Hieroglife vechi de 1.400 de ani dezvăluie numele unei puternice regine mayașe

Experții în limba mayașă au descifrat numele unei regine necunoscute anterior, gravat pe o inscripție de piatră descoperită anul trecut.

Cunoscută sub numele de Ix Ch'ak Ch'een, regina a domnit în Cobá, sau „orașul apelor agitate”, aflat în Peninsula Yucatán din Mexic, potrivit unei declarații traduse a Institutului Național de Antropologie și Istorie din Mexic (INAH).

Cobá a fost un important centru urban al lumii mayașe, locuit din jurul anului 350 î.Hr. până în secolul al XIV-lea. Orașul avea un nucleu format din case ale elitei construite în jurul a patru lacuri, alături de mii de locuințe, numeroase drumuri pavate din piatră albă și mai multe piramide, relatează Live Science.

În anul 2024, arheologii din cadrul INAH au descoperit un amplu text hieroglific sculptat pe o scară de piatră din Cobá, pe care au numit-o Piatra de Fundație, potrivit publicației The Yucatan Times. Eroziunea deteriorase grav această Piatră de Fundație, făcând dificilă traducerea celor 123 de panouri cu hieroglife. Totuși, alte descoperiri (inclusiv 23 de coloane de piatră inscripționate) au oferit indicii care i-au ajutat pe experți să interpreteze textele.

Experții în texte mayașe antice David Stuart de la Universitatea Texas din Austin și Octavio Esparza Olguín de la Universitatea Națională Autonomă din Mexic au reușit recent să asocieze un panou de pe Piatra de Fundație din Cobá cu două coloane de piatră inscripționate descoperite în același sit, realizând că toate se referă la aceeași persoană: Ix Ch'ak Ch'een.

Deși Piatra de Fundație menționează încoronarea lui Ix Ch'ak Ch'een, datele exacte ale domniei sale nu sunt clare. Totuși, numele reginei apare asociat cu proiecte de construcție, printre care un teren de joc cu mingea, a cărui realizare este datată în jurul datei 9.7.0.0.0 din calendarul mayaș, adică 8 decembrie 573.

Se crede că Ix Ch'ak Ch'een a fost o regină deosebit de puternică, deoarece cercetătorii au legat-o de Testigo Cielo, un conducător al regatului Kaan, un important centru politic și militar al civilizației mayașe, renumit pentru „regii șerpi”.

Conducătoarele de sex feminin erau rare în lumea mayașă, fiind cunoscute doar câteva zeci, în comparație cu sute de regi, însă în perioada Clasică Târzie (550–830), femei proeminente, precum „Regina Roșie”, au ajuns la putere. Regina Roșie a condus orașul mayaș Palenque la mijlocul secolului al VII-lea.

