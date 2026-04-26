O epavă romană veche de 2.200 de ani dezvăluie modul în erau erau construite și reparate navele antice

Încă de când oamenii au început să întreprindă călătorii pe mare, a fost necesar să se asigure că navele erau impermeabile, rezistente la apa sărată și capabile să facă față microorganismelor sau viețuitoarelor marine. Până la mijlocul secolului al XX-lea, însă, studiul materialelor non-lemnoase utilizate la construcția navelor a fost neglijat. Chiar și astăzi, s-a lucrat foarte puțin asupra materialelor folosite pentru impermeabilizare.

Acum, într-un nou studiu publicat în Frontiers in Materials, cercetători din Franța și Croația au analizat stratul protector al epavei unei nave din Republica Romană, Ilovik–Paržine 1, care s-a scufundat în urmă cu aproximativ 2.200 de ani, în largul coastei Croației de astăzi, relatează Phys.org.

„În arheologie, se acordă puțină atenție materialelor organice de impermeabilizare. Totuși, acestea sunt esențiale pentru navigația pe mare sau pe râuri și reprezintă mărturii autentice ale tehnologiilor navale din trecut”, a declarat autoarea principală, dr. Armelle Charrié, de la Laboratorul de Spectrometrie de Masă a Interacțiunilor și Sistemelor din Strasbourg.

„Studiind straturile de acoperire, am descoperit două tipuri diferite pe această navă: unul realizat din gudron de pin, numit și smoală, și altul dintr-un amestec de gudron de pin și ceară de albine. Analiza polenului din stratul de acoperire a făcut posibilă identificarea taxonilor vegetali prezenți în mediul imediat în timpul construcției sau reparațiilor navei”, precizează dr. Charrié.

Rășină și ceară

Epava a fost descoperită în 2016, iar de atunci nava și încărcătura sa au fost examinate de mai multe ori. Studiul actual este însă primul care combină analizele de polen și moleculare pentru a caracteriza stratul de acoperire al navei și vegetația existentă în timpul producerii și aplicării acestuia pe corpul navei.

Lucrarea reprezintă o colaborare între Departamentul de Arheologie Subacvatică al Institutului Croat pentru Conservare și programul „ADRIBOATS” al Centrului Camille Jullian de la Universitatea Aix-Marseille din Franța.

„Unele regiuni din zona Adriaticii au caracteristici particulare care au determinat populațiile locale să dezvolte stiluri specifice de construcție navală. Doar studii precum al nostru oferă o imagine de ansamblu asupra acestor tradiții, care reflectă un know-how autentic și o diversitate de practici”, a spus dr. Charrié.

Pentru a examina straturile de acoperire, cercetătorii au realizat analize structurale, moleculare și de polen folosind tehnici capabile să identifice și să cuantifice componente necunoscute dintr-un amestec organic, cum ar fi spectrometria de masă.

Folosind 10 probe de acoperire, echipa a identificat originea biologică a substanțelor naturale utilizate pentru protecția navei prin analiză moleculară. Această analiză de „amprentă moleculară” a evidențiat molecule caracteristice pinilor, indicând că principalul component al tuturor probelor era rășina de conifere încălzită sau gudronul de conifere, numit și smoală.

Totuși, o probă a arătat că o parte a stratului de acoperire era realizată dintr-o compoziție diferită de materiale, și anume ceară de albine și gudron. Acest amestec - cunoscut de constructorii de nave greci sub numele de zopissa - îmbunătățește flexibilitatea adezivului și este mai ușor de aplicat atunci când este încălzit.

Capturat în smoală

Smoala este în mod natural adezivă și poate captura și conserva polen din peisajele înconjurătoare. Analizarea acestor urme și a abundenței lor relative le-a permis cercetătorilor să restrângă zonele posibile în care smoala ar fi putut fi produsă și reaplicată în timpul reparațiilor.

Polenul din probele de acoperire ale navei Ilovik–Paržine 1 a reflectat o mare diversitate de medii. Peisajele identificate includ cele caracteristice coastelor și văilor mediteraneene și adriatice, cu păduri de stejar verde și pin, precum și matorral - un tip de vegetație mediteraneană de arbuști - unde cresc măslini și aluni.

Prezența arinului și a frasinului indică vegetație specifică zonelor apropiate de râuri și țărmuri, care pot fi întâlnite atât pe coastă, cât și în interiorul apropiat. Bradul și fagul au fost de asemenea prezente în proporții mici. Această vegetație este specifică regiunilor montane și este caracteristică zonelor de coastă nord-estice ale Mării Adriatice, unde lanțurile muntoase din Istria și Dalmația nu sunt departe.

Descoperirile cercetătorilor au indicat, de asemenea, că nava a trecut probabil prin patru până la cinci etape distincte de aplicare a straturilor de acoperire. Pupa și partea centrală a navei erau acoperite cu același strat, în timp ce trei aplicări din zona provei erau diferite între ele. Acest lucru ar putea indica faptul că nava a fost reparată succesiv folosind materiale provenite din diverse locații din întreaga Mediterană.

Cercetări anterioare asupra balastului navei au identificat Brundisium - astăzi Brindisi - pe coasta de sud-est a Italiei, drept locul de construcție al navei. Analiza polenului sugerează, de asemenea, că unele dintre straturile de acoperire au fost aplicate în apropierea acestui loc. Alte straturi, însă, ar fi putut fi aplicate pe coasta nord-estică a Adriaticii, unde a fost descoperită epava.

„Deși pare evident că navele care parcurg distanțe lungi au nevoie de reparații, nu este deloc ușor de demonstrat acest lucru. Polenul s-a dovedit foarte util în identificarea diferitelor straturi de acoperire acolo unde profilele moleculare erau identice”, a concluzionat dr. Charrié.

Foto sus: Prova a epavei Ilovik–Paržine 1. În prim plan se vede încărcătura de bușteni și amfore (© Adriboats / L. Damelet, CNRS/CCJ)

Mai multe pentru tine...