraordinarei puteri militare ╚Öi politice acumulate de familia Jalil(ce va conduce,cu o m├ón─â foarte abil─â, provincia, timp de 104 ani), pr─âbu╚Öirea Imperiului Safavid ├«n Orientul Mijlociu, ce este urmat─â de preluarea puterii ├«n Iran, mai ├«nt├ói de c─âtre afgani ╚Öi apoi de c─âtre Nadir ╚śah(1736-1747), va duce la...o reluare a ostilit─â╚Ťilor ├«n Irakul Otoman. Astfel, ├«n 1733, ├«nainte de a-╚Öi asuma titlul de ╚Öah, Nadir ├«ncearc─â, ├«ns─â f─âr─â succes, s─â asedieze Bagdadul. De asemenea, acesta e╚Öueaz─â ╚Öi ├«n opera╚Ťiunea de capturare a Mosulului, din 1742, astfel c─â va fi nevoit s─â ajung─â la un acord de pace cu sultanul de atunci al Imperiului Otoman (Mahmud I, 1730-1754) ├«n 1746, prin intermediul c─âruia, sunt confirma╚Ťi termenii Tratatului de la Zuhab, de care am vorbit mai sus.

Asisten╚Ťa asigurat─â de c─âtre pa╚Öele din Bagdad ╚Öi Mosul ├«n contracararea amenin╚Ť─ârii militare iraniene le va cre╚Öte valoarea politic─â ├«n ochii sultanului ╚Öi,implicit, le va ├«mbun─ât─â╚Ťi pozi╚Ťia politic─â ├«n cadrul celor 2 provincii pe care le conduc. Conducerea lui Suleyman Pa╚Öa (1780-1802) nu numai c─â va pune cap─ât tuturor problemelor politice ╚Öi militare din eyalet-ul Irak (generate de revoltele ienicerilor, precum ╚Öi atacurile beduinilor ╚Öi iranienilor ├«n zon─â), ci va reprezenta ╚Öi apogeul conducerii mameluce din aceast─â regiune. ├Än cele din urm─â, ├«n 1831, Daud Pa╚Öa,ultimul guvernator mameluc al regiunii va fi detronat de sultanul Mahmud al-II-lea(1808-1839), otomanii restabilind guvernarea direct─â(prin guvernatori trimi╚Öi de la Istanbul) asupra regiunii.

Astfel, restabilirea domina╚Ťiei otomane ├«n aceast─â regiune, fapt care va asigura lini╚Ötea ╚Öi prosperit─â╚Ťii acesteia va atrage dup─â sine ╚Öi deschiderea regiunii de c─âtre autorit─â╚Ťile otomane exploratorilor ╚Öi orientali╚Ötilor europeni, fapt marcat de descoperirea ├«n anul 1845, de c─âtre exploratorul britanic Austin Henry Layard a ora╚Öului babilonian Ninive, unul uimitor, ├«mprejmuit de ziduri imense,statui ╚Öi basoreliefuri uluitoare care ofereau imagini ale unei civiliza╚Ťii necunoscute-ora╚Öe asediate,armate ├«n lupt─â, prizonieri ├«n lan╚Ťuri, lei ├«naripa╚Ťi ╚Öi tauri cu cap de om.[11]

├Äns─â, mai presus de arhitectura propri-zis─â a ora╚Öului ╚Öi de vestigiile sale impun─âtoare, Layard a descoperit un element mult mai reprezentativ pentru civiliza╚Ťia asirian─â,aflat pe sigiliile de lut sau pe inscrip╚Ťiile de pe zidurile ora╚Öului: scrierea cuneiform─â, instrumentul creator al cei mai faimoase pove╚Öti din literatura babilonian─â, respectiv universal─â:,,Epopeea lui Ghilgame╚ÖÔÇŁ, c─âl─âtoria lui Henry Layard reprezent├ónd unul dintre primele contacte ale unui arheolog european cu lumea oriental─â ╚Öi civiliza╚Ťia babilonian─â g─âsit─â aici, ├«n Irak.[12]

O alt─â reprezentare a eyaletelor Imperiului Otoman (printre care ╚Öi eyalet-ul Irak, reprezentat ├«n col╚Ťul din dreapta jos) din Orientul Mijlociu. De aceast─â dat─â din Cedid Atlas, primul atlas realizat ├«n lumea oriental─â, ├«n 1803, de c─âtre Muderris Abdurrahman Efendi( Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_Iraq )

Cel de al treilea ╚Öi ultim moment semnificativ ├«n evolu╚Ťia acestei regiuni ├«n raporturile sale cu Imperiul Otoman este reprezentat de a╚Öa-numitul ,,TanzimatÔÇŁ( ,,Perioada ReformelorÔÇŁ), cuprins─â ├«ntre 1839-1876, aceasta av├ónd ca scop restructurarea adminstra╚Ťiei imperiale.[13] Taxele agricole sunt abolite, propriet─â╚Ťile ├«nregistrate, ├«nrolarea ├«n armat─â impus─â, iar cet─â╚Ťenia turc─â este acordat─â tututuror supu╚Öilor Imperiului Otoman.[14] Instituite ├«n aparen╚Ť─â, pe h├órtie, implementarea multora dintre aceste reforme depinde de condi╚Ťiile locale.

