Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Peșteră din Peninsula Yucatán (© Pixabay)

O peșteră din Mexic ar putea lămuri misterul declinului civilizației Maya

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 18 august 2025

Analiza unei stalagmite dintr-o peșteră mexicană aduce dovezi ale unei secete care a contribuit la declinul civilizației Maya, în urmă cu 1.000 de ani.

O stalagmită aflată adânc într-o peșteră din Peninsula Yucatán arată că mai multe episoade de secetă (inclusiv unul care a durat 13 ani) ar fi putut contribui la declinul civilizației Maya în acea regiune, informează Live Science.

Studiind formațiunea minerală, cercetătorii au reușit să contureze o imagine detaliată a precipitațiilor în funcție de sezon, ceea ce le-a permis oamenilor de știință să compare îndeaproape înregistrările climatice cu dovezile arheologice ale instabilității, potrivit unui studiu publicat în revista „Science Advances”.

Deși cauza declinului civilizației Maya în Peninsula Yucatán rămâne incertă, mulți oameni de știință consideră că secetele au jucat un rol major. Studii anterioare au adus dovezi că în sudul Mexicului au avut loc secete care au durat ani întregi, în secolele IX și X. Populațiile Maya din regiune au intrat în declin în acea perioadă, în timp ce altele au prosperat mai la nord, unde climatul era mai uscat, arată studiul.

„Această perioadă din istoria Maya a fost un subiect de fascinație de secole întregi,” a declarat Daniel H. James, coautor al studiului.

„Au existat mai multe teorii cu privire la cauzele colapsului, precum schimbările rutelor comerciale, războiul sau secetele severe, pe baza dovezilor arheologice lăsate în urmă de civilizația Maya. Însă, în ultimele decenii, am început să învățăm tot mai multe despre ce s-a întâmplat cu adevărat cu civilizația Maya și de ce, prin combinarea datelor arheologice cu dovezi climatice cuantificabile”, a adăugat James.

Pentru a înțelege mai bine tiparele de precipitații din acea perioadă, James și colegii săi au studiat straturile anuale de creștere ale unei stalagmite dintr-o peșteră de lângă Tecoh, o localitate din Yucatán. Asemeni inelelor unui copac, aceste straturi înregistrează informații despre cantitatea de apă primită de stalagmită din picăturile care se scurg de pe tavanul peșterii în fiecare an. Variațiile în compoziția chimică a fiecărui strat le-au oferit oamenilor de știință informații despre precipitațiile din sezonul ploios al fiecărui an, care durează din mai până în octombrie.

Foto sus: Peșteră din Peninsula Yucatán (© Arhivă Pixabay)

Mai multe pentru tine...
Civilizaţia Maya a avut un impact major asupra mediului jpeg
Civilizaţia Maya a avut un impact major asupra mediului
Mexico Coba Mayan Ruins Stela 4 Mayan Language 1440x954 jpg
Descoperire senzațională în jungla Mexicului - o istorie complet necunoscută a mayașilor
El Castillo Stitch 2008 Edit 1 jpg
Ce au dezvăluit ADN-urile antice descoperite în mormintele mayașe va schimba istoria acestei civilizații
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
Tezaurul descoperit în comuna Șoimuș (foto: Facebook / Mihai Gabriel Irimie)
📁 Patrimoniu
Recompensă de aproape 30.000 de lei în schimbul unui tezaur descoperit în Hunedoara
Portret Maruca Cantacuzino atelier F Mandy Casa de licitatii Historic(1) Enhanced SR jpeg
📁 Istorie Modernă Românească
Geniul și prinţesa
Obiectul din aur are doar 4 centimetri lungime și este modelat sub forma unui mic buton (© Facebook / Newcastle University)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Un obiect obiect rar din aur, descoperit de o studentă la arheologie
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954? png
📁 Istorie recentă
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954?
deschidere site iunie 283 png
Prințesa misterioasă, soția celui mai mare muzician român, în „Historia” de august
Cine erau şi cum trăiau vikingii, înfiorătorii stăpâni ai mărilor? jpeg
📁 Epoca vikingilor
Cine erau şi cum trăiau vikingii, înfiorătorii stăpâni ai mărilor?
Cercetare arheologică la fortificația Valul lui Traian de Jos (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Vestigii din perioada apogeului Imperiului Roman, descoperite în Republica Moldova
emperor nintokus tomb 1 webp
📁 Antichitate
Primele artefacte confirmate din mormântul împăratului Nintoku, din secolul al V-lea, găsite în Japonia