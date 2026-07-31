În perioada 31 iulie – 02 august 2026, Alba Iulia găzduiește Zilele Medievale ale Bălgradului – festival de artă medievală, ediția a XI-a.

Timp de 3 zile, la Alba Iulia, compania de teatru Skepsis, grupuri artistice și de reconstituire istorică din țară, precum și specialiști și voluntari din instutuții locale, vor reînvia, prin artă și ateliere deschise interactive, trecutul cetății cunoscută în perioada medievală sub numele de Bălgrad, anunță Compania de Teatru Skepsis.

Conform sursei citate, grupurile participante la ediția din acest an sunt: TRUVERII (București); STUDIO 24 (București); TERRA ULTRASILVANA (Brașov); NOSA (Bistrița); SIRIUS (Bistrița); ANTHEIA IMPERIALIS (Alba Iulia); SKEPSIS (Alba Iulia). Acestora li se alătură instituții și organizații locale pentru a oferi un program divers și atractiv pentru toate vârstele.

Două zile cu ateliere deschise, interactive

Muzeul Național al Unirii Alba-Iulia va fi prezent și în acest an în festival cu o serie de ateliere deschise, coordonate de specialiști și voluntari din cadrul instituției: Ștefan Borza, Ioana Ursu, Bianca Lăncrănjan, Alexandra Moldovan, Alexandru Ignea, Iustin Giurgiu și Alexandru Pățan.

Un nou partener în cadrul evenimentului este Asociația Urbis Eco Logica, care aduce în program ateliere de olărit în care publicul se va iniția în acest meșteșug, obiectele lucrate putând fi păstrate de participanți.

Dat fiind faptul că anul 2026 a fost instituit oficial drept „Anul Iancu de Hunedoara” pentru a comemora 570 de ani de la moartea marelui apărător al Europei creștine, Asociația Crux et Corvus, reprezentată prin Harald (ghidul cavaler al cetății) va oferi un tur ghidat gratuit de descoperire a reperelor medievale din Cetate și un atelier de sigilografie – unde doritorii vor putea aplica un sigiliu istoric în ceară pe un document tematic pe care îl vor putea păstra ca amintire.

Spectacole de artă medievală pentru toate vârstele

Deschiderea festivalului va fi marcată în seara de vineri, 31 iulie, ora 20.30, în fața Muzeului Național al Unirii Alba-Iulia, cu un moment coregrafic și un spectacol în genul Commedia dell Arte – o întâlnire veselă cu o serie de personaje cunoscute ale acestui gen de teatru care a marcat renașterea teatrului ca artă.

Sâmbătă și Duminică, în fiecare dimineață și seară, programul propune publicului iubitor de artă medievală, cu mic și cu mare, activități artistice diverse: parada medievală a participanților; spectacole de teatru; concerte stradale; ateliere deschise și spectacole de dansuri medievale, spectacol de jonglerii cu foc.

Jocuri, activități și povești pentru copii

Timp de două zile, cei mici se vor putea bucura de jocuri și povești cavalerești (Medieval Art), de ateliere de pictură pe față și împletituri de păr pentru domnițe (Skepsis) și de lecturi interactive și prezentări de carte pentru copii susținute de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba.

Tabăra Grupului de Reconstituire Istorică Terra Ultrasilvana (Brașov)

Timp de două zile, Platoul Străzii Militari (Hotel Medieval), zona verde, va fi un cadru în care publicul va putea vizita Tabăra Grupului de Reconstituire Istorică Terra Ultrasilvana, care va oferi ateliere deschise de prezentare și mânuire a armelor precum și demonstrații de luptă.

Evenimentul este unul tematic, dedicat promovării artei medievale și renascentiste, toate spectacolele prezentate respectând specificul și caracteristicile care conferă autenticitate genurilor abordate. Vă așteptăm alături de noi să reînviem prin artă Bălgradul – cetatea noastră medievală!

Accesul publicului este liber la toate evenimentele din program, în limita spațiilor de desfășurare. În cazul vremii nefavorabile, spectacolele vor fi decalate sau reprogramate. Toate modificările eventuale precum și informații actualizate vor fi anunțate pe pagina Facebook a grupului.

Zilele Medievale ale Bălgradului – festival de artă medievală – este un proiect cultural dedicat promovării prin artă a Cetății, derulat anul acesta sub egida Alba Iulia - Capitala Tineretului 2026, organizat de Grupul Skepsis în parteneriat cu: Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Consiliul Județean Alba; Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, Asociația Urbis Eco Logica.

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