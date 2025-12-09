Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Foto: © x.com / Ministry of Tourism and Antiquities

Epava unei ambarcațiuni antice, descoperită în portul din Alexandria

📁 Egiptul Antic
Autor: Redacția
🗓️ 9 decembrie 2025

Scafandrii arheologi au descoperit epava unei ambarcațiuni de agrement cu o vechime de aproximativ 2.000 de ani în portul din Alexandria, capitala antică a Egiptului în perioada elenistică, a anunțat Institutul European de Arheologie Subacvatică (IEASM).

Carena acestei ambarcațiuni, cu o lungime de peste 35 de metri și o lățime de aproximativ șapte metri, zăcea în adâncurile portului de pe insula regală Antirhodos, în prezent scufundată, potrivit unui comunicat al institutului cu sediul în Alexandria, informează Agerpres.

„Desene în greacă, găsite pe grinda centrală a chilei, pot fi datate în prima jumătate a secolului I. Acest lucru întărește ipoteza potrivit căreia nava a fost construită în Alexandria”, într-o perioadă în care insula regală încă adăpostea un palat și un templu dedicat zeiței egiptene Isis, potrivit aceleiași surse.




Această ambarcațiune, o „thalamegos”, „ar fi avut o cabină decorată luxos și pare să fi fost propulsată exclusiv cu rame”, potrivit comunicatului.

Institutul menționează că „cele mai faimoase dintre aceste barje de agrement au fost giganticele palate plutitoare ale Ptolemeilor”, o dinastie elenistică. Cleopatra a folosit una dintre acestea pentru a-i arăta lui Iulius Cezar curiozitățile Egiptului, în primăvara anului 47 î.Hr., notează instituția.




Cercetările viitoare asupra carenei ambarcațiunii „promit să fie o călătorie fascinantă în viața, religia, luxul și plăcerile de care se bucurau pe căile navigabile ale Egiptului roman antic”, potrivit institutului.

