„Epava Porțelanului” – o descoperire excepțională, la o adâncime de 600 de metri, în largul coastelor Norvegiei

Arheologii de la Muzeul Maritim Norvegian au descoperit o epavă, la o adâncime de 600 de metri, care conține o cantitate uriașă de porțelan chinezesc din secolul al XVIII-lea. De asemenea, pe nava scufundată au mai fost descoperite fragmente de candelabre luxoase și pahare elegante cu picior.

„Găsim adesea încărcături și mărfuri, dar de obicei sunt sparte sau acoperite de depuneri marine. Aici, farfurii întregi zăceau stivuite pe fundul mării”, a declarat Sven Ahrens, director de cercetare la Muzeul Maritim Norvegian, conform Science in Norway.

Până în prezent, 40 de obiecte de pe această epavă au fost recuperate de la adâncimea de 600 de metri.

„Aceste descoperiri nu sunt doar frumoase, impresionante din punct de vedere estetic și valoroase. Ele vor juca și un rol important în îmbunătățirea înțelegerii noastre asupra istoriei economice”, a explicat arheologul marin Ivar Aarrestad.

„Este aproape un miracol tehnologic. Faptul că a fost găsită, că condițiile de conservare sunt atât de excepționale acolo jos și că, în ciuda adâncimii extreme, încă putem face ceva cu ea”, spune Aarrestad.

Epava, pe care arheologii au numit-o „Epava Porțelanului”, se află în apele deschise din largul coastei Norvegiei, în Skagerrak.

„Nicio investigație arheologică din Europa de Nord nu a fost realizată vreodată la o asemenea adâncime și în condiții de ocean deschis”, spune Frode Kvalø, arheolog maritim la Muzeul Maritim Norvegian și conducătorul proiectului „Epava Porțelanului”.

Până acum, epava a fost explorată cu ajutorul unui vehicul subacvatic operat de la distanță (ROV). Drona este coborâtă în apă de pe o navă cu ajutorul unei macarale, iar arheologii aflați la bord controlează întreaga operațiune. Activitatea depinde complet de condițiile meteorologice; chiar și valuri mici pot perturba lucrările.

În jurul sărbătorilor de Paște din acest an, ROV-ul a fost trimis pentru a filma epava. Imaginile au permis cercetătorilor să creeze un model 3D detaliat și să cartografieze poziția navei și a încărcăturii sale.

În luna mai, arheologii au folosit un braț robotic echipat cu ventuze special concepute, produse în Franța în iarna trecută, pentru a recupera aproximativ 40 de obiecte. Cele mai multe erau din porțelan chinezesc și erau intacte.

O navă încărcată cu bunuri de lux

„Din perspectivă culturală și istorică, acest lucru este foarte special pentru noi, aici, în nord”, spune Kvalø.

Secolul al XVIII-lea a marcat apariția economiei moderne de piață și a culturii consumului. Potrivit lui Kvalø, în această perioadă au avut loc schimbări majore în comerț și în varietatea mărfurilor disponibile.

Au fost descoperite numeroase epave din secolul al XVIII-lea în largul coastelor Norvegiei, însă majoritatea transportau un singur tip de marfă, precum lemn, fier sau pește.

„Epava Porțelanului este prima epavă pe care am găsit-o care demonstrează amploarea activității comerciale interregionale din Europa de Nord în secolul al XVIII-lea. Vom obține o perspectivă foarte detaliată asupra modului în care funcționau sistemele comerciale din Europa de Nord în acea perioadă”, spune Kvalø.

Când Kvalø a văzut pentru prima dată imaginile de pe fundul mării, componentele din sticlă ale candelabrelor au fost cele care i-au atras atenția.

„Sunt extraordinare, adevărate exemple de măiestrie europeană de înalt nivel”, spune el.

Cu ajutorul brațului robotic al dronei subacvatice, arheologii au deschis și o ladă deteriorată pentru a confirma că aceasta conținea porțelan. Dar nu era așa.

„În interior se afla o cutie cu mai multe compartimente care conțineau diverse substanțe. Ar putea fi ceai, cafea, cacao, poate medicamente. Încă nu știm”, spune el.

Pe navă se află încă multe lăzi nedeschise, iar arheologii nu au nicio idee ce conțin.

Condiții excepționale de conservare

Nava și încărcătura sa sunt, de asemenea, remarcabil de bine conservate. O parte din explicație este că, la o asemenea adâncime, condițiile de conservare sunt extrem de favorabile. În plus, epava a evitat în mare măsură unul dintre factorii care creează condiții precare pe fundul mării: pescuitul cu traulere.

„Pescuitul cu traulere este adesea foarte distructiv pentru epave. Epava Porțelanului a fost lovită de câteva ori, dar pagubele par limitate”, spune Kvalø.

Nava trebuie să se fi scufundat foarte repede și aproape vertical, deoarece stă pe fundul mării aproape în aceeași poziție în care plutea la suprafață. Din acest motiv, cea mai mare parte a încărcăturii se află încă în locul unde fusese inițial depozitată.

„Ne așteptăm să aflăm mai multe despre modul în care erau încărcate navele în acea perioadă. Știm foarte puține despre acest lucru, deoarece descoperirile de acest tip sunt de obicei foarte fragmentare”, spune el.

De unde provenea nava? Încotro se îndrepta?

Arheologii cred că porțelanul chinezesc era încă în ambalajele sale originale din China sau Indonezia, deoarece în lăzi au fost găsite paie de orez. Însă nava nu ajunsese ea însăși în China pentru a colecta aceste mărfuri.

Cercetătorii cred că era o galiotă, o mică navă de marfă care opera în principal în Europa de Nord. Porțelanul trebuie să fi provenit dintr-un loc unde astfel de bunuri erau licitate, precum Göteborg, Copenhaga sau Amsterdam.

Unul dintre obiectele recuperate este o cărămidă din cambuză, magazia de provizii a navei. Cărămida purta marca producătorului, ceea ce le-a permis arheologilor să îi urmărească originea până la Lübeck, în Germania.

„O navă poate înlocui părți ale cambuzei pe parcursul vieții sale și pot fi necesare reparații. Așadar, singurul lucru pe care îl putem spune cu certitudine este că nava s-a aflat la un moment dat în Lübeck”, spune Kvalø.

La acea vreme, toate navele comerciale erau obligate să plătească o taxă Danemarcei – Taxele de Sund – atunci când treceau între Helsingør și Helsingborg. Evidențele tuturor acestor plăți au fost digitalizate, iar un istoric maritim cercetează acum arhivele în speranța că Epava Porțelanului poate fi identificată.

Până acum au fost recuperate doar aproximativ 40 de obiecte, însă mii de alte artefacte se află încă la locul epavei. Printre acestea se numără panouri decorative de sobă, care ar putea oferi indicii despre originea navei, precum și figurine fine din porțelan.

„Recuperarea obiectelor pe care le-am adus deja la suprafață a necesitat un efort enorm. Nimeni nu a mai făcut acest lucru în regiunea nordică”, spune Ahrens.

Ahrens și Kvalø speră să primească posibilitatea de a recupera și mai multe obiecte de pe navă. Ceea ce urmăresc arheologii marini nu este doar recuperarea obiectelor din Epava Porțelanului, ci realizarea unei excavări arheologice complete la o adâncime de 600 de metri.

Foto sus: Porțelan chinezesc în noroiul de pe fundul mării (© Espen Saastad; Norsk Maritimt Museum)

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