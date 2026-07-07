Fresca de pe Turnul Toboșarilor din Castelul Corvinilor, restaurată / FOTO

Lucrările de restaurare și conservare a frescei de pe Turnul Toboșarilor din Castelul Corvinilor au fost finalizate, readucând în atenția vizitatorilor un valoros fragment de pictură murală medievală.

Intervenția a permis conservarea și punerea în valoare a decorului original, alcătuit din motive geometrice în nuanțe de roșu și alb, specifice sfârșitului Evului Mediu, anunță Muzeul Castelul Corvinilor, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, un detaliu deosebit de interesant este faptul că o pictură murală foarte asemănătoare se păstrează la Castelul Orava din Slovacia, domeniu aflat în proprietatea regelui Matia Corvin și, ulterior, a fiului său, Ioan Corvin. Această asemănare evidențiază influențele artistice și decorative comune existente în domeniile Corvinilor și oferă o perspectivă valoroasă asupra unității stilistice din epocă.

Fiecare intervenție de restaurare înseamnă un nou pas în păstrarea autenticității Castelului Corvinilor și în valorificarea patrimoniului său excepțional, pentru ca istoria să poată fi admirată, înțeleasă și transmisă generațiilor viitoare.

→ Imaginea 1/4: Fresca de pe Turnul Toboșarilor a fost restaurată (© Muzeul Castelul Corvinilor)

Restaurarea frescei de pe Turnul Toboșarilor reprezintă doar unul dintre numeroasele obiective incluse în actualul proiect de restaurare a Castelului Corvinilor, proiect cu o valoare totală de 6,6 milioane de euro, derulat de Primăria Municipiului Hunedoara și cofinanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

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