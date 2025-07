Billy The Kid: Povestea unuia dintre cei mai faimoși bandiți ai Vestului Sălbatic, ucis la doar 21 de ani

Henry McCarty (cunoscut ulterior drept Billy The Kid) a fost unul dintre cei mai faimoși bandiți ai Vestului Sălbatic din secolul al-XIX-lea, ajuns o figură faimoasă în Istoria S.U.A pentru inteligența, șiretenia și curajul pe care le-a arătat în luptele cu șerifii federali și șefii facțiunilor rivale, în ciuda faptul că a murit la doar 21 de ani.

Un portret al lui Billy The Kid atribuit lui Ben Wittick, c.1880 (Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Billy_the_Kid )

I.Începutul vieții lui Billy The Kid

Henry McCarty (căci acesta era numele real al tâlharului Billy The Kid) se naște în anul 1859, la New York, în statul New York, însă data de naștere a acestuia nu este cunoscută cu exactitate, unii istorici americani considerând că data de naștere a acestuia a fost fie 17 septembrie (argumentul în favoarea acestei date fiind scrisoarea unui oficial de la Saint Patrick Church ce afirma că deține documente ce arată că Mccarty ar fi fost botezat la acea biserică, pe 28 septembrie), fie 23 noiembrie, cei mai mulți acceptând cea de a doua dată drept ziua lui de naștere.[1] Acesta este fiul lui Catherine Mccarty (născută Devine) și Patrick Mccarty, o familie de irlandezi catolici, ce emigrează în S.U.A, la New York, la jumătatea secolului al-XIX-lea din cauza situației economice precare apărute în Irlanda (regiune componentă a Imperiului Britanic la acea vreme), lovită de Marea Foamete Irlandeză dintre 1845-1849 (episod ce va duce la moartea a milioane de irlandezi și în același timp, la emigrarea altor câteva milioane în S.U.A).[2] Totodată, acesta a mai avut un frate mai mic, Joseph Mcarthy, născut în 1863.

În urma morții tatălui său, Henry Mccarty se va muta alături de mama sa, Catherine la Indianapolis (statul Indiana), acolo unde aceasta îl va cunoaște pe William Henry Harrison Antrim, ce-i va deveni cel de al doilea soț curând. Apoi, Henry se mută din nou cu mama sa și iubitul acesteia în orașul Wichita (statul Kansas) în 1870. După ce se mută din nou câțiva ani mai târziu, mama lui Henry McCarty, Catherine se recăsătorește cu William Antrim la 1 martie 1873 la Biserica First Presbyterian din orașul Santa Fe, iar băieții Mccarty servesc ca martori.[3] La puțin timp după nunta mamei sale, Henry Mccarty se mută din nou cu familia sa din Santa Fe în orașul Silver City (statul New Mexico), iar Joseph (fratele mai mic al lui Henry Mccarty) adoptă mumele de familie al lui Antrim (devenind Joseph Antrim). În ciuda aparentei fericiri existente în familia Mccarty, cu puțin timp înainte ca mama lor să moară, William Antrim îi va părăsi pe Henry și Joseph, lăsându-i orfani, fapt ce va marca începutul unei vieți pline de privațiuni și greutăți pentru cei 2 frați, precum și...începutul vieții de infractor (outlaw) a lui Henry.[4]

I Primele infracțiuni

Henry Mccarty avea 14 ani când mama sa a murit. În același timp, societatea americană de la acel moment, din Perioada Reconstrucției (1865-1877) în care el trăia era una marcată de o gravă criză economică (cauzată de înfrângerea Confederaților în fața Unioniștilor în Războiul Civil American), un grad mare de șomaj în sudul S.U.A, numeroase incidente violente interrasiale (între muncitorii chinezi și polițiștii americani pe Coasta de Vest a S.U.A) sau între clase (muncitorii americani și trupele de jandarmi ale marilor magnați ai căilor ferate, minelor și fabricilor), dar mai ales o idealizare a figurii “proscrisului”, a tâlharului care se răscoală cu succes împotriva clasei politice americane de la acea vreme (una extrem de coruptă și exploatatoare), fapt ce îl va face și pe el să devină un răufăcător. Astfel, după ce mătușa sa, Sarah Brown (proprietara unei case de oaspeți) îi va oferi hrană și o cameră în schimbul muncii, pe 16 septembrie 1875, acesta va fi prins furând mâncare.[5] Mai mult decât atât, 10 zile mai târziu, el și George Schaefer jefuiesc o spălătorie chinezească, furând de acolo haine și 2 pistoale. Billy The Kid este acuzat de furt și închis. Cu toate acestea, el reușește să scape două zile mai târziu și devine un un infractor fugar, după cum relatează ziarul ’’Silver City Herald”, aceasta fiind prima relatare publicată despre el.[6] Mccarty își găsește tatăl vitreg și stă cu acesta, până când Antrim îl dă afară, iar acesta, în semn de răzbunare pentru acest gest, fură haine și arme de la acesta. Aceasta a fost ultima dată când cei doi s-au văzut.

