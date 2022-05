Vilayetul Hejaz - Evolutia sa in Imperiul Otoman

Leg─âtura dintre aceast─â regiune ╚Öi Imperiul Otoman apare, c├ónd, ├«n urma scurtului ╚Öi aprigului R─âzboi Otomano-Mameluc din 1516-1517, trupele otomane ale sultanului Selim I (1512-1520, cunoscut ╚Öi sub numele de ,,YavuzÔÇŁ ,adic─â ,,Cel Necru╚Ť─âtorÔÇŁ) le ├«nving pe cele ale mamelucilor, ce st─âp├óniser─â Egiptul, Siria ╚Öi vestul Arabiei timp de dou─â secole ╚Öijum─âtate(1250-1517).[1]

Astfel, ├«n urma acestei victorii, Hejazul, teritoriu suzeran Sultanatului Mameluc ╚Öi care se baza pe acesta pentru importurile de gr├óne ╚Öi care era, ├«n acela╚Öi timp, sub amenin╚Ťarea for╚Ťelor navale portugheze(ce ├«ncepuser─â ├«n acea perioad─â s─â-╚Öi construiasc─â imperiul colonial maritim din Asia, ├«n urma c─âl─âtoriei lui Vasco Da Gama ├«n India, din mai 1498), trece sub st─âp├ónirea otomanilor.[2]

├Än ceea ce prive╚Öte partea de est a Arabiei, expansiunea otoman─â s-a putut realiza ├«n aceast─â regiune, doar dup─â cucerirea Irakului, un teritoriu de o importan╚Ť─â strategic─â extraordinar─â( ├«ntruc├ót st─âp├ónirea acestuia asigura ie╚Öirea la Golful Persic, o zon─â cu o bogat─â activitate comercial─â la acea vreme, ├«n secolele XVI-XVII) pentru care se luptau at├ót solda╚Ťii Imperiului Otoman, c├ót ╚Öi cei ai Imperiului Safavid.[3] Chiar ╚Öi a╚Öa, ├«n ciuda tuturor luptelor intense duse de ambele p─âr╚Ťi, sultanul Suleyman Magnificul( conduc─âtorul Imperiului Otoman ├«ntre 1520-1566) este cel care va prelua controlul Bagdadului, ╚Öi astfel al ├«ntregului Irak, ├«n 1534, iar ├«ncep├ónd cu anul 1550, majoritatea teritoriului din regiunea Al-Hasa(care se afl─â pe teritoriul de azi al Arabia Saudite) ├«ncepe s─â accepte, treptat, st─âp├ónirea otoman─â.[4] Totodat─â, aceast─â expansiune otoman─â are loc, ├«ntr-o regiune,├«n care, ├«ncepe ╚Öi expansiunea colonial─â portughez─â, fapt antemen╚Ťionat mai sus ╚Öi care vizeaz─â capturarea regiunilor de coast─â ale Bahrain-ului ╚Öi Omanului, ca partea a strategiei lor de dominare a comer╚Ťului din bazinul vestic al Oceanului Indian.[5] Tocmai de aceea, o mare parte a popula╚Ťiei din Al Hasa ├«i ├«nt├ómpin─â cu bucurie pe otomanii musulmani, tem├óndu-se de raidurile ╚Öi expansiunea Imperiului Portughez ├«n zon─â. Cu toate acestea, ├«n anii 1670, conduc─âtorii familiei Al Humayd din tribul Banu Khalid ├«l alung─â pe guvernatorul otoman din regiune ╚Öi ├«╚Öi stabilesc propriul lor regat.[6] Ulterior, ei ╚Öi celelalte dinastii locale conduc─âtoare din Kuweit,Qatar,Oman ╚Öi Bahrain vor veni s─â st─âp├óneasc─â o mare parte a regiunii de coast─â, de l├óng─â Golful Persic. Cu toate acestea, aceste state independente vor fi atacate de c─âtre Dinastia Saud, aliat─â cu musulmanii adep╚Ťi ai sectei wahhabite, aceste evenimente istorice de la ├«nceputul Perioadei Moderne reprezent├ónd mecanismul declan╚Öator, elementul necesar apari╚Ťiei primului stat arab modern, despre care vom vorbi ├«n continuare.

