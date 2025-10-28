Home TravelActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
92cd2d6c 3ba4 5122 187e 5b00cb8ac114 jpg

Povestea pâinii din Anatolia: Tradiția culinară milenară a Turciei, vie și astăzi

📁 Istorie culinară
Autor: Redacția

În Turcia, pâinea este nelipsită de pe nicio masa, fie că e vorba de bucătării de sat sau restaurante și cafenele urbane. Ea nu este doar un aliment de bază, ci o moștenire vie. În Anatolia, una dintre cele mai vechi regiuni cu așezări umane stabile, tradiția pâinii are rădăcini adânci, ce se întind pe mii de ani. 

Fiecare descoperire arheologică adaugă un nou capitol acestei povești străvechi. Resturile de pâine și uneltele de copt găsite în întreaga Turcie sunt dovezi clare ale unei culturi gastronomice care s-a dezvoltat și perfecționat de-a lungul mileniilorinformează un comunicat al Autorității pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA).

Descoperiri arheologice dezvăluie originea celei mai vechi pâini din lume, în Anatolia

Conform sursei citate, cercetările recente din Anatolia oferă perspective noi asupra istoriei gastronomice a Turciei, scoțând la lumină începuturile preparării pâinii. La situl Çatalhöyük din Konya, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, arheologii au descoperit o pâine dospită veche de 8.600 de ani, găsită lângă rămășițele unui cuptor puternic deteriorat. Datată în jurul anului 6600 î.Hr., aceasta este considerată una dintre cele mai vechi pâini descoperite vreodată.

919ec439 c63e 514e f4f6 4eb0fad3cf08 jpg

La movila Küllüoba din Eskişehir, experții au găsit ceea ce se crede a fi cea mai veche pâine dospită și coaptă din lume, cu o vechime de aproximativ 5.000 de ani. Analizele au identificat urme de grâu emmer și linte. Pâinea ar fi fost coaptă la circa 140°C; o parte din ea a fost ruptă intenționat, arsă într-un ritual de fertilitate și apoi îngropată în pragul unei camere din partea din spate a unei locuințe. Această descoperire fascinantă arată cât de strâns erau legate practicile de producție și credințele religioase din acea vreme.

În orașul antic Topraktepe (Eirenepolis), din Karaman, au fost descoperite cinci pâini carbonizate, datând din secolele VII–VIII d.Hr. Specialiștii cred că acestea ar fi fost pâini sacramentale, folosite în ritualurile creștine timpurii. O altă descoperire arheologică la ruinele din Harran (Şanlıurfa) a scos la iveală o matriță de pâine cu model în formă de diamant, asemănător celui de pe baklava, ce datează de acum circa 800 de ani. Aceasta oferă o nouă perspectivă asupra modului în care se prepara pâinea de zi cu zi în acea perioadă.

Comori coapte: de la delicii pentru mic dejun la pâini consistente

Toate aceste descoperiri arheologice evidențiază profunzimea tradiției pâinii și patiseriei anatoliene. Cu o istorie care se întinde pe mii de ani, cultura pâinii din Turcia este încă vie și variată. Brutăriile tradiționale și gospodinele continuă să prepare zeci de sortimente, folosind ingrediente inspirate din specificul local.

Poți savura, de exemplu, o pâine din făină de porumb în regiunea Mării Negre, alături de un mic dejun tihnit, ori poți înmuia pâinea coaptă în cuptor de lut (tandır) într-o supă fierbinte în Anatolia de Est. În Anatolia Centrală, pâinea „bazlama” merge de minune cu tocane consistente. Diversitatea sortimentelor de pâine reflectă la fel de bine diversitatea geografică a țării.

70481cd8 386e 6816 5b95 1ae4ac426011 jpg

Pide - vedeta brutăriilor din Turcia

Deși clasicul „somun” este prezent la orice masă, în toată Turcia există zeci de tipuri de pâine regională, fiecare adaptată la ingredientele locale, la climat și la tradițiile transmise din generație în generație. Printre cele mai cunoscute este „pide”, un fel de lipie groasă, coaptă de obicei în cuptoare cu lemne, din piatră.

