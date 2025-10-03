Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Sediul Muzeului Județean Argeș, redeschis oficial după restaurare (© Consiliul Județean Argeș)

Sediul Muzeului Județean Argeș, redeschis oficial după restaurare

📁 Muzeele României
Autor: Redacția
🗓️ 3 octombrie 2025

Clădirea care găzduiește Muzeul Județean Argeș din Pitești, construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, a fost redeschisă oficial, vineri, după ce a fost reabilitată printr-un proiect în valoare de peste 28 de milioane de lei.

„Lucrările au făcut parte dintr-un amplu demers de salvare și valorificare a patrimoniului cultural, coordonat de Consiliul Județean Argeș, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia. Proiectul a fost finanțat în principal din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014–2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, precizează Consiliul Județean (CJ) Argeș, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, valoarea totală a investiției a depășit 28 milioane de lei, dintre care peste 20 de milioane de lei (TVA inclus) provin din fonduri europene nerambursabile.

„Restaurarea a însemnat mult mai mult decât reparații. Clădirea a fost consolidată în profunzime – de la fundații până la ultimele detalii decorative ale fațadelor. Interiorul a fost complet modernizat, iar muzeul este acum echipat cu sisteme performante de climatizare, securitate și conservare a patrimoniului. Cel mai important, muzeul este acum accesibil tuturor. Rampele, dotările speciale și elementele tactile pentru persoanele cu deficiențe de vedere transformă vizita într-o experiență inclusivă și demnă de secolul XXI”, adaugă CJ Argeș.

Muzeul Județean Argeș, redeschis oficial după restaurare (© Consiliul Județean Argeș)
Muzeul Județean Argeș, redeschis oficial după restaurare (© Consiliul Județean Argeș)

În clădirea muzeului a funcționat Prefectura Argeș, monument istoric, construit între 1898 și 1899, în stil eclectic, după planurile arhitectului Dimitrie Maimarolu, pe locul fostului Schit Buliga.

Cu toate că activitatea în domeniul muzeografiei are rădăcini vechi în județul Argeș (încă de la jumătatea secolului al XIX-lea), abia în anul 1970 Muzeul Județean Argeș a primit și spații corespunzătoare de expunere. În această clădire, Muzeul Judeţean Argeş a deschis la etaj, în 1974, expoziția Secţiei de Istorie şi în 1977, la parter, expoziția de bază a secției de Științele Naturii, cele două secții de bază ale instituției.

Din anul 1977 Muzeul Judeţean Argeş este prima instituție muzeală românească şi Sud-Est europeană ale cărei obiective şi resurse sunt dedicate răspândirii informațiilor necesare conservării mediului.

„Trusa personală de unelte”, veche de 30.000 de ani, a unui vânător-culegător din Epoca de Piatră (© Martin Novák / Live Science)
📁 Preistorie
O „trusă personală”, veche de 30.000 de ani, dezvăluie viața unui vânător-culegător din Epoca de Piatră
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
Dinți cu bijuterii ai unor mayași, expuși la Muzeul Național de Antropologie din Ciudad de México (© Gary Todd / Flickr)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
O „bijuterie dentară” din jad verde, descoperită la un copil mayaș de 7 ani
Foto: Facebook / Romanian Cultural Institute in London
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Regele Charles al III-lea a vizitat expoziția „Maria a României. Regina artistă”
Măștile mortuare ale unor mumii columbiene, „îndepărtate” digital (© Facebook / Face Lab LJMU)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Mumii „demascate” digital: Chipurile ascunse în spatele măștilor mortuare
deschidere site septembrie HS52 jpg
📁 Războiul Rece
Cum a ajuns omenirea la un pas de catastrofă nucleară în 1983
Gravuri reprezentând animale în mărime naturală, vechi de 12.000 de ani, descoperite în Arabia Saudită (© Heritage Commission)
📁 Preistorie
Gravuri reprezentând animale în mărime naturală, vechi de 12.000 de ani, descoperite în Arabia Saudită
deschidere site septembrie 284 png
Oamenii Kremlinului și secretele bombei atomice, în „Historia” de septembrie
mp1 jpg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Machu Picchu poate fi vizitat din nou