Sediul Muzeului Județean Argeș, redeschis oficial după restaurare

Clădirea care găzduiește Muzeul Județean Argeș din Pitești, construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, a fost redeschisă oficial, vineri, după ce a fost reabilitată printr-un proiect în valoare de peste 28 de milioane de lei.

„Lucrările au făcut parte dintr-un amplu demers de salvare și valorificare a patrimoniului cultural, coordonat de Consiliul Județean Argeș, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia. Proiectul a fost finanțat în principal din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014–2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, precizează Consiliul Județean (CJ) Argeș, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, valoarea totală a investiției a depășit 28 milioane de lei, dintre care peste 20 de milioane de lei (TVA inclus) provin din fonduri europene nerambursabile.

„Restaurarea a însemnat mult mai mult decât reparații. Clădirea a fost consolidată în profunzime – de la fundații până la ultimele detalii decorative ale fațadelor. Interiorul a fost complet modernizat, iar muzeul este acum echipat cu sisteme performante de climatizare, securitate și conservare a patrimoniului. Cel mai important, muzeul este acum accesibil tuturor. Rampele, dotările speciale și elementele tactile pentru persoanele cu deficiențe de vedere transformă vizita într-o experiență inclusivă și demnă de secolul XXI”, adaugă CJ Argeș.

În clădirea muzeului a funcționat Prefectura Argeș, monument istoric, construit între 1898 și 1899, în stil eclectic, după planurile arhitectului Dimitrie Maimarolu, pe locul fostului Schit Buliga.

Cu toate că activitatea în domeniul muzeografiei are rădăcini vechi în județul Argeș (încă de la jumătatea secolului al XIX-lea), abia în anul 1970 Muzeul Județean Argeș a primit și spații corespunzătoare de expunere. În această clădire, Muzeul Judeţean Argeş a deschis la etaj, în 1974, expoziția Secţiei de Istorie şi în 1977, la parter, expoziția de bază a secției de Științele Naturii, cele două secții de bază ale instituției.

Din anul 1977 Muzeul Judeţean Argeş este prima instituție muzeală românească şi Sud-Est europeană ale cărei obiective şi resurse sunt dedicate răspândirii informațiilor necesare conservării mediului.