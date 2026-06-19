Misterul epavei din secolul al XVII-lea, care conținea 400 de monede de aur, rezolvat în sfârșit după 30 de ani

Identitatea unei epave vechi de secole, găsită în largul coastei sudice a Angliei și care conținea 400 de monede de aur, a fost în cele din urmă descoperită: este vorba despre nava comercială olandeză „Dom van Keulen”, care a plecat din Maroc către Țările de Jos în toamna anului 1633.

O nouă carte identifică această epavă misterioasă pe care, timp de aproape 30 de ani, o echipă de scafandri și cercetători de la British Museum, Universitatea Bournemouth și South West Maritime Archaeology Group au încercat să o identifice. Cartea, intitulată „From Morocco to the Coast of England: The Story of the Dom van Keulen and its Remarkable Cargo” (Din Maroc spre coasta Angliei: Povestea navei Dom van Keulen și a remarcabilei sale încărcături), dezvăluie că nava olandeză s-a confruntat cu condiții meteorologice nefavorabile, informează un comunicat al Universității Bournemouth.

Istoricul Ian Friel, care a contribuit la identificarea navei, a descoperit documente în Arhivele Naționale referitoare la călătoria acesteia din Maroc către Țările de Jos, în timpul căreia echipajul „s-a confruntat cu furtuni puternice și vreme extrem de agitată”. Nava a început să ia apă și s-a scufundat în apropierea orașului de coastă Salcombe, din comitatul Devon, pe coasta sudică a Angliei. Toți membrii echipajului au supraviețuit.

Dave Parham, profesor de arheologie maritimă la Universitatea Bournemouth și coeditor al cărții împreună cu Venetia Porter, fost curator principal pentru arta islamică și arta contemporană din Orientul Mijlociu la British Museum, a colaborat cu South West Maritime Archaeology Group pentru a afla mai multe despre încărcătură și despre navă după descoperirea acesteia în 1995.

„Printre mărfurile transportate se aflau 150 de saci cu gumă arabică, 64 de saci cu salpetru, 320 de piei de capră și 9.000 de ducați barbari, monede marocane din aur. Se crede că cea mai mare parte a încărcăturii a fost recuperată la momentul respectiv, însă peste 400 de monede au rămas pe fundul mării până când au fost descoperite de Grupul de Arheologie Maritimă din Sud-Vest în 1995”, a a declarat Dave Parham, în comunicatul citat.

„Acest lucru oferă un context important pentru înțelegerea bogăției și arhitecturii șerifilor saadieni, a comerțului cu aur african și constituie o dovadă materială a prosperului comerț maritim din secolul al XVII-lea care lega Marocul, Țările de Jos și Marea Britanie”, a continuat Parham.

Cele 400 de monede, împreună cu alte artefacte recuperate din epavă, sunt expuse la British Museum. Acestea provin de pe Coasta Berberă, regiune recunoscută astăzi ca parte a Marocului.

În secolele al XVI-lea și al XVII-lea, negustorii olandezi desfășurau un comerț activ, schimbând produse manufacturate pentru aur pur din Africa de Vest, extrem de apreciat. În acea perioadă, olandezii dețineau o industrie maritimă foarte dezvoltată și un imperiu comercial cu acoperire globală. Multe dintre monedele de aur străine importate erau topite pentru a produce propriile monede olandeze din aur, care au devenit una dintre cele mai acceptate valute comerciale din lume.

Se cunosc foarte puține detalii despre aspectul sau dimensiunile navei Dom van Keulen și nu există picturi cunoscute care să o reprezinte. Profesorul Parham afirmă că epava are aproximativ 30 de metri lungime. Acesta se află la o adâncime de aproximativ 18 metri și include tunuri, ancore și alte obiecte mici din încărcătură.

Printre alte obiecte recuperate din epavă și aflate acum în proprietatea Muzeului Britanic se numără un bol și o lingură din cositor, bijuterii din aur, o greutate de sondaj în formă de pește, un sigiliu-tip ștampilă, ceramică și o pepită de aur de dimensiunea unui deget.

„Descoperirea aurului african pe fundul mării, în largul coastei Devonului, a fost extraordinară și a ridicat numeroase întrebări despre cum a ajuns acolo. Găsirea răspunsurilor a necesitat colaborarea unei echipe de experți. Acum poate fi spusă povestea unei nave olandeze care transporta aur nord-african și care a naufragiat în largul coastei Angliei, transformând această descoperire într-una de importanță internațională. Ea ne amintește cât de multe lucruri rămân încă de descoperit sub mările noastre”, a declarat Jeremy D. Hill, șeful departamentului de cercetare al British Museum.

Cartea oferă o prezentare detaliată a descoperirii și a procesului de recuperare a epavei. De asemenea, ea include o istorie culturală a șerifilor saadieni, o dinastie arabă care conducea Marocul în perioada în care echipajul navei făcea comerț cu aceștia.

Foto sus: Monede de aur și bijuterii recuperate de pe epava navei Dom van Keulen (© British Museum)

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