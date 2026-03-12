Volum bilingv dedicat memoriei marelui arheolog român Gheorghe Corneliu Lazarovici, lansat la Beijing

Joi, 12 martie 2026, ora 19:00, va avea loc lansarea volumului bilingv „Selected Collection of the Cucuteni Culture Painted Pottery from Romania” / 罗马尼亚库库特尼文化彩陶集萃 publicat de prestigioasa editură chineză Cultural Relics Press la finele anului 2025, o reușită remarcabilă a colaborării româno-chineze în domeniul cercetării arheologice.

Evenimentul reunește, la sediul Institutului Cultural Român de la Beijing, personalități de marcă din mediul academic și diplomatic, printre invitați numărându-se academicianul Chen Xingcan, fost director al Institutului de Arheologie din cadrul Academiei de Științe Sociale a Chinei, coordonatorul volumului, Wen Changhao, precum și profesorul Dong Xixiao de la Universitatea de Studii Străine din Beijing (BFSU), informează un comunicat al Institutului Cultural Român (ICR).

Conform sursei citate, volumul de 432 de pagini este dedicat memoriei marelui arheolog român Gheorghe Corneliu Lazarovici (1941-2025), un nume de referință în cercetarea și promovarea Culturii Cucuteni.

Publicația reunește peste 300 de reproduceri 3D ale unor artefacte descoperite în șantierele arheologice din nordul României, piese din patrimoniul multor instituții muzeale românești: Complexul Muzeal Național „Moldova” din Iași, Institutul de Arheologie al Academiei Române – Filiala Iași, Muzeul Județean Botoșani, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” din Vaslui, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău și Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad.