Ahmed Midhat Pa╚Öa, guvernatorul Irakului, ├«ntre 1869-1872. Cel care modernizeaz─â ├«nf─â╚Ťi╚Öarea regiunii, construind prima linie de tramvaie, primele parcuri, spitale ╚Öi ╚Öcoli tehnice din aceast─â regiune a Imperiului Otoman (Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Midhat_Pasha)

├Än ceea ce prive╚Öte Perioada Tanzimatului ├«n regiunea Irak, aceasta este reprezentat─â de guvernarea lui Midhat Pa╚Öa asupra regiunii(1869-1872), fost guvernator al Regiunii Dun─ârii, arhitectul al c├ótorva reforme extrem de importante ╚Öi un modernizator al zonei par exellance. De╚Öi a guvernat regiunea timp de doar 3 ani, acesta a reu╚Öit s─â schimbe ├«nf─â╚Ťi╚Öarea acesteia ├«n mod extraordinar, din temelii, a╚Öa cum nu o mai f─âcuse nimeni ├«nainte. Un guvernator dinamic, ambi╚Ťios ╚Öi vestit pentru onestitatea sa, Midhat reu╚Öe╚Öte, ├«n scurta sa domnie, s─â pun─â ├«n func╚Ťiune prima linie de tramvai din Irak, s─â construiasc─â primele parcuri, spitale, ╚Öcoli tehnice, s─â creeze primul cotidian guvernamental ╚Öi s─â duc─â la cap─ât ├«nc─â alte c├óteva proiecte urbane importante.[15]

De asemenea, odat─â cu ├«nlocuirea vechiului statut al regiunii Irak, acela de eyalet cu cel de vilayet, prin ,,Legea VilayetelorÔÇŁ, din octombrie 1864, Midhat Pa╚Öa reu╚Öe╚Öte, prin ajutor topografic specializat, s─â cartografieze grani╚Ťele provinciei.[16] ├Äns─â cea mai important─â realizarea pe care acesta o va avea ├«n timpul guvern─ârii sale asupra Irakului este implementarea Legii Propriet─â╚Ťii din 1858, care prevedea ├«nregistrarea tuturor propriet─â╚Ťilor funciare.

Din moment ce cultivatorii ├«nv─â╚Ťaser─â din experien╚Ťele anterioare c─â ├«nregistrarea propriet─â╚Ťii duce la o taxare crescut─â a propriet─â╚Ťilor lor funciare ╚Öi ├«nrolare obligatorie ├«n armat─â ╚Öi din moment ce ╚Ť─âranii din comunit─â╚Ťile locale lucraser─â sub aranjamente de proprietate comun─â, astfel de ├«nregistr─âri tindeau s─â fie realizate de ╚Öeicii tribali sau speculatorii urbani, ce nu raportau suprafe╚Ťele exacte ale terenurilor, mic╚Öor├óndu-le,astfel ├«nc├ót, s─â-╚Öi poat─â ├«nsu╚Öi o bun─â parte a profiturilor ob╚Ťinute de pe urma cultiv─ârii acestora, noua lege a lui Midhat interzic├ónd aceast─â practic─â.[17]

Chiar ╚Öi a╚Öa, pe termen lung, aceast─â ini╚Ťiativ─â ├«mputernice╚Öte ╚Öeicii rurali ╚Öi potenta╚Ťi urbani, care v─âd un poten╚Ťial avantaj ├«n reglementarea specul─ârii suprafe╚Ťei de teren ├«n concordan╚Ť─â cu noile reguli, problema nedistribuirii echitabile a suprafe╚Ťelor funciare, reprezent├ónd o problem─â spinoas─â, cu numeroase consecin╚Ťe socio-economice(pauperizarea clasei rurale, ╚Öi a╚Öa fragil─â din punct de vedere al bun─âst─ârii sociale, afectarea solului, apari╚Ťia unei disparit─â╚Ťi economice evidente ├«ntre nobili ╚Öi ╚Ť─ârani) ce va afecta societatea irakian─â din acel moment ╚Öi p├ón─â ├«n prezent.