După ce îl părăsește pe Antrim, McCarty călătorește în partea de sud-est a statului Arizona, unde lucrează ca ajutor de fermier și își joacă salariile la casele de pariuri din vecinătate. În 1876, acesta este angajat ca ajutor de fermier de un fermier faimos pe nume Henry Hooker. În această perioadă, el îl va cunoaște pe John.R.Mackie, un criminal de origine scoțiană și fost soldat în corpul de cavalerie al Armatei S.U.A, care în urma disponibilizării sale, va rămâne lângă postul armatei de la Camp Grant, din statul Arizona. Cei doi vor începe curând să fure cai de la soldații locali, iar Henry Mccarty devine cunoscut în lumea tâlharilor drept “Kid Antrim”, datorită tinereții, constituției sale ușoare, feței netede și personalității sale.

La un moment dat în anul 1877, chiar McCarty va ajunge să se refere la el însuși, folosind pseudonimul “William H.Bonney”. Pe 17 august 1877, Bonney se afla la un salon din satul Bonita, când a intrat într-o ceartă cu Francis P.”Windy” Cahill, un fierar, care în repetate rânduri îl intimidase și care nu o singură dată îl numise proxenet.[7] Bonney în schimb îl numește pe Cahill “son of a bitch”, asta în timp ce Cahill îl aruncă pe acesta la podea, cei doi luptându-se pentru revolverul lui Cahill. În cele din urmă, Bonney îl împușcă și rănește mortal pe Cahill, acesta murind a doua zi. Bonney fuge de la locul crimei, dar se întoarce câteva zile mai târziu, ceea va fi o greșeală fatală pentru acesta, întrucât este încolțit de ofițerul judiciar Miles Wood, responsabilul local pentru menținerea păcii și ordinii. Acesta este închis și ținut la casa de pază de lângă Camp Grant, însă reușește să scape înainte ca un verdict de aplicare a legii (cu privire la crima înfăptuită) să sosească.

Bonney fură un cal și părăsește Arizona, îndreptându-se spre statul New Mexico (unde credea că ar putea să fie mult mai în siguranță), dar între timp, indienii Apache (ce locuiau în zonă), îi fură calul, lăsându-l să străbată mii de mile până la cea mai apropiată așezare. Ajungând la Fort Stanton, înfometat și însetat de moarte, acesta se duce la casa unui prieten și membru al bandei Seven Rivers Warriors, John Jones, a cărui mamă, Barbara îl va ajuta să se repună pe picioare. După ce își recapătă sănătatea, Bonney merge la Apache Tejo, un fost post militar, unde se alătură unei bande de hoți de vite ce efectau raiduri de capturarea asupra hoardelor deținute de magnatul vitelor John Chisum din Comitatul Lincoln. După ce este zărit în Silver City, implicarea sa alături de acest grup infracțional este menționată într-un ziar local.

II.Războiul din Comitatul Lincoln (1878)

William Bonney devine “Billy The Kid”

După reîntoarcerea sa în New Mexico, Bonney lucrează în calitate de cowboy pentru omul de afaceri și fermierul John Henry Tunstall (1853-1878), în apropierea Rio Felix (un râu tributar râului Pecos) în Comitatul Lincoln.[8] Tunstall și partenerul său de afaceri și avocatul Alexander McSween erau, la rândul lor, oponenții unui alianțe formate din oamenii de afaceri americano-irlandezi Lawrence Murphy, James Dolan și John Riley. Cei trei oameni de afaceri dețineau controlul politic și economic asupra Comitatului Lincoln de la începutul anilor 1870 și asta într-o oarecare măsură datorită contractului de producere a cărnii de vită pe care îl aveau cu personalul militar din apropiatul fort Stanton. și a unui magazin bine patronat de produse alimentare uscate (adică șuncă și diverse salamuri) din orașul Lincoln. În februarie 1878, McSween îi datora 8.000$ lui Dolan, care obținuse deja un ordin al Curții Judecătorești locale de confiscarea a unei mari părți a averii primului și mai mult decât atât, Dolan îi cere șerifului din Comitatul Lincoln, William J.Brady, să-i atașeze alți 40.000$, valoarea proprietăților și șeptelului lui.[9] Tunstall îl pune pe William Bonney să aibă grijă de cei 9 cai de primă clasă pe care îi avea și-i spune să-i relocheze la ferma lui pentru a-i ține în siguranță. Între timp, Șeriful Brady adună o bandă mare pentru a captura turma lui Tunstall.

Pe 18 februarie, 1878, Tunstall află de prezența unei bande pe pământul său și gonește (pe calul său) cât de repede poate pentru a interveni. În timpul întâlnirii, un membrul al bandei lui Brady îl împușcă pe acesta în piept, făcându-l să cadă de pe cal. Un alt membrul al acelei bande îi ia pușca lui Tunstall și-l omoară pe acesta cu un glonț în spatele capului. Uciderea afaceristului Tunstall va duce la declanșarea conflictului între cele două facțiuni (facțiunea lui Bonney, prieten cu Tunstall și facțiunea șerifului Brady, care îl omorâse pe acesta).

