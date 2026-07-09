Teleki, castelul bântuit de pe malul Mureșului

Satul Uioara de Sus, parte a orașului Ocna Mureș din județul Alba, păstrează ruinele unui alt castel înconjurat de mistere. Castelul Teleki a fost ridicat în secolul al XIX-lea pe ruinele unei fortificații medievale, construite pentru apărarea exploatărilor de sare din vecinătate. În Antichitate, zona era cunoscută sub numele de Salinae.

În trecut, Mureșul trecea mai aproape de castel, pe o albie veche, care a provocat de-a lungul timpului și probleme exploatărilor miniere. În iulie 1913, râul a rupt digul de apărare și a inundat complet mina de sare „Regele Ferdinand”. Pentru a preveni noi revărsări, administrația salinelor a construit în anii următori un dig lung de aproximativ 600 de metri sub castelul contelui Teleki, închizând vechea albie.

În secolul XX, castelul de pe dealul Uioara se înălța deasupra fostei mari Uzine de Produse Sodice Ocna Mureș (UPSOM), înființată de o companie belgiană în 1896 și închisă definitiv în 2010, după mai bine de un secol de activitate.

Castelul din Uioara, vechiul nume al orașului Ocna Mureș, a avut o soartă asemănătoare cu cea a castelului Nalați-Fay. După naționalizare, a fost folosit ca școală pentru pregătirea viitorilor muncitori ai combinatului chimic. Din anii ’90, a fost abandonat și a rămas prins într-un litigiu prelungit.

Mai multe legende au circulat pe seama lui, alimentate de imaginația localnicilor, dar și de întâmplări din trecut. Una dintre ele vorbește despre o fantomă care ar fi bântuit beciul castelului, unde erau păstrate butoaiele cu vin.

Potrivit legendei, în timpul războiului, mai mulți soldați sovietici ar fi intrat în pivniță, s-ar fi îmbătat și ar fi tras cu armele în butoaiele pline. Mii de litri de vin s-ar fi revărsat în subsol, iar soldații și-ar fi găsit sfârșitul acolo. Oamenii din sat au pus moartea lor pe seama fantomei din beci.

Alte povești despre castel au fost promovate de propaganda stalinistă de la începutul anilor ’50, care descria viața aristocraților în tonuri întunecate și acuza presupusele abuzuri ale foștilor proprietari.

„Din cele trei turnuri ale castelului său de la Uioara de Sus, contele Teleky Ádám urmărea cu binoclul cum trudesc țăranii lui pe moșiile de la Cistei, Vereșmort, Războieni și Uioara: 2.400 de hectare de pământ, păduri și vii. Și nu se putea mărita o fată din «împărăția» lui Teleky până nu era «vămuită» de stăpân. La Vereșmort, Războieni, Cistei și Uioara, dreptul medieval «al primei nopți» îl avea numai contele. În castelul desfrânatului de la Uioara de Sus funcționează astăzi școala profesională de ucenici și maiștri de pe lângă Uzinele de Produse Sodice din Ocna Mureșului, până nu demult proprietate belgiană”, informa ziarul „Scânteia”, în 1956.

În prezent, mai multe porțiuni din acoperișul castelului, dar și din podurile și zidurile sale sunt prăbușite, iar clădirea este în pericol de dărâmare.

Descoperă cele mai înfiorătoare castele din Transilvania pe adevarul.ro.

Mai multe pentru tine...