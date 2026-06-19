Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Monede de aur și bijuterii recuperate de pe epava navei Dom van Keulen (© British Museum)

Misterul epavei din secolul al XVII-lea, care conținea 400 de monede de aur, rezolvat în sfârșit după 30 de ani

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 19 iunie 2026

Identitatea unei epave vechi de secole, găsită în largul coastei sudice a Angliei și care conținea 400 de monede de aur, a fost în cele din urmă descoperită: este vorba despre nava comercială olandeză „Dom van Keulen”, care a plecat din Maroc către Țările de Jos în toamna anului 1633.

O nouă carte identifică această epavă misterioasă pe care, timp de aproape 30 de ani, o echipă de scafandri și cercetători de la British Museum, Universitatea Bournemouth și South West Maritime Archaeology Group au încercat să o identifice. Cartea, intitulată „From Morocco to the Coast of England: The Story of the Dom van Keulen and its Remarkable Cargo” (Din Maroc spre coasta Angliei: Povestea navei Dom van Keulen și a remarcabilei sale încărcături), dezvăluie că nava olandeză s-a confruntat cu condiții meteorologice nefavorabile, informează un comunicat al Universității Bournemouth.

Istoricul Ian Friel, care a contribuit la identificarea navei, a descoperit documente în Arhivele Naționale referitoare la călătoria acesteia din Maroc către Țările de Jos, în timpul căreia echipajul „s-a confruntat cu furtuni puternice și vreme extrem de agitată”. Nava a început să ia apă și s-a scufundat în apropierea orașului de coastă Salcombe, din comitatul Devon, pe coasta sudică a Angliei. Toți membrii echipajului au supraviețuit.

Dave Parham, profesor de arheologie maritimă la Universitatea Bournemouth și coeditor al cărții împreună cu Venetia Porter, fost curator principal pentru arta islamică și arta contemporană din Orientul Mijlociu la British Museum, a colaborat cu South West Maritime Archaeology Group pentru a afla mai multe despre încărcătură și despre navă după descoperirea acesteia în 1995.

Un scafandru deasupra locului epavei (© South West Maritime Archaeology Group)
Un scafandru deasupra locului epavei (© South West Maritime Archaeology Group)

„Printre mărfurile transportate se aflau 150 de saci cu gumă arabică, 64 de saci cu salpetru, 320 de piei de capră și 9.000 de ducați barbari, monede marocane din aur. Se crede că cea mai mare parte a încărcăturii a fost recuperată la momentul respectiv, însă peste 400 de monede au rămas pe fundul mării până când au fost descoperite de Grupul de Arheologie Maritimă din Sud-Vest în 1995”, a a declarat Dave Parham, în comunicatul citat.

„Acest lucru oferă un context important pentru înțelegerea bogăției și arhitecturii șerifilor saadieni, a comerțului cu aur african și constituie o dovadă materială a prosperului comerț maritim din secolul al XVII-lea care lega Marocul, Țările de Jos și Marea Britanie”, a continuat Parham.

Cele 400 de monede, împreună cu alte artefacte recuperate din epavă, sunt expuse la British Museum. Acestea provin de pe Coasta Berberă, regiune recunoscută astăzi ca parte a Marocului.

În secolele al XVI-lea și al XVII-lea, negustorii olandezi desfășurau un comerț activ, schimbând produse manufacturate pentru aur pur din Africa de Vest, extrem de apreciat. În acea perioadă, olandezii dețineau o industrie maritimă foarte dezvoltată și un imperiu comercial cu acoperire globală. Multe dintre monedele de aur străine importate erau topite pentru a produce propriile monede olandeze din aur, care au devenit una dintre cele mai acceptate valute comerciale din lume.

Se cunosc foarte puține detalii despre aspectul sau dimensiunile navei Dom van Keulen și nu există picturi cunoscute care să o reprezinte. Profesorul Parham afirmă că epava are aproximativ 30 de metri lungime. Acesta se află la o adâncime de aproximativ 18 metri și include tunuri, ancore și alte obiecte mici din încărcătură.

Obiecte recuperate de pe epava navei Dom van Keulen (© British Museum)
Obiecte recuperate de pe epava navei Dom van Keulen (© British Museum)

Printre alte obiecte recuperate din epavă și aflate acum în proprietatea Muzeului Britanic se numără un bol și o lingură din cositor, bijuterii din aur, o greutate de sondaj în formă de pește, un sigiliu-tip ștampilă, ceramică și o pepită de aur de dimensiunea unui deget.

