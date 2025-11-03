„Ca la mama acasă”: un episod despre rânduială, ingrediente curate și bucuria de a primi oaspeți

Seria documentară „Portret gastronomic local”, difuzată pe canalul de YouTube Amintiri Gustoase, ajunge, în episodul 9, în județul Hunedoara, la Punctul Gastronomic Local „Ca la mama acasă”, unde vedem și ascultăm o poveste despre rânduială și muncă cinstită, dar și despre bucuria de a aduna oamenii în jurul mesei.

În satul Trestia, Luminița și Nicolae Ciuculescu au transformat o casă de vacanță într-un colț de lume unde mirosul de pâine, focul din sobă și râsetele oaspeților se împletesc firesc.

Luminița spune că totul a pornit dintr-o pasiune veche: „Ideea punctului gastronomic a venit de la pasiunea mea de a găti. Îmi place foarte mult să gătesc. Toți prietenii și cunoștințele care ne-au vizitat s-au îndrăgostit de loc. Și atunci am zis…” Iar Nicolae i-a dat curajul final: „Hai să le oferim și altora.”

De atunci, locul a prins viață. „Între timp, s-a transformat într-o casă de vacanță și de muncă. Am pus foarte mult suflet. Cred că energia și puterea mea vin din locul acesta. Mă hrănesc cu energia invitaților și cu ce se întâmplă aici. Așa cred că m-ați găsit”, mărturisește Luminița, cu un zâmbet cald.

Ingrediente de la vecini și din propria grădină

Ingredientele sunt produse local. Laptele, brânza și smântâna vin de la vecinul „de jos”, din sat. Ouăle, puii și legumele sunt de la familiile din apropiere, iar restul, din propria grădină. „Tot ce folosim la punctul gastronomic e de la producători locali. Verdeața, ceapa, cartofii, toate sunt din grădina noastră.”

Astfel, fiecare farfurie devine o poveste de o naturalețe desăvârșită.

Nicolae e „omul focului” și al veseliei. Îl găsești mereu între lemne, printre mese și pe lângă oameni. „Servesc oaspeții, fac focul, crap lemnele. Tot ce facem, facem natural, cu zâmbetul pe buze.” Iar oaspeții simt asta și se întorc. „Cine a fost o dată, vine și a doua oară. Și ne bucură când oamenii se întorc, pentru că înseamnă că le-a plăcut.”

Pentru familia Ciuculescu, „Ca la mama acasă” nu este o afacere, ci un mod de a trăi. „Nu dorim să ne extindem, nu dorim să devenim comerciali. Vrem să avem clienții noștri, să ne putem ocupa de ei, să stăm cu ei, să știm ce mai fac, cum se simt. Vrem ca locul ăsta să fie pentru ei chiar ca acasă.”

Nicolae zâmbește din nou: „De fapt, nu e o afacere ce facem noi.” „Nu, deja e un mod de viață”, completează Luminița.

În Trestia, ziua începe cu focul din sobă și se încheie cu o vorbă bună, lângă poartă, atunci când musafirii pleacă spre casele lor. Între ele se întâmplă tot ce înseamnă viața de la țară: muncă, rânduială, bucurie. Iar gustul de „acasă” rămâne, simplu și curat, în fiecare farfurie.