Poate fi întâlnită sub diverse forme, precum „tırnak pide”, „tombik pide” sau „pide de Ramadan”, în funcție de modul de preparare și servire. Cu diverse toppinguri, de la brânză și spanac la carne tocată sau sotată, „pide” poate deveni o adevărată delicatesă. Este atât de iubită, încât, indiferent dacă te afli într-un oraș mare precum Istanbul sau într-un orășel liniștit, vei găsi restaurante specializate în pide la tot pasul.

1b28eee7 fe18 898e be32 22237683d570 jpg

Tradiții incluse în patrimoniul UNESCO: Lavash și Yufka

Alte două tipuri de pâine cu un loc important în cultura gastronomică turcească sunt „lavash” și „yufka”. În Anatolia, prepararea acestor pâini a fost, timp de secole, o activitate colectivă desfășurată de femei, care întindeau foi subțiri de aluat pentru a fi păstrate peste iarnă sau pentru evenimente speciale, precum nunțile. Din 2016, tradiția pregătirii pâinilor „lavash” și „yufka” este inclusă în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO.

Lavash-ul, o lipie subțire, se servește adesea cu kebaburi suculente, „döner”, ori cu „çiğköfte” (chiftele vegane picante) și alte specialități la grătar, toate transformate în popularele „dürüm”. Yufka, chiar mai subțire decât lavash-ul, este apreciată mai ales la micul dejun, alături de brânză, pentru gustul său simplu și autentic. De altfel, chiar și desertul național al Turciei, baklava, este preparat din foi fine de „yufka”.

Pâinea - parte din viața anatoliană de la începuturi până azi

Pâinea a fost prezentă în viața și cultura Anatoliei încă din cele mai vechi timpuri, iar în Turcia de astăzi, turiștii pot descoperi istoria fascinantă a acestui aliment și pot gusta zecile de varietăți încă preparate în mod tradițional.

Mai multe pentru tine...
O poveste de dragoste: Marea Britanie și biscuiții jpeg
O poveste de dragoste: Marea Britanie și biscuiții
Călugări în bucătăria mănăstirii, pregătind mâncare în Postul Paștelui. Ilustrație de sec. XIX (@ Ghetty Images)
Meniul călugărilor din Evul Mediu
București. Calea Moșilor, la începutul secolului XX (© iMAGO Romaniae)
Câte brutării existau în București, la 1910?
Regii profimedia 0909841553 jpg
📁 Istorie Medievală Universală
Abaţia-necropolă a Plantageneţilor
IMG 20250529 113745 jpg
📁 Călătorii în istorie
Biserica fortificată din Hărman – între legendele colacilor și aromele Transilvaniei
Cazemate Jebel FOTO Ștefan Both
📁 Comunismul in România
Cazematele anti-Tito de la granița cu Serbia. Buncărele uitate, construite la ordinul lui Gheorghiu-Dej
Istanbul, oraşul de vis jpeg
📁 Călătorii în istorie
Istanbul, oraşul de vis
Top 10 cetăţi din Dobrogea jpeg
📁 Călătorii în istorie
Top 10 cetăţi din Dobrogea
Palatul Scufundat – Istoria templului din adâncurile Istanbulului jpeg
📁 Călătorii în istorie
Palatul Scufundat – Istoria templului din adâncurile Istanbulului
Nevşehir, Cappadocia (© Autoritatea pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia)
📁 Călătorii în istorie
Satul Ortahisar din Cappadocia, unul dintre cele mai frumoase 50 de sate din lume în 2025
Calea ferată a morţii jpeg
📁 Călătorii în istorie
Calea ferată a morţii
Sofia oraşul care creşte, dar nu îmbătrâneşte jpeg
📁 Călătorii în istorie
Sofia - oraşul care creşte, dar nu îmbătrâneşte