„Descoperirea aurului african pe fundul mării, în largul coastei Devonului, a fost extraordinară și a ridicat numeroase întrebări despre cum a ajuns acolo. Găsirea răspunsurilor a necesitat colaborarea unei echipe de experți. Acum poate fi spusă povestea unei nave olandeze care transporta aur nord-african și care a naufragiat în largul coastei Angliei, transformând această descoperire într-una de importanță internațională. Ea ne amintește cât de multe lucruri rămân încă de descoperit sub mările noastre”, a declarat Jeremy D. Hill, șeful departamentului de cercetare al British Museum.

Cartea oferă o prezentare detaliată a descoperirii și a procesului de recuperare a epavei. De asemenea, ea include o istorie culturală a șerifilor saadieni, o dinastie arabă care conducea Marocul în perioada în care echipajul navei făcea comerț cu aceștia.

Foto sus: Monede de aur și bijuterii recuperate de pe epava navei Dom van Keulen (© British Museum)

Mai multe pentru tine...
Prova a epavei Ilovik-Paržine 1. În prim plan se vede încărcătura de bușteni și amfore (© Adriboats / L. Damelet, CNRS/CCJ)
O epavă romană veche de 2.200 de ani dezvăluie modul în erau erau construite și reparate navele antice
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., descoperită în apele Mării Ionice (© Soprintendenza ABAP per la città di Reggio Calabria e Vibo Valentia)
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., cu peste 300 de amfore, descoperită în apele Mării Ionice
Porțelan chinezesc în noroiul de pe fundul mării (© Espen Saastad; Norsk Maritimt Museum)
„Epava Porțelanului” – o descoperire excepțională, la o adâncime de 600 de metri, în largul coastelor Norvegiei
Vârf de lance din fier, descoperit la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
📁 Antichitate
Un vârf de lance din prima epocă a fierului, descoperit de arheologi la Băicoi
A treia săptămână a cercetărilor în situl arheologic de la Glina-Bălăceanca (© Muzeul Municipiului București)
📁 Muzeele României
„Preistoria de la porțile de sud-est ale Bucureștiului”: Continuarea cercetărilor arheologice în situl Glina-Bălăceanca
Zona de studiu Middle Awash, Riftul Afar din Etiopia, cu sedimente expuse orizontal în prim-plan, conținând mii de fosile și artefacte din perioada Paleoliticului Mijlociu (© Tim White)
📁 Preistorie
Viața și moartea în urmă cu 100.000 de ani: Cum trăiau oamenii înainte de a părăsi Africa?
Sarcofag roman descoperit intact și sigilat (© Muzeji i galerije Konavala)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Sarcofag roman descoperit intact și sigilat, în poziția sa originală / FOTO
Pieptene antic din corn de cerb, descoperit în județul Neamț (©Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist)
📁 Antichitate
Un pieptene antic din corn de cerb, descoperit în Neamț, pe traseul viitoarei autostrăzi A7
Fațada vestică a Partenonului, restaurată (© Facebook / Υπουργείο Πολιτισμού)
📁 Patrimoniu
Fațada vestică a Partenonului, restaurată: „Cum nu am mai văzut-o de două secole”
Două stâlpi preistorici de la Stonehenge erau aliniați cu solstițiile de vară și de iarnă și par să fi fost un centru pentru ceremonii religioase. Reconstituire artistică (© Marijane Porter, Wessex Archaeology)
📁 Preistorie
Un „prototip” al Stonehenge-ului, vechi de 5.000 de ani, descoperit lângă faimosul monument preistoric
Restaurarea pardoselii Sălii Cavalerilor din Castelul Corvinilor (© Primăria Hunedoara)
📁 Patrimoniu
Cum arată Sala Cavalerilor din Castelul Corvinilor după restaurarea pardoselii / FOTO
Rinocerul cu nas îngust, Stephanorhinus hemitoechus, era comun în Europa de Vest înainte de a dispărea acum aproximativ 40.000 de ani (© DiBgd / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)
📁 Preistorie
Neanderthalienii au folosit unelte surprinzătoare: dinții de rinocer