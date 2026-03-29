Workshop: Patrimoniul sub microscop. Microscopia digitală în investigarea și restaurarea bunurilor culturale, la MNIR

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 29 martie 2026

Marți, 31 martie 2026, între 10:00 și 14:00, în Sala Lapidarium a Muzeului Național de Istorie a României, va avea loc un workshop organizat în parteneriat cu Global Source, dedicat utilizării microscopiei digitale în investigarea și restaurarea patrimoniului cultural.

Evenimentul se adresează specialiștilor din domeniul patrimoniului – conservatori, restauratori, investigatori, muzeografi și cercetători, scrie Muzeul Național de Istorie a României (MNIR), pe pagina de Facebook a instituției.

Workshop-ul include:

• Prezentări susținute de experții restauratori Sorina Gheorghiță, Andreea Teodorescu și Romeo Gheorghiță

• Tur ghidat al expoziției „Conservarea-restaurarea picturilor din colecția MNIR

• Sesiune demonstrativă de investigare a bunurilor culturale cu microscopul digital.

Participarea se face exclusiv pe bază de înscriere prin e-mail: cristina.carsote@mnir.ro.