Un prim moment istoric semnificativ pentru configura╚Ťia geopolitic─â a acestei regiuni este apari╚Ťia primului stat arab ( creat ├«n jurul Wahhabi╚Ťilor). A╚Öadar, ├«ncep├ónd cu 1750, musulmanii wahhabi╚Ťi, o sect─â puritan─â a religiei musulmane , contracarat─â de Familia Al-Saud,[7] ├«ncepe s─â reprezinte o amenin╚Ťare la adresa stabilit─â╚Ťii politice ╚Öi sociale a Hejazului. Astfel, ├«n 1801, ├«n timp ce aten╚Ťia Imperiului Otoman este distras─â de invazia trupelor franceze ├«n Egipt(1798-1801), wahhabi╚Ťii ├«nfr├óng for╚Ťele militare hejazite ╚Öi captureaz─â cele 2 ora╚Öe sfinte:Mecca ╚Öi Medina.[8]

Sharif Pa╚Öa, guvernatorul de atunci al Hejazului, reu╚Öe╚Öte,totu╚Öi, s─â recapete Mecca din m├óinile wahhabi╚Ťilor, dar este ├«n cele din urm─â, ├«nvins de ace╚Ötia ├«n 1806. ├Än urma acestei victorii, ace╚Ötia ├«╚Öi fac sim╚Ťit─â prezen╚Ťa ├«n regiune prin impunerea doctrinelor lor stricte, fapt care va duce, ├«n timp, la conturarea caracterului acestui stat: unul profund religios ╚Öi conservator, men╚Ťionarea numelui sultanului otoman fiind strict interzis─â ├«n cadrul rug─âcinilor de vineri, iar oficialii din cele 4 madhabe din regiune(╚Öcoli de jurispruden╚Ť─â islamic─â) sunt demi╚Öi ╚Öi ├«nlocui╚Ťi de musulmani wahhabi╚Ťi. La ├«nceputul lui 1807, liderul Armatei Wahhabite, Ibn Saud ordon─â expulzarea tuturor pelerinilor ╚Öi trupelor loiale Emirului de Mecca, acest fapt fiind urmat de jefuirea ora╚Öului de c─âtre acestea.

├Än cele ce urmeaz─â, Guvernul Otoman se dovede╚Öte incapabil ├«n a se confrunta cu Wahhabi╚Ťi, astfel c─â ├«i ofer─â aceast─â sarcin─â lui Muhammad Ali, primul khediv al Egiptului(1805-1849), care deta╚Öeaz─â ├«n zon─â o armat─â condus─â de fiul s─âu, Tusun Pa╚Öa,aceasta reu╚Öind,s─â recaptureze ora╚Öele Medina ╚Öi Mecca ├«n anii 1812,respectiv 1813.[9]

Tusun moare ( cel mai probabil de febr─â tifoid─â) ├«n cadrul R─âzboiul Otomano-Wahhabit(1811-1818), fiind ├«nlocuit de fratele s─âu mai mic, Ibrahim Pa╚Öa, care va continua r─âzboiul, acesta ├«ncheindu-se ├«n septembrie 1818, cu victoria for╚Ťelor militare otomane ╚Öi totodat─â, cu disolu╚Ťia a ceea ce este cunoscut drept ,,Primul Stat ArabÔÇŁ(1740-1820).

Din 1818 p├ón─â ├«n 1845, Hejazul va fi administrat de Egipt, p├ón─â c├ónd Muhammad Ali este for╚Ťat s─â restituie regiunea sultanului Mahmud al-II-lea (1839-1876) ca rezultat al celui de Al Doilea R─âzboi Otomano-Egiptean (1839-1841) ├«n cadrul c─âruia ├«naintarea trupelor egiptene ale lui Muhammad Ali va fi oprit─â la Damasc, aceasta ├«n schimbul promisiunii c─â va ├«nceta r─âzboiul contra turcilor, primind func╚Ťia de guvernator al Siriei Mari, ce ├«ncorpora pe atunci teritoriile Siriei,Libanului ╚Öi Palestinei), Osman Pa╚Öa fiind numit Guvernator al Hejazului ├«n locul acestuia. Totodat─â, un alt eveniment semnificativ ├«n afara acestor conflicte otomano-arabe ├«l reprezint─â c─âl─âtoria realizat─â de exploratorul englez Richard Francis Burton la locurile sfinte pentru credincio╚Öii musulmani din regiunea Hejaz, Mecca ╚Öi Medina din perioada 1851-1853, c─âl─âtorie ├«n urma c─âreia, va publica, ,,A personal narrative of a pilgrimage to Al-Madinah and MeccahÔÇŁ(1855-1856), un jurnal de c─âl─âtorie viu ╚Öi captivant, ce reprezint─â, practic, una dintre primele descrieri detaliate cu privire la istoria, civiliza╚Ťia ╚Öi obiceiurile arabilor din zon─â, precum ╚Öi a ├«nf─â╚Ťi╚Ö─ârii geografice a Hejazului realizate de un c─âl─âtor european din secolul al-XIX-lea.[10]

