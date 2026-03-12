Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Lansarea volumului bilingv „Selected Collection of the Cucuteni Culture Painted Pottery from Romania”

Volum bilingv dedicat memoriei marelui arheolog român Gheorghe Corneliu Lazarovici, lansat la Beijing

📁 Carte
Autor: Redacția
🗓️ 12 martie 2026

Joi, 12 martie 2026, ora 19:00, va avea loc lansarea volumului bilingv „Selected Collection of the Cucuteni Culture Painted Pottery from Romania” / 罗马尼亚库库特尼文化彩陶集萃 publicat de prestigioasa editură chineză Cultural Relics Press la finele anului 2025, o reușită remarcabilă a colaborării româno-chineze în domeniul cercetării arheologice.

Evenimentul reunește, la sediul Institutului Cultural Român de la Beijing, personalități de marcă din mediul academic și diplomatic, printre invitați numărându-se academicianul Chen Xingcan, fost director al Institutului de Arheologie din cadrul Academiei de Științe Sociale a Chinei, coordonatorul volumului, Wen Changhao, precum și profesorul Dong Xixiao de la Universitatea de Studii Străine din Beijing (BFSU), informează un comunicat al Institutului Cultural Român (ICR).

Conform sursei citate, volumul de 432 de pagini este dedicat memoriei marelui arheolog român Gheorghe Corneliu Lazarovici (1941-2025), un nume de referință în cercetarea și promovarea Culturii Cucuteni.

Publicația reunește peste 300 de reproduceri 3D ale unor artefacte descoperite în șantierele arheologice din nordul României, piese din patrimoniul multor instituții muzeale românești: Complexul Muzeal Național „Moldova” din Iași, Institutul de Arheologie al Academiei Române – Filiala Iași, Muzeul Județean Botoșani, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” din Vaslui, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău și Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad.

Mai multe pentru tine...
Calendar 23 noiembrie: 1710 A început a doua domnie a lui Dimitrie Cantemir în Moldova jpeg
Teodor Burada, între cultura Cucuteni și muzica lui Dimitrie Cantemir
Vasul unicat pentru Cultura Cucuteni, descoperit în comuna Trușești (© Muzeul Județean Botoșani)
Vasul unicat pentru Cultura Cucuteni, descoperit în Botoșani
Descoperiri remarcabile la Cucuteni-Cetățuia (© Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași)
Descoperiri remarcabile la Cucuteni-Cetățuia: Viața cotidiană în urmă cu 6.000 de ani
Tronul ultimilor Domnitori ai Moldovei (© Facebook / Palatul Culturii din Iași - Complexul Muzeal Național „Moldova")
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Tronul ultimilor Domnitori ai Moldovei
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română
Street food in Thailanda (@Shutterstock) jpg
📁 Istorie culinară
TOP 5 țări cu cea mai gustoasă mâncare stradală
Strazi deschise@ARCUB jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole pe Calea Victoriei și pe Calea Griviței
Paris Pallady (4) JPG
📁 Promo și advertorial
Art Safari va fi deschis special pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
Afis FNT 2025 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 19 octombrie 2025
Ziua Culturii Nationale la ONB (1) jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Ziua Culturii Naționale la Opera Națională București
Vernisajul expoziției ,,Cetatea Neamț în presa vremii (1890–1950)”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Cum a fost prezentată Cetatea Neamț în presă de-a lungul deceniilor
Muzeul Național de Istorie a României (© Fundația Prietenii Muzeului de Istorie)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Mărtișor curatorial – tur ghidat gratuit, de 1 martie, la Muzeul Național de Istorie a României