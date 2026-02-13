Ziua Națională a Lecturii la Casele Memoriale „Liviu Rebreanu și Fanny Liviu Rebreanu” și „Ion Minulescu și Claudia Millian”

Lectura este și anul acesta o sărbătoare la Casele Memoriale „Liviu Rebreanu și Fanny Liviu Rebreanu” și „Ion Minulescu și Claudia Millian”.

În ziua de 15 februarie 2026, ora 11.00, la Casa Memorială „Liviu Rebreanu și Fanny Rebreanu” din Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu 19 va avea loc evenimentul ,,Liviu Rebreanu – Creatorul romanului românesc modern”, notează Casa Memorială „Ion Minulescu și Claudia Millian”, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, în cadrul evenimentului, vor fi citite fragmente din operele marelui romancier și vor fi prezentate aspecte mai puțin cunoscute despre aceste opere. Pentru rezervări, sunați la numărul de telefon 0722 657280.

Tot pe 15 februarie 2026, de la ora 12.00, la Casa Memorială „Ion Minulescu și Claudia Millian” din Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu 19 va avea loc evenimentul ,,Povestea romanțelor lui Ion Minulescu”. Vor fi citite cele mai faimoase poezii scrise de Minulescu și se va detalia povestea acestora. Pentru rezervări sunați la numărul de telefon 0722 657280.

Foto: © Facebook / Casa Memorială „Ion Minulescu și Claudia Millian”

