Home TravelActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Trunchiul stejarului multisecular de pe Valea Topologului (© Facebook / Consiliul Județean Argeș)

Legenda trunchiului stejarului multisecular de pe Valea Topologului

📁 Călătorii în istorie

Pe Valea Topologului, în județul Argeș, se află un obiectiv istoric unic - trunchiul stejarului multisecular, a cărui existență numără peste 1500 de ani.

Legenda spune că la umbra bătrânului stejar, Mihai Viteazul a făcut un popas pe când se afla în drum spre Transilvania prin Turnul Roşu, în campania ce a precedat bătălia de la Șelimbăr, scrie Consiliul Județean Argeș, pe pagina de Facebook a instituției.

Valea Topologului se află în nord-vestul județului Argeş și este o zonă încărcată de istorie și cultură, cu peisaje mirifice și numeroase obiective de interes turistic:

Mănăstirea Văleni, un vechi așezământ monahal, în care regăsim și ateliere de croitorie și de țesătorie, un depozit de carte veche, precum și casa în care a locuit celebrul scriitor George Topîrceanu, în timpul în care mama sa lucra aici ca țesătoare de covoare. George Topîrceanu și-a petrecut anii copilăriei la Schitul de maici Văleni, iar clasele primare le-a făcut la școala primară din Șuici.

Locuința Popii Floarea din Rudeni, personaj evidențiat în versurile poetului George Topîrceanu, constituind astfel sursă de inspirație în scrierile satirice ale sale.

Cula Sultănica - o locuință fortificată construită la sfârșitul secolului al XVIII - lea de căpitanul Ștefan Balotă, având caracter de construcție pentru apărare în vremuri de neliniște. A devenit leagănul familiei Brătianu, după căsătoria lui Ene Brătianu cu Safta, nepoata căpitanului Balotă. Edificiul poartă numele de Sultănica de la Sultana, fiica lui Ene Brătianu. Ene Brătianu a ridicat alături şi o frumoasă biserică, cu hramul Sfântul Nicolae. ️ Biserica "Sf. Nicoale" este un monument istoric de arhitectură de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, făcând parte din a doua epocă a noului stil românesc al Renașterii. În curtea bisercii se află o cruce de piatră, care datează din anul 1736, scrisă în litere chirilice, precum și cavoul marelui savant Constantin Miculescu.

Cimitirul de Onoare al Eroilor din Șuici, ridicat în memoria eroilor Primului Război Mondial, căzuți în luptele care s-au dus pe Valea Topologului. Aici, au fost aduse rămășițele pământești ale celor care și-au pierdut viața în război, din toate localitățile învecinate. Pe lateralele aleii străjuite de brazii din curtea interioară sunt 361 de plăci inscripționate cu numele eroilor. În cimitir sunt înhumați, în total, 722 de eroi.

Valea Topologului (© Facebook / Consiliul Județean Argeș)
Imaginea 1/8: Valea Topologului (© Facebook / Consiliul Județean Argeș)
Valea Topologului (© Facebook / Consiliul Județean Argeș)
Valea Topologului (© Facebook / Consiliul Județean Argeș)
Valea Topologului (© Facebook / Consiliul Județean Argeș)
Valea Topologului (© Facebook / Consiliul Județean Argeș)
Valea Topologului (© Facebook / Consiliul Județean Argeș)
Valea Topologului (© Facebook / Consiliul Județean Argeș)
Valea Topologului (© Facebook / Consiliul Județean Argeș)
Trunchiul stejarului multisecular de pe Valea Topologului (© Facebook / Consiliul Județean Argeș)

Valea Topologului este destinația perfectă pentru cei care doresc să se bucure de natură, de peisajele pitorești și de frumusețile istorice și spirituale ale locului, scrie Consiliul Județean Argeș.

Descoperă în aplicația ARGES GHID traseul “La pas pe Valea Topologului”.

Descarcă aplicația de mobil ARGES GHID și descoperă informații despre obiectivele turistice din Argeș, sugestii de petrecere a timpului liber, recomandări de rute și trasee turistice, unități de cazare, facilități gastronomice, posibilități de agrement, agenda evenimentelor cultural-artistice. Aplicația poate fi descărcată de aici: Google Play sau App Store.

Cardul turistic ARGES TOURIST PASS oferă acces la cele mai importante obiective turistice din județul Argeș. Cardul turistic este disponibil aici.

Mai multe pentru tine...
87897 xl jpg jpeg
Cui a aparținut paftaua de aur descoperită în mormântul princiar din Biserica Domnească de la Curtea de Argeș?
Secolul al XIV lea în contextul afirmării Curţii de Argeş jpeg
Secolul al XIV-lea în contextul afirmării Curţii de Argeş
Sediul Muzeului Județean Argeș, redeschis oficial după restaurare (© Consiliul Județean Argeș)
Sediul Muzeului Județean Argeș, redeschis oficial după restaurare
San MArino shutterstock 2317865301 jpg
📁 Călătorii în istorie
Cea mai veche republică independentă din lume
IMG 20240325 120925 jpg
📁 Călătorii în istorie
Setenil de las Bodegas – orașul unde cerul e din piatră
Top 10 cetăţi din Dobrogea jpeg
📁 Călătorii în istorie
Top 10 cetăţi din Dobrogea
Ca la mama acasă 2 jpg
📁 Istorie culinară
„Ca la mama acasă”: un episod despre rânduială, ingrediente curate și bucuria de a primi oaspeți
IMG 20250529 113745 jpg
📁 Călătorii în istorie
Biserica fortificată din Hărman – între legendele colacilor și aromele Transilvaniei
Grădinile Palatului Versailles (© Shutterstock)
📁 Călătorii în istorie
Spectaculoasele grădini ale Palatului Versailles
Călătorie în inima Bucureştiului Piața Victoriei de a lungul timpului jpeg
📁 Patrimoniu
Călătorie în inima Bucureştiului. Piața Victoriei de-a lungul timpului
Sofia oraşul care creşte, dar nu îmbătrâneşte jpeg
📁 Călătorii în istorie
Sofia - oraşul care creşte, dar nu îmbătrâneşte
Bisericile medievale săseşti din România jpeg
📁 Călătorii în istorie
Bisericile medievale săseşti din România