Nu ├«n ultimul r├ónd, aceast─â dezvoltare economic─â considerabil─â vilayetului Irak va duce, ├«n ultim─â instan╚Ť─â, la apari╚Ťia unui Na╚Ťionalism Arab, care va avea,├«ns─â, un impact redus asupra popula╚Ťiei, cu toate c─â, ofi╚Ťeri irakieni ai Armatei Otomane, s-au al─âturat, dup─â Revolu╚Ťia Junilor Turci(cea prin care conducerea absolutist─â a sultanului Abdul Hamid al-II-lea, 1876-1908 este detronat─â de la putere) Societ─â╚Ťii Al-Ahd( ,,Conven╚ŤiaÔÇŁ) ce revendica independen╚Ťa provinciilor arabe de sub controlul Guvernului de la Istanbul. ├Än cele din urm─â, Imperiul Otoman declar─â r─âzboi Antantei ├«n noiembrie 1914 ╚Öi tot atunci, pe 22 noiembrie 1914, o for╚Ť─â expedi╚Ťionar─â britanic─â intr─â ├«n Mespotamia ╚Öi captureaz─â portul Basra(ce apar╚Ťinea Imperiului Otoman), moment ce va marca transformarea acestei regiuni ├«n teatru de r─âzboi al Primului R─âzboi Mondial, situa╚Ťie din care va ie╚Öi, odat─â cu ├«nfr├óngerea Imperiului Otoman ╚Öi semnarea Armisti╚Ťiul de la Mudros, din 30 octombrie 1918, sub controlul direct al Imperiului Britanc, ╚Ťara fiind cunoscut─â, de acum, ├«n mod oficial,drept, Irak.

├Än concluzie, putem spune,c─â ├«n ceea ce prive╚Öte evolu╚Ťia celor 3 regiuni alese spre analizare ├«n acest capitol(Hejaz,Siria ╚Öi Irak) exist─â, at├ót, asem─ân─âri, c├ót ╚Öi deosebiri majore.Astfel, o prim─â asem─ânare u╚Öor observabil─â este conflictul dintre Imperiul Otoman ╚Öi Imperiul Safavid pentru controlarea acestor 3 regiuni(puncte strategice de leg─âtur─â ├«n realizarea activit─â╚Ťii comerciale ├«ntre Marea Mediteran─â ╚Öi Golful Persic), precum ╚Öi controlul direct instituit de otomani ├«n Hejaz,Siria ╚Öi Irak. Control care va fi pentru scurt─â perioad─â, fiind ├«nlocuit de unul indirect,├«ncep├ónd cu secolele XVII-XVIII, fiind reprezentat de familii,personalit─â╚Ťi influente(familia Saud ├«n Hejaz, Al-Azm ├«n Siria ╚Öi Jalil ├«n ora╚Öul Mosul, din Irakul Otoman), aceasta reprezent├ónd cea de a-2-a asem─ân─âre.

Mai mult dec├ót at├ót ,toate cele 3 regiuni vor trece printr-o perioada de instabilitate politic─â ├«n secolul al-XVIII-lea. ├Än al doilea r├ónd, ├«n toate cele 3 regiuni, Comer╚Ťul este o activitate foarte important─â, ce va duce la o dezvoltare economic─â semnificativ─â a Hejazului,Siriei ╚Öi Irakului ╚Öi toate cele 3 regiuni vor stabili contacte cu negustori,c─âl─âtori, dar mai ales arheologi italieni,francezi sau englezi(a╚Öa cum se ├«nt├ómpl─â ├«n cazul Hejazului, vizitat de exploratorul englez Richard Burton ├«ntre 1851-1853 sau al Irakului, unde arheologul Henry Layard va face s─âp─âturi ├«n zon─â, descoperind ora╚Öul Ninive ├«n 1845).

Pe de alt─â parte, de aplicarea reformelor din Perioada Tanzimatului se vor bucura doar Hejazului ╚Öi Irakul, ├«n Siria, acestea nefiind aplicate cu succes ╚Öi duc├ónd la o rivalitate ├«ntre cre╚Ötini maroni╚Ťi ╚Öi musulmai druzi,ce va escalada sub forma unui r─âzboi civil, ce va afecta ├«n mod serios dezvoltarea regiunii.Totodat─â, ├«n Hejaz ╚Öi ├«n Siria,vom avea parte de conflicte ├«ntre grupurile socio-religioase pentru de╚Ťinerea puterii( wahhabi╚Ťii VS musulmanii ├«n Hejaz ╚Öi cre╚Ötinii maroni╚Ťi Vs musulmanii druzi ├«n Liban,parte component─â a Siriei ├«n secolul al-XIX-lea).

Nu ├«n ultimul r├ónd, toate cele 3 regiuni vor deveni teatru de r─âzboi ├«ntre Antanta(reprezentat─â de Fran╚Ťa ╚Öi Marea Britanie ├«n Orientul Mijlociu) ╚Öi Puterile Centrale(reprezentate de Imperiul Otoman ╚Öi Germania) ├«n Primul R─âzboi Mondial ╚Öi vor deveni parte,fie a ocupa╚Ťie franceze(cazul Siriei),fie britanice(cazul Irakului) ├«n urma Acordului Secret Sykes-Picot din mai,1916.