Un al doilea moment semnificativ din istoria modern─â a acestui vilayet aI Imperiului Otoman este legat de schimbarea statutului administrativ al acestei regiuni.A╚Öadar, la sf├ór╚Öitul anilor 1860, o comisie a Imperiului Otoman este trimis─â ├«n Hejaz pentru a reorganiza provincia, aceasta cunosc├ónd importante reforme administrative ├«n urm─âtoarele decenii. Dup─â realizarea acestor reforme, Hejazul este reorganizat, cap─ât├ónd statutul de vilayet ├«n 1872, ca urmare a promulg─ârii Legii Vilayetelor 8 ani mai devreme, ├«n 1864. Astfel, provincia este divizat─â ├«n 3 unit─â╚Ťi administrative: sanjak-uri,[11] kazas[12] ╚Öi nahiyes[13], Mecca devenind central acestui vilayet, iar Medina ╚Öi Jeddah sanjak-uri. [14]

Ca atare, structura administrativă a orașului este reformată, însă anumite schimbări realizate în restul imperiului nu sunt implementate aici. Spre exemplu, orașele Mecca și Medina sunt scutite de taxe și mai mult decât atât, chiar le sunt oferite subsidii( numite surre) pe care Trezoreria Otomană le oferă săracilor din cele 2 orașe sfinte.[15]

Cu toate acestea, ├«n afara reziden╚Ťilor din Mecca ╚Öi Medina, locuitorii altor ora╚Öe ╚Öi sate nu beneficiaz─â, ├«n acea perioad─â, la sf├ór╚Öitul secolului al-XIX-lea de acestea. Totodat─â , aceste subsidii sunt oferite ╚Öi de ╚Öeicii nomazi foarte boga╚Ťi ai zonei, care au ├«ns─â, capacitatea ,de a ├«ntrerupe trecerea pelerinilor ├«n aceast─â zon─â. De asemenea, un alt aspect important cu privire la statutul special al Hejazului este faptul c─â aceast─â regiune este scutit─â de la realizarea serviciului militar pentru Imperiul Otoman, toate ├«ncerc─ârile de a r─âsturna aceast─â excep╚Ťie fiiind oprite de Shariff-ul Mecc─âi.[16]

Chiar ╚Öi a╚Öa, otomanii men╚Ťin ├«n zon─â, o garnizoan─â de 7000 de solda╚Ťi sub comanda unor ofi╚Ťeri otomani, trimi╚Öi de sultanul otoman,de la Istabul, pe l├óng─â garda personal─â a sultanului de 500 de solda╚Ťi. Garnizoanele propriu-zise sunt sta╚Ťionate ├«n ora╚Öele Mecca ╚Öi Medina, iar cele de rezerv─â sunt p─âstrate ├«n ora╚Öele Jeddah, Yanbu ╚Öi TaÔÇÖif, toate acestea fiind plasate, ├«n mod strategic, de-a lungul C─âii Ferate Hejaz. ├Än afara acestor a╚Öez─âri, drumuri ╚Öi alte elemente de infrastructur─â(precum podurile, hanurile,casele ╚Öi monumetele religioase- moscheile, Sanctuarul Kaaba de la Mecca) nu se aflau sub controlul otomanillor,astfel c─â, dac─â erai un pelerin sau explorator european deghizat aveai nevoie, de o o mic─â paz─â militar─â pentru a trece drumul de la Yanbu c─âtre Medina,├«n timp ce ruta C─âii Ferate Mecca-Medina era deseori, ├«nchis─â de beduini, care cereau o anumit─â tax─â pentru a-╚Ťi permite trecerea acesteia, ho╚Ťia la drumul mare precum ╚Öi crimele fiind infrac╚Ťiuni mai mult dec├ót obi╚Önuite pe aceste drumuri.

Un al treilea ╚Öi ultim moment semnificativ din istoria modern─â al acestui vilayet din Imperiului Otoman este finalizarea de c─âtre otomani a C─âii Ferate Hejaz, ce lega Damascul de Medina, ├«ns─â aceasta va fi serios avariat─â ├«n timpul Primului R─âzboi Mondial(de ac╚Ťiunea lui Lawrence al Arabiei, liderul Legiunii Arabe ce va lupta ├«mpotriva otomanilor ,ce o va bombarda ├«n aprilie 1917). ├Än iunie 1916, ├«n urma Coresponden╚Ťei dintre Sir Henry McMahon, ├Änaltul Comisar al Armatei Britanice din Egipt ╚Öi Hussein Ibn Ali, Shariff-ul Mecc─âi, izbucne╚Öte Revolta Arab─â, fapt ce marcheaz─â ruptura total─â a acestei regiuni fa╚Ť─â de st─âp├ónirea otoman─â ce rezistase timp de 5 secole.Totodat─â, cu aceast─â ocazie, Hussein se declar─â Rege al Hejazului.

