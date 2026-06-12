Cum arată Sala Cavalerilor din Castelul Corvinilor după restaurarea pardoselii / FOTO

Restaurarea pardoselii Sălii Cavalerilor din Castelul Corvinilor se apropie de final. Primăria Hunedoara a publicat o serie de fotografii care ilustrează rezultatul procesului de restaurare.

Plăcile ceramice pentru Sala Cavalerilor au fost realizate de aceeași firmă din Ungaria care le-a fabricat și pe cele originale, amplasate în jurul anului 1890, relatează Primăria Hunedoara, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, anul trecut, administrația Castelului Corvinilor a reușit să identifice și să ia legătura cu fabrica Zsolnay din Pécs – Ungaria și încă de la primele discuții a rezultat faptul că aceasta poate realiza plăcile pentru paviment după aceleași metode folosite în urmă cu 130 de ani. De fapt, fiecare placă este unicat, deoarece este fabricată manual.

Restaurarea Sălii Cavalerilor a fost începută de Ferenc Schulz, în 1868, dar s-a finalizat abia după 1890, an în care arhitecții responsabili de lucrare, Antal Khuen și István Möller, au realizat planșele și desenele în baza cărora au fost fabricate plăcile ceramice folosite la pardosirea sălii.

→ Imaginea 1/37: Restaurarea pardoselii Sălii Cavalerilor din Castelul Corvinilor (© Primăria Hunedoara)

„Soluția găsită de conducerea de la Muzeul Castelul Corvinilor și de constructorul care se ocupă de lucrare este una excepțională! Rareori ai posibilitatea de a restaura un obiectiv dintr-un monument cu aceeași firmă, care oferă același produs, fabricat după aceleași metode ca în urmă cu 130 de ani. Cu toții cred că merită felicitările mele! După ce Sala Cavalerilor va fi gata 100%, va trebui să adoptăm o soluție eficientă pentru a proteja pavimentul. Vechea pardoseală a suferit deteriorări serioase mai ales în ultimele decenii, din cauză că pietrișul care exista în curtea interioară a Castelului era luat pe tălpile încălțămintei de către turiști și „adus” în sală, iar frecarea pietrișului cu plăcile de ceramică a dus la efectele negative vizibile în fotografiile de dinainte de restaurare. Acum problema s-a rezolvat parțial: curtea interioară a fost pavată cu piatră naturală și nu mai avem atât de mult pietriș pe care să-l purtăm în Sala Cavalerilor. Este, totuși nevoie și de o soluție de protecție suplimentară”, a explicat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu.

Refacerea pavimentului din Sala Cavalerilor reprezintă doar unul dintre multele obiective de intervenție ale actualului proiect de restaurare a Castelului Corvinilor, proiect în valoare totală de 6,6 milioane de euro derulat de Primăria municipiului Hunedoara, cofinanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

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