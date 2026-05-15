Cavalerul de pe Turnul Buzdugan a revenit la Castelul Corvinilor / VIDEO

Statuia cavalerului de pe Turnul Buzdugan a revenit la Castelul Corvinilor, după un amplu proces de restaurare, anunță Primăria Hunedoara.

Cavalerul va putea fi admirat de de aproape, vineri și sâmbătă, în curtea exterioară a Castelul Corvinilor, iar duminică va fi reamplasat pe Turnul Buzdugan.

„Cavalerul care îl înfățișează pe Iancu de Hunedoara se întoarce acasă, pe Turnul Buzdugan! Duminică, 17 mai 2026, de la ora 12.00, la Castelul Corvinilor din Hunedoara, statuia care îl înfățișează pe Iancu de Hunedoara va fi urcată la locul său, pe Turnul Buzdugan. Cavalerul care a vegheat Hunedoara din 23 noiembrie 1873 a fost coborât de pe Turnul Buzdugan, după 152 de ani, în data de 5 noiembrie 2025. Statuia a trecut printr-un proces de restaurare, iar săptămâna aceasta se întoarce acasă. Restaurarea statuii a fost realizată de către specialistul expert în metale Traian Postelnicu. Vineri şi sâmbătă (15 şi 16 mai 2026), statuia va fi expusă în Curtea Exterioară a Castelului Corvinilor”, precizează Primăria Hunedoara, pe pagina de Facebook a instituției.

Cavalerul de pe Turnul Buzdugan a revenit la Castelul Corvinilor

În luna decembrie 2025, timpul lucrărilor de restaurare, după demontarea Cavalerului de pe acoperișul Turnului Buzdugan, sub talpa sa a fost găsită o casetă metalică în care se afla un plic ce conținea două documente.

Pentru prima dată după 152 de ani, statuia care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara amplasată pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor a fost demontată de pe suport și coborâtă la sol. „Cavalerul în armură” urmează să fie restaurat și reamplasat pe aceeași poziție după ce-i va fi redată o înfățișare cât mai apropiată posibil de cea originală.

Ideea amplasării unui cavaler în armură pe Turnul Buzdugan i-a aparținut arhitectului Ferenc Schultz, decedat în 1870, iar aceasta s-a reușit a fi materializată doar în 1873 de către arhitectul Imre Steindl.

Statuia, un cavaler în armură completă care ține cu mâna dreaptă o suliță de a cărei hampă este prinsă o tăblie metalică ce are traforat anul 1873, îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara. Statuia, din bronz, are o înălțime de aproximativ 2,50 m și o greutate de cca. 200 de kg.

