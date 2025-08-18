O peșteră din Mexic ar putea lămuri misterul declinului civilizației Maya

Analiza unei stalagmite dintr-o peșteră mexicană aduce dovezi ale unei secete care a contribuit la declinul civilizației Maya, în urmă cu 1.000 de ani.

O stalagmită aflată adânc într-o peșteră din Peninsula Yucatán arată că mai multe episoade de secetă (inclusiv unul care a durat 13 ani) ar fi putut contribui la declinul civilizației Maya în acea regiune, informează Live Science.

Studiind formațiunea minerală, cercetătorii au reușit să contureze o imagine detaliată a precipitațiilor în funcție de sezon, ceea ce le-a permis oamenilor de știință să compare îndeaproape înregistrările climatice cu dovezile arheologice ale instabilității, potrivit unui studiu publicat în revista „Science Advances”.

Deși cauza declinului civilizației Maya în Peninsula Yucatán rămâne incertă, mulți oameni de știință consideră că secetele au jucat un rol major. Studii anterioare au adus dovezi că în sudul Mexicului au avut loc secete care au durat ani întregi, în secolele IX și X. Populațiile Maya din regiune au intrat în declin în acea perioadă, în timp ce altele au prosperat mai la nord, unde climatul era mai uscat, arată studiul.

„Această perioadă din istoria Maya a fost un subiect de fascinație de secole întregi,” a declarat Daniel H. James, coautor al studiului.

„Au existat mai multe teorii cu privire la cauzele colapsului, precum schimbările rutelor comerciale, războiul sau secetele severe, pe baza dovezilor arheologice lăsate în urmă de civilizația Maya. Însă, în ultimele decenii, am început să învățăm tot mai multe despre ce s-a întâmplat cu adevărat cu civilizația Maya și de ce, prin combinarea datelor arheologice cu dovezi climatice cuantificabile”, a adăugat James.

Pentru a înțelege mai bine tiparele de precipitații din acea perioadă, James și colegii săi au studiat straturile anuale de creștere ale unei stalagmite dintr-o peșteră de lângă Tecoh, o localitate din Yucatán. Asemeni inelelor unui copac, aceste straturi înregistrează informații despre cantitatea de apă primită de stalagmită din picăturile care se scurg de pe tavanul peșterii în fiecare an. Variațiile în compoziția chimică a fiecărui strat le-au oferit oamenilor de știință informații despre precipitațiile din sezonul ploios al fiecărui an, care durează din mai până în octombrie.

Foto sus: Peșteră din Peninsula Yucatán (© Arhivă Pixabay)

