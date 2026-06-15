Alburnus Maior: în inima muntelui unde Roma a căutat aurul Daciei

Roșia Montană este unul dintre ele. Ascunsă între culmile Munților Apuseni, vechea Alburnus Maior nu este doar un sit arheologic, ci și o experiență aproape viscerală – o coborâre literală și simbolică în adâncul unei lumi care a modelat Imperiul Roman.

Drumul spre Roșia Montană nu este doar o călătorie prin Munții Apuseni, ci o coborâre lentă în straturi de istorie. Serpentinele urcă și coboară printre păduri și dealuri tăiate de exploatări vechi, iar satul apare brusc, cu o liniște care contrastează cu tumultul celor două milenii de minerit. Aici, în ceea ce romanii numeau Alburnus Maior, aurul nu a fost doar o resursă – a fost o obsesie imperială.

Astăzi, locul respiră o melancolie aparte. Casele vechi, cu fațade simple și robuste, par suspendate între epoci; lacuri artificiale vechi de secole și o liniște care ascunde două milenii de exploatare continuă a aurului. Dar adevărata poveste începe sub pământ.

Intrarea in galeriile romane la Alburnus Maior/ Rosia Montana credit foto Turism Istoric

În galeriile romane: unde începe istoria vie

Accesul în galeriile romane nu este doar o vizită, ci o inițiere. După ce treci de portalul de intrare, începe coborârea – peste 200 de trepte, echivalentul a mai bine de zece etaje. Aerul devine mai rece, mai dens, iar lumina capătă o tentă difuză.

Coborârea în subteran nu este spectaculoasă în sens turistic. Nu există efecte scenografice sau reconstrucții artificiale. Există doar piatra, umiditatea și senzația că intri într-un spațiu unde timpul nu a trecut, ci s-a depus în straturi.

După câteva zeci de trepte, temperatura scade brusc. Aerul devine greu, constant, aproape mineral. Aici, în inima muntelui Orlea, se desfășoară unul dintre cele mai impresionante sisteme miniere din lumea romană.

Galeriile romane, săpate manual acum aproape 2.000 de ani, își păstrează forma trapezoidală perfect recognoscibilă: înguste la tavan, mai largi la bază, optimizate pentru stabilitate și eficiență. Înălțimea nu depășește 1,80 metri. Pentru cei înalți, poziția cărăușilor de odinioară este cea mai comodă.

Pe pereți, urmele dălții sunt încă vizibile. Nu sunt doar semne tehnice – sunt gesturi umane înghețate în piatră. În anumite puncte, ghidul arată nișe mici, sculptate cu grijă. Acolo erau așezate opaițele. Dacă privești atent, încă se disting urme de fum și funingine.

Imagine din galeria romana de la Alburnus Maior, credit foto Turism Istoric

Mai departe, în anumite sectoare, filonul de aur – astăzi epuizat – este încă identificabil prin diferența de textură și culoare a rocii. Momentul în care atingi stânca unde, odinioară, se afla filonul de aur este unul greu de descris. Nu mai este vorba despre o simplă lecție de istorie, ci despre o conexiune directă cu un trecut în care fiecare gram de metal prețios era extras cu efort uman extrem. Este momentul în care realizezi că nu te afli într-un muzeu, ci într-un sistem industrial antic, încă intact.

Galeriile romane la Alburnus Maior/ Rosia Montana, locul unde a fost filonul de aur, credit foto Turism Istoric

Ingineria romană sub pământ

Ceea ce impresionează nu este doar vechimea, ci complexitatea. Sistemul minier de la Alburnus Maior este unul dintre cele mai extinse și sofisticate din lumea romană.

Pe aproximativ 170 de metri accesibili astăzi, se pot observa galerii orizontale, planuri înclinate, zone de exploatare verticală și intersecții care urmăreau filoane aurifere extrem de subțiri – uneori de doar câțiva centimetri.

Romanii foloseau tehnici sofisticate pentru acea vreme: încălzirea rocii cu foc, urmată de răcire bruscă cu apă, pentru a o fisura, apoi spargerea manuală. Rezultatul era un sistem eficient, dar extrem de solicitant fizic. În multe privințe, sistemul de la Roșia Montană nu are echivalent direct în alte provincii romane.

Reconstruire mina romana

În ansamblu, întreaga rețea subterană a Roșiei Montane este estimată la peste 150 de kilometri, dintre care aproximativ 70 au fost cercetați în detaliu.

Romanii nu extrăgeau aurul haotic. Dimpotrivă, exploatarea era selectivă și extrem de eficientă. Se urmăreau filoanele cele mai bogate, lăsând în urmă cantități de minereu care vor fi exploatate abia în Evul Mediu și epoca modernă.

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