John Tunstall, afaceristul britanic ucis în timpul Războiului din Comitatul Lincoln (Sursa: https://www.legendsofamerica.com/john-tunstall/ )

La începutul lui martie 1878, Dick Brewer, maistrul lui Tunstall, este numit “conetabil special” (un fel de agent pentru menținerea ordinii și liniștii în zonă) de către ofițerul juridic John Wilson, oferindu-i acestuia puterea de a aresta pe orice persoană din statul New Mexico pe care o suspecta de uciderea lui John Tunstall.[10] El formează imediat un grup numit ’’Regulators” (Reglatorii) un grup delegat cu această misiune (de a face legea în Comitatul Lincoln), ce-l includea și pe William Bonney, ajuns între timp...Billy The Kid. Reglatorii se considerau pe ei înșiși un grup legal, ce avea o licență pentru a răzbuna moartea lui Tunstall și erau plătiți cu 4$ pe zi pentru a face asta. Neirosind prea mult timp, Reglatorii îi capturează pe cei 3 membrii ai grupului lui Dolan. În drum spre închisoarea din Comitatul Lincoln, toți cei 3 prizonieri sunt uciși. Între timp, guvernatorul orașului New Mexico, Samuel Beach Axtell îi anulează numirea lui Squire Wilson ca ofițer judiciar, transformând gruparea Reglatorilor (din care făcea parte și Wilson) într-o bandă de proscriși.[11] La 1 aprilie 1878, Billy The Kid și alți 10 Reglatori se poziționează îmtr-o mică tabără ascunsă de un zid de 10 picioare. Pe măsură ce șeriful Brady trece pe stradă, aceștia deschid focul asupra lui și îl ucid pe acesta și un deputat în semn de răzbunare pentru moartea lui Tunstall.[12] În timpul luptei, Billy The Kid este împușcat în coapsă, dar scapă. Peste 3 zile (pe 4 aprilie), Buckshot Roberts îi urmărește pe Reglatori. Atât el, cât și Dick Brewer vor fi uciși. În următoarele 3 luni, violența va escalada de ambele părți. Mai mulți oameni vor fi uciși de ambele părți, dar în curțile de judecată, doar Reglatorii vor fi acuzați de orice crimă se întâmpla în acea perioadă, în zonă.

În cele din urmă, Războiul din Comitatul Lincoln escaladează la 19 iulie 1878 (după 4 zile de lupte, începute la 15 iulie), când companiile de infanterie și cavalerie ale Armatei S.U.A intră în orașul Lincoln cu un tun cu bătaie rapidă Gatling, 2.000 de cartușe de muniție și un tun de munte Howitzer.[13] În ciuda revendicării că ar rămâne neutră, Armata S.U.A își îndreaptă tunul către Reglatori și îi amenință că...”vor arunca casa în aer”, dacă cineva dinăuntru îndrăznește să tragă. Câțiva Reglatori fug cât îi țin picioarele, grupul lor diminuându-se la 13.[14]

Șeriful Peppin înconjoară casa, dându-i foc și și cerându-le lui Billy The Kid și oamenilor lui să se predea. Preluând comanda grupului, The Kid încearcă să-i salveze pe ceilalți, făcându-i să câștige aparent, creând o diversiune (pentru a le da membrilor grupului său timp să fugă), dar n-are succes. În timpul incendiului (denumit mai târziu “marea crimă”), majoritatea Reglatorilor rămași sunt uciși, iar facțiunea Dolan revendică victoria. Billy The Kid scapă cu viață din acest război sângeros, dar acest moment va marca declinul carierei sale de bandit, viața lui fiind mereu pusă în pericol de oamenii lui Dolan ce-l căutau neîncetat ....pentru a-l omorî!

IV.Capturarea și moartea lui Billy The Kid

După mai mult de 2 ani de fugă din fața autorităților, în decembrie 1880, Billy The Kid este capturat de șeriful Pat Garrett și condamnat la moarte prin spânzurătoare de Curtea Judecătorească din orășelul Mesilla, statul New Mexico, în aprilie 1881.[15] Cu toate acestea, el reușește să scape din pușcărie pe 28 aprilie, ucigând 2 congresmani și rămâne liber până pe 14 iulie 1881, când șeriful Pat Garrett îl prinde la ferma lui Pete Maxwell (unde Billy The Kid se ascunsese) și îl împușcă mortal pe acesta, ultimele cuvinte ale acestuia fiind:”Quien es?Quien es?”[16], astfel punând capăt vieții unuia dintre cei mai faimoși bandiți ai Vestului Sălbatic.[17]

Acesta ajunge, în urma inteligenței, curajului și șireteniei de care dă dovadă în timpul carierei sale de proscris, un personaj popular al Pop Culture-ului american, cât și universal, povestea vieții acestuia fiind subiectul unei serii de benzi desenate numite “Billy The Kid”, publicate între 1957-1983, a romanului “The Kid”, publicat în 2016 de scriitorul american Ron Hansen, al filmului “The Kid”, lansat în martie 2019 (rolul lui Billy The Kid fiind jucat de actorul american Dane DeHaan) și nu în ultimul rând, a unui serii tv omonime, lansate în S.U.A în aprilie 2022.

