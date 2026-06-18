Jocul născut în India care a fascinat nobilii Evului Mediu

Șahul s-a răspândit rapid în Europa feudală, departe de rădăcinile sale din India secolului al VI-lea. Iată cum acest joc de strategie a ținut ocupată elita medievală.

În timpul unor săpături recente la un castel uitat din sudul Germaniei, arheologii au dat peste o mică comoară medievală aflată sub dărâmăturile unui zid prăbușit: un cal de șah, un zar cu șase fețe și patru piese în formă de floare. Neatinse și protejate de intemperii, piesele de joc au fost descoperite aproape intacte, după ce fuseseră îngropate timp de un mileniu. Calul, sculptat cu o pereche de ochi și cu o coamă, a fost datat în secolul al XI-lea sau al XII-lea: o perioadă în care șahul era încă relativ nou în Europa, dar devenise deja extrem de popular în rândul elitei medievale.

Nobilii aveau nevoie să umple orele lungi și monotone petrecute închiși în castelele lor, iar șahul le oferea o ieșire intelectuală ideală, una care oglindea ierarhiile societății feudale și răsplătea strategia atentă în locul forței brute. Din aceste fortărețe izolate, jocul s-a răspândit curând și mai departe, apărând în orașe odată cu afirmarea unei clase de mijloc tot mai puternice. La fel ca faimoasele piese de șah Lewis, descoperite în Scoția în urmă cu aproape două secole, acest cal recent găsit este martorul unui moment de vârf al popularității șahului care nu a mai fost egalat.

Miniatura de secol XIV in care Margrave Otto IV of Brandenburg joaca sah Credit foto Universitätsbibliothek Heidelberg/ Cod. Pal. germ. 848: (Codex Manesse)/ fol. 13r - Markgraf Otto von Brandenburg

Primele mutări

Deși șahul este probabil cel mai longeviv joc al lumii occidentale, rădăcinile sale se află departe de castelele singuratice ale Evului Mediu. El a apărut pentru prima dată în India, în secolul al VI-lea, ca joc pentru patru persoane, numit chaturanga, termen care înseamnă „patru membre”, o referire la diviziunile armatei. Alcătuită din infanterie, cavalerie, elefanți de luptă și care de război, structura jocului implica și un element de hazard, dar piesele se deplasau în moduri asemănătoare pionului, calului, nebunului și turei de astăzi.

Răspândindu-se de-a lungul Drumului Mătăsii spre Persia, jocul a devenit cunoscut în arabă sub numele de shatranj, cucerind lumea islamică după cucerirea Persiei. În secolele al IX-lea și al X-lea, maeștri ai șahului precum Al-Adli și Al-Suli dezvoltaseră deja o teorie sofisticată a jocului, consemnând deschideri, strategii și partide celebre în tratate detaliate.

Calul recent descoperit, sculptat din corn de cerb, a fost găsit în timpul săpăturilor de la situl castelului Burgstein.Foto: Victor Brigola / Universitatea din Tübingen

Prin contactul cu lumea musulmană, mai ales în Spania, Sicilia și statele cruciate, șahul a ajuns în Europa în secolele al X-lea și al XI-lea. Córdoba, marea capitală culturală a Al-Andalusului, a fost probabil unul dintre punctele-cheie de intrare. Una dintre primele mențiuni ale unui set european datează din anul 1008, când Ermengol I, conte de Urgel în Catalonia, a lăsat prin testament piese de șah din cristal mănăstirii Saint-Gilles, din Provence, ceea ce arată cât de valoroase erau aceste piese și cât de mare era prestigiul lor. La începutul secolului al XI-lea, jocul născut în India și rafinat în Persia prinsese deja rădăcini solide în Spania. De acolo, avea să se răspândească rapid în curțile și mănăstirile Europei medievale.

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