Nava daneză Dannebrogen, în flăcări în timpul bătăliei navale din Golful Køge. Pictură de Carl Neumann (© Wikimedia Commons)

Epava unei nave scufundate de amiralul Horatio Nelson, descoperită în portul Copenhaga

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 4 aprilie 2026

Fragmente din nava amiral daneză Dannebroge au fost descoperite pe fundul portului Copenhaga. Nava de război, lungă de aproximativ 48 de metri, era comandată Olfert Fischer și a fost scufundată de amiralul Horatio Nelson în timpul bătăliei navale din Golful Køge (Bătălia de la Copenhaga).

Marina daneză formase o blocadă în afara portului Copenhaga atunci când a fost atacată de marina britanică. Ghiulele au lovit puntea superioară a navei Dannebroge, iar bombardamentul a provocat un incendiu, nava explodând în cele din urmă. Morten Johansen de la Muzeul Navelor Vikinge și colegii săi au recuperat de pe fundul portului două tunuri, uniforme, însemne, pantofi, sticle și o mandibulă umană, relatează publicația britanică The Guardian.

De asemenea, arheologii danezi au stabilit că părțile din lemn ale navei recuperate corespund desenelor istorice ale navei Dannebroge, iar datarea dendrocronologică a lemnului se potrivește cu anul în care nava a fost construită.

„[Era] un coșmar să fii la bordul uneia dintre aceste nave. Când o ghiulea lovește o navă, nu ghiuleaua produce cele mai mari daune echipajului, ci așchiile de lemn care zboară peste tot, foarte asemănătoare cu fragmentele de grenadă”, a explicat Johansen.

Nouăsprezece membri ai echipajului navei Dannebroge nu au fost niciodată găsiți, în timp ce mii de oameni au fost uciși în timpul bătăliei.

