HISTORY Channel anunță premiera românească unui nou documentar, „Vestul american cu Kevin Costner”, o serie în 8 părți, care are premiera pe 3 septemberie, la ora 21:00.

„Vestul american cu Kevin Costner” este o serie-documentar în 8 părți, care oferă o perspectivă nouă asupra istoriei epice a Vestului american, analizând lupta disperată pentru teritorii – și modul în care acesta încă modelează America de astăzi. Producătorii executivi ai seriei-documentar sunt Kevin Costner și Doris Kearns Goodwin, informează un comunicat al HISTORY Channel.

Vestul a încins imaginația americanilor încă de la sfârșitul Războiului de Independență, când coloniștii și-au început expansiunea neobosită dincolo de Munții Apalași. În căutarea de noi teritorii și de vieți mai bune – sau doar cu speranța de a se îmbogăți – mulți au devenit legende: exploratorii Expediției Lewis și Clark, familiile de migranți în căruțe cu coviltir, care urmau drumul spre Oregon, haiducii temuți și oamenii legii care i-au vânat, aboliționiștii care au luptat împotriva sclaviei pe această nouă frontieră, cowboyi și fermierii care au căutat să-și revendice partea lor din visul american prin muncă asiduă.

Dar pionierii care și-au revendicat drepturile asupra Vestului au stârnit și conflicte aprige cu amerindienii de aici, iar triburile Miami, Blackfeet, Comanche și Lakota au creat alianțe puternice, pentru a-și apăra pământurile ancestrale. Deși Vestul îți oferă șansa de a explora, de a construi, de a te îmbogăți sau de a o lua de la capăt, există un adevăr puternic în inima tuturor acestor vise: acest ținut are puterea unică de a promite recompense... dar și de a genera vărsare de sânge.

Pe parcursul a 8 episoade, „Vestul american cu Kevin Costner” scoate la iveală momente decisive și personaje extraordinare care au definit această eră turbulentă: de la victoria uluitoare a lui Little Turtle asupra armatei americane, la viața îndrăzneață a lui John Colter după expediția Lewis și Clark (a fost vânător și explorator); de la încercările misionarilor Whitman de a-și răspândi credința în Oregon, până la povestea sfâșietoare a capturării Cynthiei Ann Parker de către amerindienii Comanche. Telespectatorii vor fi martori la ascensiunea și decăderea haiducului Joaquín Murrieta (în timpul goanei după aur din California), la lupta sângeroasă legată de sclavie care a transformat Kansasul într-un câmp de luptă, la conflictul dintre colonelul Henry Carrington și amerindienii Lakota Sioux (conduși de Red Cloud) și la lupta fermierilor din Wyoming pentru a-și apăra drepturile (în Valea Râului Powder).

